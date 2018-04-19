Российский офис Riot Games совместно с Red Bull не просто провели чемпионат по своей игре среди ВУЗов стран СНГ — это один из первых, но довольно важных шагов для развития компьютерного спорта в нашей стране. К тому же вполне успешный в плане финального результата.

Обычно студенческие чемпионаты (не только в компьютерном, даже в привычном спорте) называют не иначе как благотворительностью. Да, это очень здорово — подтягивать молодое поколение, яркое и сверхактивное. Но вот только среди студентов редко увидишь уже состоявшихся спортсменов или команды с фанатской базой, и кроме самих студентов, такие соревнования почти никто не смотрит. Соответственно, и спонсоров привлечь к таким ивентам довольно тяжело.

Но Riot приятно удивили, разрушив представленный выше стереотип. Руководитель по коммуникациям Геворг Акопян признает, что громких имен среди участников Битвы Университетов действительно нет, но студенческие соревнования можно и нужно делать интересными зрителю.

Конечно, студенты – не профессиональные игроки, у них пока мало опыта и другой уровень игры, но если рассказать вокруг их соревнования историю и сделать шоу, зрителям будет интересно. Геворг Акопян, руководитель по коммуникациям Riot Games

Это не просто слова — команда Riot доказывает свою точку зрения статистикой. Финальный матч одновременно смотрели более 20 000 человек, что стало новым рекордом для студенческих соревнований. Цифра сравнима с большинством матчей регулярного сезона Континентальной Лиги (по данным Esports Charts, среднее количество зрителей на играх LCL составило 12 500 человек).

Разработчики League of Legends действительно провели серьезную работу по продвижению турнира. Несколько месяцев назад, еще в декабре, Riot Games активно начали продвигать систему «Университеты» — практически сразу появилась информация о LAN-финале в Москве и крутых призах для лучших игроков. Организаторы подчеркивают: партнеры турнира понимают и разделяют ценности программы, что и позволило получить превысивший ожидания многих результат.

Лейтмотив «Студенческие сообщества — тащат!» напомнил молодому поколению, кто меняет мир. За примером далеко ходить не пришлось; основатели Riot Games Брэндон Бек и Марк Меррилл познакомились в калифорнийском университете, там же и вынашивая планы по созданию Лиги Легенд.

Наконец, авторы LoL отлично поработали с самой системой — платформа ULoL позволяет любому из игроков найти единомышленников из своего ВУЗа, будь он в России или в одной из стран СНГ. Собрать команду стоило нескольких кликов, но организаторы предпочли анонсировать Битву Университетов заранее, чтобы оставить новым коллективам время на подготовку.

Наши тренировки начались еще в январе. С тех пор мы просто стабильно почти каждый день сыгрывались, чтобы возникло взаимопонимание. Александр «Holo» Буров, капитан команды СПбГУТ

Вскоре статистика показала, насколько хорошо работает ULoL. В отборочном турнире приняли участие свыше 300 команд из 86 городов, ряд которых даже находился за пределами России. В следующий этап прошли 194 коллектива, которые в марте участники определили восьмерку сильнейших. Студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Екатеринбурга, Курска, Киева и Львова сыграли два раунда по олимпийской системе, и пара сильнейших отправилась в столицу России на гранд-финал.

Вообще, размах турнира заставляет задуматься — так ли много в нашей стране спортивных чемпионатов, объединяющих студентов более чем 80 городов? Геворг Акопян рассказывает: корни студенческих программ Riot Games растут из США, где в традиционных видах спорта давно развита история “collegiate”. Противостояние учебных заведений в различных видах спорта там зачастую означает нечто большее, чем просто матч между студентами. Это целая экосистема, которая питает профессиональную сцену и собирает десятки тысяч болельщиков.

Сложно сказать, насколько наш путь развития схож с традиционными видами спорта, но, безусловно, для киберспорта League of Legends студенческие программы — тоже важный элемент экосистемы. Студенты проводят вместе очень много времени, что позитивно сказывается на взаимопонимании и, как следствие, уровне игры команды. Геворг Акопян, руководитель по коммуникациям Riot Games

Представитель Riot Games уверен, что сегодняшние финалисты Битвы Университетов в ближайшем будущем могут дорасти до уровня Лиги Претендентов (второго по значимости турнира в СНГ). Помимо призов, эти ребята получили бесценный опыт — по организации финал немногим уступал играм «континенталки», а перед решающим матчем команды тренировались под наблюдением профессиональных наставников.

У меня только приятные впечатления от работы со студентами. Я не думал, что у ребят будет четкое понимание игры и свои заготовки. К тому же неизвестно было, насколько они будут готовы работать с тренером. В итоге выяснилось, что они этого очень ждали, поэтому неделя пролетела незаметно. Фаик «Shorty» Алиев, тренер ROX

Ну а победу в Битве Университетов одержали студенты СПбГУТ — трофей уезжает в Северную столицу. Команде удалось усвоить уроки тренера и, как подобает киберспортсменам, не расклеиться после поражения; оппоненты же из УрФУ выиграли первую карту, однако затем позволили сопернику показать свой максимум.

Как бы то ни было, вместе с питерским университетом телекоммуникаций победу, без преувеличения, может праздновать все студенческое сообщество. Это важный шаг, который вышел очень твердым и уверенным; теперь руководству Riot предстоит анализ прошедшего сезона и планирование будущих ивентов. Хочется надеяться, что такие возможности проявить себя в киберспорте у студентов России и СНГ еще будут.