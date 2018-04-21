На протяжении всего сезона Dota Pro Circuit тема инвайтов на турниры постоянно поднималась — как игроками, так и представителями коммьюнити.

Мы провели небольшое статистическое исследование и попытались ответить на вопрос: насколько честно распределение команд в текущем сезоне Dota 2.

Прежде всего, стоит оговориться, что ответственность за турниры серии несут все-таки Valve. Разработчики Dota 2 не только должны раздавать деньги организаторам, но и следить за честностью и прозрачностью соревнований. Не особенно вдаваясь в подробности, упомянем, что на текущий момент в ходе турниров DPC (сезон еще не завершен) пользователями было замечено порядка 20 различных нарушений, объяснений многим из которых нет до сих пор.

В качестве примера можно вспомнить многочисленные пересечения в расписании, которые не позволяли командам сыграть на всех 22 турнирах. Команды получали технические поражения за игры на других чемпионатах Dota 2 Pro Circuit, порой были вынуждены проходить квалификации во время поездки на LAN и по сути никак не защищены Valve (кроме случая, когда разработчики отменили Major из-за проверки на наркотики за неделю до его начала).

Но все же основная тема дискуссии — это инвайты. Часто на эту тему высказывается капитан Optic Gaming Питер «ppd» Дагер; по его словам, американские команды имеют очень мало возможностей проявить себя. Другие (особенно в свете последних событий) предпочитают вспоминать о недооценке азиатских коллективов, которые здорово выступают на последних турнирах. Наконец, находятся те, кто до сих пор удивляется панибратству организаторов с командами своего региона.

С них и начнем; оговорившись только, что для любого соревнования численный «перевес» хозяев неудивителен. Зрители хотят смотреть на свои команды, и пустые трибуны пятнадцатитысячного центра «Восток» на матче Virtus.pro — Liquid (DAC 2018) отличное тому подтверждение. Вообще, среди 22 турниров лишь на двух домашний регион делегировал только одну команду: это были первые «майноры» от StarLadder и PGL.

А вот дальше организаторы стали менее осторожны. Первыми перегнули палку китайцы — на первом же ивенте сезона в Поднебесной четыре из десяти коллективов представляли именно Китай. Дальше — больше: 6 из 16 (DAC), 5 из 12 (MDL Changsha). Достаточно сказать, что ни на одном другом турнире больше четырех представителей одного региона не было.

Хотя не без греха живут и организаторы в других частях света. BTS в последний момент решили пригласить на турнир в Лос-Анджелесе Evil Geniuses, а StarLadder исправились и на минувший ивент в Киеве позвали Vega Squadron вместо отказавшихся LGD — но это скорее из-за недостатка времени.

Русскоязычному сообществу пеняют в том числе из-за EPICENTER. Треть участников мэйджора в Москве представит СНГ: паззл сложили неожиданный для многих инвайт NaVi вместе с «безумной квалификацией», победу в которой одержала FlyToMoon. Но все же так, как Китай, свои команды не любят даже русские организаторы.

В этом сезоне на территории Китая запланировано шесть турниров, 24 места на которых приготовлены для «своих». Для сравнения, европейцы на восемь своих чемпионатов пригласили лишь 19 представителей Старого Света.

Общая статистика тоже довольно занимательна. Непонятным образом Северная Америка набрала за сезон 36 участий (хотя тут даже на домашние турниры не посетуешь — их всего два). У нашего региона, например, всего на два места больше; и это при тотальном лидерстве Virtus.pro и бедственном положении американской сцены в целом.

Не хотите сравнивать с «регионом одной команды»? Пожалуйста, другой аргумент: географический кластер таких коллективов, как Fnatic и Mineski, получил всего 32 приглашения. Странным образом все организаторы первой части Pro Circuit поставили SEA в один ряд с Южной Америкой — лишь по одному инвайту на каждый из девяти турниров. Получается, ppd не стоит говорить о недостатке инвайтов?

Несправедливость отношения к представителям Юго-Восточной Азии подтверждает и следующая статистическая выкладка. За 17 чемпионатов ребята из Fnatic, Mineski и TnC 11 раз входили в очковую зону — столько же, сколько команды из СНГ. Коллективы же из-за океана занимали призовые места лишь восемь раз.

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Такое положение дел устраивает не всех: некоторые аналитики призывают Valve взять пример с других видов спорта и составить рейтинг на основе текущего выступления коллективов. Как в той же Лиге Чемпионов — чем успешнее средний показатель всех команд страны, тем больше их становится. Понятно, что это крайне сложно сделать в условиях динамики сезона (тут бы восемь команд, не сменивших состав, набрать), но Valve точно стоит обратить на это внимание организаторов.