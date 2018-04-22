На сей раз со стереотипами о киберспортсменах, как об очкариках-задохликах, борется PR-директор Федерации компьютерного спорта России (ФКС России) Ярослав Мешалкин, рассказавший перед участием в фестивале Telling Stories о планах организации на ближайшее время, особенностях виртуальных соревнований и развитии цифровой спортивной среды.

«Киберспорт в школе? Разве что в отдаленном будущем»

– Распространено мнение о том, что киберспортсмены целыми днями рубятся в компьютерные игры. Это миф?

– Важно отделять компьютерные игры от киберспорта. Если геймер играет для удовольствия, то у киберспортсмена все точно так же, как у обычного спортсмена. У него есть система тренировок, теоретические и практические занятия, для него разрабатываются специальные тактики и стратегии. Профессиональным киберспортсменам уже не хочется после тренировок идти играть на публичных серверах.

У киберспортсменов есть тренеры, психологи и фитнес-тренеры. Как говорит президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, в здоровом теле здоровый дух. Без спортивной дисциплины не обойтись. Если вы посмотрите расписание крупнейших турниров, например, по игре «Dota 2», то увидите, что каждый месяц по всему миру проходит минимум два таких турнира.

Помимо нагрузки на самих соревнованиях, когда матчи в напряженной атмосфере длятся по несколько часов, сказывается то, что киберспортсмены летают в другие страны, преодолевают разные часовые пояса, попадают в абсолютно новую атмосферу. Организм должен нормально это воспринимать. Поэтому киберспортсмены – это вполне здоровые нормальные ребята.

– Может ли киберспорт стать одной из дисциплин в школьной программе?

– Разве что в отдаленном будущем. Но уже сейчас мы планируем запускать Всероссийскую интеллектуально-киберспортивную школьную лигу, подходя к отбору игр для соревнований в ней с большой осторожностью.

– Киберспорт уже завоевал сердца россиян?

– Да, как и сердца всего мира. Киберспорт очень популярен в молодежной среде. У нас уже успешно действует Киберспортивная студенческая лига, и в этом году мы проводим первый чемпионат России по компьютерному спорту.

«Совместно с РФС проводим Кубок России»

– Как вы пришли в киберспортивную индустрию?

– Я очень долго занимался пиаром для финансовых, промышленных и IT-компаний, затем три года работал в одной из лучших лизинговых компаний России. Но в какой-то момент понял, что это не та сфера, которой я хочу посвятить жизнь, и мне гораздо интереснее киберспорт.

– Вы сами играли? Кто вы – геймер или киберспортсмен?

– Играл, но на любительском уровне. Мне всегда больше нравилось наблюдать за киберспортивными соревнованиями, чем участвовать в них. Кстати, помимо чемпионата России по киберспорту у нас сейчас проходит Кубок России по интерактивному футболу, который мы проводим вместе с Российским футбольным союзом. Вы можете принять в нем участие или просто посмотреть, что из себя представляют соревнования на виртуальном поле.

– Какие цели ФКС России ставит себе на будущее?

– Задач стоит много. Например, ведется работа над признанием новых дисциплин – шутеров и файтингов. Также есть задача проведения массовых соревнований на высоком уровне. В мае у нас будет финал чемпионата России по компьютерному спорту, приходите смотреть. В целом наш круг задач соответствует аналогичному любой спортивной федерации в стране.

– Что значит по «компьютерному спорту»? Это может быть любая компьютерная игра?

– Киберспортивных игр всего пара десятков из миллионов существующих. Чтобы игра могла называться киберспортивной, она должна соответствовать множеству критериев: в ней должен быть соревновательный элемент, она должна быть бессюжетной, короткосессионной и обеспечивать соревнующимся равные условия. И, конечно, быть достаточно популярной, массовой.

В компьютерный спорт (он же киберспорт) входит несколько дисциплин. Это боевая арена, соревновательная головоломка, технический симулятор, спортивный симулятор, стратегия в реальном времени. В каждой дисциплине есть свои игры, по которым проводятся соревнования.

– Вы пришли в киберспорт после работы в финансовой сфере. Так каждый может?

– Киберспорт как сфера деятельности хорош тем, что постоянно испытывает здоровый «кадровый голод». Поэтому здесь всегда рады качественным специалистам из других отраслей или видов спорта. Чтобы помочь тем, кто хочет работать в киберспорте, мы совместно с Высшей школой экономики запустили программу профессиональной переподготовки «Управление киберспортом». Там мы как раз готовим будущих киберспортивных менеджеров.

– Это программа будущего или она уже существует?

– Она была запущена осенью прошлого года. Близится первый выпуск специалистов. Программа рассчитана на лиц с высшим образованием и студентов последних курсов. Среди преподавателей много практиков. Слушатели в процессе обучения получают представление обо всех аспектах киберспорта как индустрии – спортивных, юридических, маркетинговых, финансовых.

«Важнейшая составляющая кибеспорта – медийная сущность»

– Слышали, что вы скоро выступаете на фестивале Telling Stories, которую проводит Высшая школа экономики. О чем вы будете говорить?

– О коммуникациях в киберспорте.

– В каком формате будет проходить ваше выступление?

– Это будет панельная дискуссия с рядом экспертов, не только со мной. Организаторы попросили меня организовать такую сессию и раскрыть тему киберспорта. Почему? Потому что киберспорт – это не просто вид спорта (хотя он официально признан во многих странах). У него есть очень важная составляющая – медийная сущность. Это та часть, которая относится к медиаиндустрии, шоу-бизнесу и сфере развлечений. Собственно, о киберспорте как о медийной платформе, которая уже сформирована и будет развиваться, и будет рассказано на сессии. Для этого я пригласил отличных спикеров – например, там будет Никита Бокарев из холдинга ESforce, который расскажет, как формируется образ киберспортсменов.

Вообще, с этим связано много самых разных предрассудков. Люди думают, что все киберспортсмены ходят в очках, сидят целыми днями за компьютерами и страдают от нарушений позвоночника, но это не так. Это относится больше к офисным работникам, а не киберспортсменам. И это хорошо понимают рекламодатели, которые активно привлекают киберспортсменов для продвижения своих продуктов.

Еще я расскажу про язык коммуникаций в киберспорте. Целевая аудитория этой сферы очень многообразна – это и киберспортивное сообщество, и спортивные функционеры, и корпорации. Это также те, кто формирует общественное мнение – пиарщики и рекламщики, которые как раз составляют значительную часть аудитории на фестивале.

Для коммуникации с каждой из этих аудиторий нужен свой язык с соответствующим лексическим, визуальным и прочим инструментарием. За счет сторителлинга (интересный и образный рассказ, несущий полезные знания – прим. ред.), основанного на подходящем языке, и создается образ киберспорта, который сегодня покоряет мир.