Депутат Государственной Думы Александр Прокопьев о том, почему киберспорт станет главным видом спорта уже в ближайшее время.

Поколение миллениалов

Недавно попалась на глаза научная статья о том, от чего зависят перспективы новых видов спорта. А именно: от государственной поддержки, олимпийских возможностей, доступности, в том числе и социальной, общественного мнения, спонсорской привлекательности, человеческого фактора... Если рассматривать с этих позиций относительно новое явление – киберспорт, – невольно приходишь к выводу, что традиционным спортивным дисциплинам придется потесниться. И весьма скоро. Давайте разбираться по-порядку. Начнем с человеческого фактора…

К 2025 году 75% трудоспособного населения Земли составят представители так называемого поколения миллениалов – тех, кто рос в эпоху развития цифровых технологий. Это поколение, считают ученые, по-новому, не так как их родители, воспринимают реальность и развлечения, в том числе спортивные. Возможно, именно поэтому наблюдается спад интереса к привычным спортивным соревнованиям... Дальше будет еще интереснее. Подрастает поколение, которое родилось уже с гаджетом в руке. Почти половина его представителей, согласно исследованиям, считают себя «зависимыми от цифровых устройств».

Это напрямую отражается на игровой компьютерной индустрии. По данным аналитической компания Jon Peddie Research, в 2016 был зафиксирован рекорд на мировом рынке игрового компьютерного оборудования. Продажи игровых ПК превысили 30 млрд долларов. И, по прогнозам, в ближайшие годы этот рынок будет расти в среднем на 6% в год.

Растет и число игроков. В том числе тех, кто решил посвятить себя профессиональному киберспорту. На недавних парламентских слушаниях в Госдуме по проблемам киберспорта, президент российской ФКС Дмитрий Смит приводил интересные данные: количество участников киберспортивных соревнований увеличивается у нас в стране на 10-15% ежегодно. Если в прошлом году в различных соревнованиях участвовали порядка 11 тыс человек, то за несколько месяцев 2018 года их уже 17 тыс. Эти цифры говорят как о популярности киберспорта, так и о его доступности.

Спорт для всех возрастов

А если добавить сюда возможность заниматься киберспортом невзирая даже на возраст, то получим еще один фактор - доступность социальную. Кстати, в Швеции есть целая киберспортивная команда по Counter-Strike, где самой молодой участнице 62 года, а самому старшему 81. У нас в Новосибирске традиционно проходит Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

Темпы, которые набирает киберспорт, уже сделали его привлекательным для спонсоров первой величины. Coca-Cola объявила о партнерстве с издателем популярной киберспортивной игры «Лига Легенд». Amazon купила стриминговый сервис Twitch, транслирующий киберспортивные состязания. Visa стала генеральным партнером европейской команды SK Gaming. А Audi - спонсором американской Astralis.

С начала нулевых призовой фонд крупнейших киберспортивных соревнований вырос с $10 тыс до $20 млн. И инвестиционная привлекательность продолжает оставаться высокой. По данным председателя думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева, в России в 2016 году объем киберспортивного рынка достиг 2 млрд рублей.

В качестве одной из причин спонсорского интереса специалисты называют самоокупаемость киберспортивных турниров. Многие ли традиционные виды спорта сейчас могут этим похвастать?

Киберспорт точно может. На сегодняшний день в мире около 385 млн зрителей киберспортивных соревнований. И, например, если верить исследованию аналитической компании Limelight Networks, стримы и телерансляции киберспортивных турниров уже суммарно обгоняют традиционный спорт на ТВ по количеству просмотров. При этом по прогнозам, онлайн-трансляции вскоре сильно потеснят телевидение, а киберспорт будет все больше проникать на ТВ. Что, кстати уже происходит. О чем очень интересно рассказывала ген. продюсер Матч-ТВ Тина Канделаки на слушаниях в Госдуме.

В качестве примера Тина приводила известный американский спортивный канал ESPN, сделавший канал-дубль, полностью отведенный под киберспортивные турниры. По этому же пути пошел и крупнейший кабельный оператор Юго-Восточной Азии «Астра Медиа», который запустил киберспортивные каналы EveryGoodGame в режиме 24/7.

Футбол пока еще впереди

Так что, если говорить про общественное мнение, как один из факторов развития вида спорта, то факты на лицо. Конечно, если сравнивать с футболом или хоккем, киберспорт по количеству зрителей пока отстает. Так, финал чемпионата мира по популярной киберспортивной игре League of Legends смотрели 75 млн зрителей. А количество зрителей, посмотревших финал ЧМ по футболу-2014, составило 695 млн - почти в 10 раз больше. Но мы находимся только в начале процесса.

Например, продолжаются дискуссии о включении киберспорта в Олимпийскую программу. На прошедшей Олимпиаде последних уже была презентована киберспортивная игра, лицензированная МОК, - Steep Road to the Olympics. А на чемпионате Франции по теннису в этом году планируется киберспортивный турнир по игре Tennis World Tour. Некоторые спортивные эксперты достаточно уверенно предсказывают включение киберспорта в олимпийские состязания в 2024-м.На днях пришла новость, что Международная федерация киберспорта начала об этом переговоры с организаторами Олимпийских игр 2024.

Пока ясно лишь одно — киберспорт стал новым мировым спортивным трендом. И России (кстати первой стране, признавшей киберспорт официальным видом спорта еще в 2001 году) очень важно оказаться на гребне этой волны. Тем более, что у нас есть замечательные команды, показывающие отличные результаты на соревнованиях разных уровней. Есть и политическая воля развивать новейшие технологии (а киберспорт неразрывно с ними связан), о чем говорил президент В.В.Путин в своем недавнем послании Федеральному собранию. Поэтому, убежден, киберспорт должен получить государственную поддержку, чтобы обеспечить условия для его дальнейшего развития в России.