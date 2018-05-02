Сезон в мире компьютерных игр подходит к концу; что же принесет нам последний в этом году весенний месяц?

За окном весна все увереннее перетекает в лето — солнечные лучи становятся ярче и теплее. Но вместе с этим май традиционно становится одним из важнейших месяцев соревновательного сезона; и киберспорт в этом плане очень сильно напоминает спорт привычный. Мы выбрали десять главных событий месяца, за которыми стоит последить каждому поклоннику компьютерного спорта.

EPICENTER XL (Dota, 27 апреля - 6 мая)

Например, прямо сейчас проходят матчи последнего дня группового этапа мейджор-турнира в Москве. Чемпионат серии EPICENTER традиционно становится одним из самых ярких турниров сезона; в этот раз 12 лучших команд сражаются за призовой фонд в миллион долларов и возможность попасть на чемпионат мира The International.

Завтра у команд выходной, а вот с 4 мая восьмерка лучших переберется из тренировочных комнат в комплекс ВТБ Ледовый Дворец, где и продолжит борьбу за чемпионский титул. Две известнейшие СНГ-команды — Virtus.pro и Natus Vincere — уже обеспечили себе участие в плей-офф, потому билеты в кассах заканчиваются все быстрее.

Overwatch League Stage 3 Final (2-6 мая)

Сегодня ночью стартует очередная игровая неделя в OverWatch League — последняя перед паузой. Со вторника по пятницу заокеанские мастера Overwatch проведут по два матча, завершающие третий этап, а в воскресенье четверка лучших разыграет $100,000. В зачет регулярного сезона эти матчи не пойдут, однако победа станет приятным бонусом для каждой команды.

На данный момент определены только два участника плей-офф — к бессменным лидерам New York Excelsior присоединились Boston Uprising; команда Станислава Данилова неожиданно выиграла все восемь матчей третьего этапа. Еще на два места в топ-4 пока претендуют сразу шесть команд, поэтому борьба наверняка будет напряженной.

MSI 2018 (LoL, 3-20 мая)

В четверг на экраны возвращается «Лига Легенд» мирового уровня. Да, доля русскоязычной трансляции даже на чемпионатах мира никогда не была большой — что поделать, если у нас больше любят Dota 2 — но в этот раз взглянуть на Mid-Season Invitational точно стоит.

Уже завтра в борьбу вступает российская команда Gambit, которая сыграет шесть карт против команды из Таиланда и двух представителей Южной Америки. Чтобы пройти дальше, необходимо лишь первое место в группе; решающая же стадия начнется с 11 мая в Берлине и Париже.

HCT Summer: Regional Finals (HearthStone, 5-6 мая)

Несмотря на шум вокруг скорого выхода Artifact, главная карточная игра Hearthstone свои позиции сдавать не намерена. На этой неделе Blizzard открывают сезон европейскими отборочными, которые традиционно пройдут в клубах Старого света; в том числе киевской КиберАрене и московском КиберСпейсе.

За четыре путевки на летний LAN-финал будут бороться сильнейшие игроки, определенные системой по рейтингу сезона. Традиционно в числе участников сразу несколько представителей стран СНГ, каждый из которых может проявить себя и завоевать слот на июньский ивент.

MDL Changsha (Dota, 14-20 мая)

После московского EPICENTER XL в расписании профессионального сезона Dota 2 значится майнор-турнир в Таиланде, который не будет иметь особого значения и не готов похвастать впечатляющим составом участников. Зато сразу после него бомонд киберспортивной сцены отправится в Китай, где 12 команд разыграют еще один миллион.

Жаль только, что от участия в MDL Major отказались Virtus.pro — российскую команду на турнире в Поднебесной мы не увидим. Ребята, напомним, уже обеспечили себе путевку на мировое первенство, потому и решили пропустить этап. Честь региона теперь предстоит отстаивать другому нашему коллективу, Vega Squadron.

ESL Pro League S7 (CS:GO, 14-20 мая)

В этот же период пройдет LAN-финал очередного сезона про-лиги по шутеру Counter-Strike. В Далласе соберутся 16 команд, которые более двух с половиной месяцев сражались в региональных дивизионах, а теперь готовы разыграть 750 тысяч долларов и звание чемпиона.

Надеждой СНГ на турнире в Штатах вновь станет Natus Vincere, несколько дней назад поднявшаяся на вторую строчку мирового рейтинга. Онлайн-часть, надо сказать, команда Даниила Тесленко прошла достаточно уверенно, поэтому в Далласе наши ребята готовы побороться даже за победу.

DreamHack Open Tours (CS:GO/PUBG/Quake, 19-21 мая)

Турнир по Counter-Strike пройдет и во Франции, хотя состав участников из-за параллельно идущей ESL Pro League заметно просел. Другое дело, что помимо легендарного шутера на фестивале в Туре будут представлены PUBG и Quake Champions, соревнований по которым зрителям явно не хватает.

Для игроков дисциплины в жанре Battle Royale турнир станет последней проверкой перед квалификацией к чемпионату мира, которая стартует совсем скоро. А вот соревнования по Quake станут одним из важнейших турниров года, поэтому ивент должен получиться невероятно ярким.

Adrenaline Cyber League (CS:GO, 23-24 мая)

Спустя несколько дней большой киберспорт вновь вернется в СНГ. Первым пройдет ивент в Москве — на кубок от известного производителя энергетических напитков соберется сильнейшее трио на территории Восточной Европы; NaVi, Gambit и Virtus.pro. Спустя несколько дней должен определиться и четвертый участник турнира.

Мини-турнир на четыре команды не имеет какого-то особого статуса в календаре CS-сезона, однако для любого из наших коллективов победа станет пусть не такой важной, но очень приятной вехой. Столичные же болельщики получат еще одну возможность увидеть любимых игроков — финал пройдет в клубе Adrenaline Stadium.

ESL One Birmingham (Dota, 23-27 мая)

Впервые в своей истории Соединенное Королевство примет международный турнир по Dota 2. Чемпионат в Англии станет предпоследним ивентом серии DPC и будет невероятно важен в плане распределения путевок на The International 2018. Кроме того, после турнира Европа не увидит доты еще месяца четыре — Supermajor пройдет в Китае, а чемпионат мира — в Канаде.

В Англию отправятся две СНГ-команды, Natus Vincere и Virtus.pro. Обе претендуют на призовые позиции и вступят в борьбу за очередной миллион долларов.

StarSeries S3 (CS:GO, 28 мая - 3 июня)

Наконец, завершает наш список еще один турнир по CS:GO — на сей раз мирового уровня. Киев остается одной из крупнейших киберспортивных площадок, что вновь готов доказать в самом конце мая. Целую неделю 16 команд будут вести упорную борьбу за призовой фонд в размере $300,000; соревнования вновь примет Дворец «Украина».

Участники пока не определены, но мы уверены — СНГ-зрителям будет кого поддержать. Помимо победителя региональной квалификации, который определится уже завтра, организаторы наверняка пригласят пару представителей русскоязычного региона; например, тех же Natus Vincere. Точно мы узнаем в течение недели.