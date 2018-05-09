Уже несколько лет подряд компания Valve составляет призовой фонд посредством краудфандинга — за 630 рублей игрокам предлагается не только поддержать лучшие команды мира, но и получить уникальные возможности в самой Dota 2. Пользуются этим геймеры активно; только в прошлом году итоговый призовой фонд превысил 24 миллиона долларов, хотя он составляет лишь четверть средств от продажи.

В этом году Гейб Ньюэлл и Ко постарались особенно: за минимальную сумму, указанную выше, игрок получит доступ к нескольким новым режимам и крутым предметам для своих героев. Самые ярые поклонники популярной MOBA могут при желании потратить и больше, получив дополнительные призы раньше остальных.

Дотеры тоже остались довольны — за пять часов игроки собрали более $3,000,000 и останавливаться, кажется, не думают. «Советский спорт» разбирался, какие именно новинки заставляют геймеров раскошелиться на, кажется, давно знакомую игру.

Новый режим «Пещеры пустоши»

Один из главных козырей разработчики решили оставить на десерт. Пока с игроками поделились только информацией об ивенте: в нем примут участие команды по три человека и управляемый компьютером босс Рошан. Цель ясна — оставить и оппонентов, и монстра не у дел, первыми забрав трофейный Сыр. Каждая победа приблизит пользователей к новым наградам.

Пока режим находится в процессе разработки, но все уже сравнивают его с лучшими ивентами в истории игры — обычно самыми веселыми становились те карты, которые подразумевали одновременно борьбу с реальным соперником и с компьютером. «Пещеры пустоши» очень на такой похожи, и покупатели Боевого пропуска уже приготовились ждать.

Мод «Мутации»

Как сделать игру ярче? Конечно, добавить немного хаоса — решили американские разработчики. Руна, например, теперь действует сразу на всех игроков твоей команды, и неважно, кто ее подобрал. Кроме того, Дота становится еще более непредсказуемой; в любой момент все участники матча могут оказаться под одним (обычно, неприятным) эффектом.

«Мутации», в отличие от «Пещер пустоши», уже находится в игре, поэтому все геймеры ринулись туда в первую очередь. Признаемся, что карта почти ничем от обычной не отличается — после знакомства с геймплеем мод немного тускнеет — но Valve заранее объявили о том, что условия игры будут со временем меняться до неузнаваемости.



Главный экран Боевого пропуска

Поиск по ролям

Функцию, которая позволит игрокам собрать полноценную команду из керри, мидера, оффлейна и двух саппортов, в Dota 2 ждали давно. По мнению многих специалистов, это было чуть ли не последней надеждой исправить матчмейкинг, и Valve неконец-то услышали зов коммьюнити. Правда, стоит условиться — попробовать его пока могут не все.

Впрочем, введение новой функции для покупателей Battle Pass вряд ли кого-то удивит. В прошлом году разработчики провернули тот же самый ход — сначала систему сброса рейтинга проверили среди ограниченного числа людей, и лишь после окончания The International сделали ее доступной для всех.

Распылители

Даже если хитрые Valve и стянули эту фишку у вечных конкурентов из Riot, хуже ее это не делает. Теперь в игре появится еще один способ общения; помимо голоса, скучных букв и звуков колеса чата игрокам теперь доступны картинки, которые двумя движениями наносятся прямо на карту. Немного напоминает детские печати, хотя над качеством разработчики здорово потрудились.

Крутые эффекты

Изменений различных анимаций предметов и заклинаний продолжает оставаться визитной карточкой Valve, но от этого не выглядит менее эффектно. Через несколько недель, когда большинство активных игроков откроют все эти бонусы, вся игра станет ярко-зеленой до конца августа. Скорее всего, нам это разонравится намного раньше, но избавиться от этого нет возможности даже у самих владельцев. Придется смотреть на эту красоту.

Сундуки и предметы

Ну и, конечно, никак не обошлось без россыпи внутриигровых предметов. Уже на первом уровне Боевого пропуска вы получите три сокровищницы, в каждой из которых меняющий анимацию конкретного героя предмет. Помимо этого — набор музыки, оформление карты, вард, меняющий стили курьер и многое другое.

Компендиум

Наконец, несколько крутых «плюшек» получат и те, для кого покупка Battle Pass не ограничивается наградами, но и остается возможностью поддержать развитие киберспорта. Посвященный The International 2018 раздел предлагает поддержать свою любимую команду, сделать прогноз на результат, а также собрать коллекцию карточек игроков-участников мирового первенства и составить фентези-команду.

Конечно, это все — только маленькая, хоть и важная часть наград за покупку Battle Pass. Если вы любите Dota 2 и готовы найти немного времени (и денег), чтобы открыть все бонусы и попробовать все фишки — вперед! Летом без этого дотеру обойтись будет очень сложно, уж поверьте.