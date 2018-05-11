Киберспорт в виртуальной реальности уже совсем близко — вчера Wargaming объявили масштабный чемпионат по новой версии своей игры.

World of Tanks всегда старались быть в тренде. Разработчики из компании Wargaming не стали задерживаться только на ПК и быстро портировали свою игру сначала на консоли, а затем и на мобильные устройства. Очевидно, что новый тренд — виртуальная реальность — сразу был замечен белорусскими игроделами.

Вчера, 10 мая, в комплексе VRPark Сити разработчики провели закрытое мероприятие, на котором рассказали все о новом проекте. Как оказалось, виртуальная реальность долго не покорялась разработчикам — однако упорство авторов World of Tanks принесло свои плоды, и теперь «танки» могут оказаться в авангарде VR-развлечений.

В какой-то момент возник феномен «виртуальной реальности», и нам стало ясно, что это новая платформа, которая требует нашего присутствия. Сначала мы пробовали сами, однако разработка очень сильно отличалась от того, что мы делали раньше. автор World of Tanks Вячеслав Макаров

Руководитель проекта World of Tanks VR Константин Нетылёв признается: в один момент все перестало получаться, и в компании успели сдаться. Помог случай — с Wargaming связались представители VR-Tech, и вскоре был организован совместный проект Neurogaming. Результат не заставил себя ждать; в феврале этого года «танки» уже появились в парках виртуальной реальности.

Конечно, без ошибок не обошлось — проблемы версии раскрыло только предварительное тестирование. Одной из главных задач стало выполнение «золотого правила» VR, предусматривающего не менее 90 кадров в секунду. С уровнем FPS пришлось серьезно поработать, однако теперь авторы с гордостью рассказывают, что справились. И готовы вывести игру на новый, соревновательный уровень.

Киберспорт в VR пока кажется чем-то из далекого будущего — но не для Wargaming. В компании уже успели провести похожий ивент и были удивлены результатами. Участие в том турнире приняли более шести тысяч человек, что стало мировым рекордом для VR-чемпионатов. Теперь разработчики готовы улучшить результат.

После полутора лет разработки все еще нельзя сказать, что VR-версия готова к полноценному релизу. Но в то же время она уже достаточно хороша, чтобы запустить по ней киберспортивный чемпионат. автор World of Tanks Вячеслав Макаров

За два месяца команде Wargaming удалось привести обычную «развлекалку» к честному противостоянию. Балансу подверглись скорость движения башни и стрельбы, а также система брони и пробитий — теперь игра более понятна в киберспортивном плане. Кроме того, был добавлен спектатор-мод, необходимый для трансляции матчей; его планируется опробовать в финальной стадии турнира.

Задачи VR-версии «танков» немного отличаются от привычных командных баталий. Управляя машиной Т-44-100, нужно за два раунда по 4 минуты уничтожить как можно больше соперников. Бои пройдут на снежной карте среди удобных холмов, которые специально для турнира вместе с другими текстурами получили новые модельки и эффект разрушения.

Чемпионат начинается с сегодняшнего дня — для участия нужно зарегистрироваться и посетить любую из 32 локаций в семи городах России, в числе которых Москва и Санкт-Петербург. В целом авторы игры поддерживают возвращение киберспорта на площадки, тем более что домашний VR пока не выглядит хорошей идеей для соревнований.

Сейчас мы пытаемся возродить культуру аркадных автоматов, выстраивая сообщество вокруг наших площадок PlayVR. коммерческий директор Neurogaming Алексей Морозов

6 июня будут определены 32 лучших игрока по количеству очков за одну попытку (их количество ограничивать не планируется), а через три дня в Москве пройдет финал турнира. Денежных премий призерам в Wargaming не предусматривается, но призовой фонд все еще выглядит внушительно. Победитель, например, получит специально оформленный внедорожник «УАЗ Патриот».

На первый взгляд кажется удивительным, что именно СНГ-проект становится Христофором Колумбом (или Ермаком, если угодно) от мира киберспорта в VR. Пока крупные западные компании осторожно оценивают потенциал виртуальной реальности с помощью демо-версий, в Wargaming не боятся экспериментировать и смотрят в будущее. Но зная авторов World of Tanks, удивительным это не кажется — ребята умеют ловить современные тренды.