Вчера участие в чемпионате мира по Dota 2 обеспечила себе первая китайская команда. Неожиданно для многих это место заняла именно PSG.LGD.

Первую половину 2017 года LGD Gaming откровенно провалили. В январе команда из Китая дважды потерпела неудачу на квалификациях, а в марте повторила столь сомнительное достижение. Правда, турниры были уже посерьезнее — The Kiev Major и Manila Masters, по результатам которых аналитики чуть позже и будут строить прогнозы на первенство мира.

И пока гранды доты сражались за сотни тысяч долларов, менеджмент LGD Gaming делал все, чтобы вернуться в топ. Надо отдать должное — им это удалось. Переход eLeVeN в марте и вынужденная смена позиций действительно сработали; трижды подряд основной состав LGD останавливался в одном шаге от победы в квалификации, уступая то второму ростеру LGD.FY, то друзьям из CDEC Gaming.

А потом ребят прорвало. Напрасно специалисты предпочли не заметить третье место на The Summit и победу на июльском Mars Dota 2 League — пробившись в Сиэтл через квалификации, китайцы показали свой максимум на The International 2017. Четвертая строчка LGD Gaming стала для многих одной из главных сенсаций чемпионата. Если от NewBee и LFY еще можно было ждать борьбы за победу, то провалившие сезон «красные» до начала соревнований считались едва ли не самым слабым представителем Поднебесной в США.

Это все к чему. На старте этого сезона LGD Gaming потеряли не только часть состава, но и нить соревновательной меты. По инерции парни еще дошли до финала PGL Open Bucharest, но затем закончили календарный год тремя провалами на турнирах Pro Circuit (9-10е на PW Masters, 8е на MDL Macau и Summit). После Нового года ситуацию исправить не удалось, и LGD вновь «ухнули» во второй — если не в третий — эшелон соревновательной сцены.

Впрочем, и в 2018 году у команды получилось вернуться в топ — к тому же намного ярче, чем в прошлом сезоне. Некоторые специалисты склонны связывать это с проектом футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (об этом позже), но на деле китайцы «завелись» чуть раньше. Еще под старым тегом LGD Gaming вышли в финал домашнего DAC, хотя, вполне возможно, уже зная о будущем контракте.



17 апреля футбольный клуб «ПСЖ» и китайская киберспортивная организация LGD Gaming подписали соглашение о сотрудничестве

Тогда, кстати, успех LGD остался незамеченным — радость китайских фанатов нам перекрыли бесконечные фанфары в честь чемпионов турнира Mineski. Для команды из Юго-Восточной Азии победа на DAC стала грандиозным достижением, которого SEA-сцена не видела… ну, пожалуй, что со времен MVP.Phoenix в марте 2016 года.

А между тем капитан LGD Сюй «fy» Линьсэнь отлично настроил команду под вышедший накануне турнира патч 7.12. Китайский игрок вместе с тренерским штабом успешно реализовал Tiny (11 пиков, 73% побед) и Terrorblade (12, 67%), а также стал единственным, кто решился практиковать Beastmaster. Вышло довольно успешно — семь побед в девяти играх.

Кроме того, вскоре стало ясно, что современная мета очень симпатична fy не только как капитану, но и как игроку. На протяжении последних двух месяцев Сюй успел удивить соперников новыми фишками на Disruptor и Tusk, которые остаются его любимыми героями. В то же время мы наблюдаем, как игрок LGD прекрасно чувствует себя на популярных персонажах, которых не боится пробовать в официальных матчах — и речь не только о Rubick и Vengeful Spirit, но в том числе о неожиданных пиках вроде Kunkka или Naga Siren.

Усилиями fy LGD образца начала апреля перестали быть просто сильной командой — в действиях китайского коллектива наконец появилась та искра, которой не хватало до звания команды мирового уровня. Сейчас «красные» — это не только безупречная адаптация к изменениям внутри игры, но и прекрасное позиционирование в тимфайтах, а также яркие индивидуальные действия от каждого игрока команды.

Разумеется, дополнительную мотивацию LGD подарил тот самый контракт с футбольным клубом из Франции. ПСЖ не ограничились громкими заявлениями, а провели отличную работу — от совместного логотипа до брендированной формы одежды во время официальных матчей и командных мероприятий.

В Москву, тем не менее, PSG.LGD отправлялись скорее в роли темной лошадки. Шансы fy и Ко многие рассматривали также, как и шансы NewBee — однако ребята вновь смогли удивить зрителей. Тут опять помог выпущенный за считанные дни до начала ивента патч: EPICENTER увидел и Slark (6 игр, 83% побед), и Leshrac (6, 67%), и непроигрывающую Luna (5 из 5). Само собой, этих и других метовых героев использовали и остальные участники «мейджора», но раскрыть потенциал персонажей полностью смогли именно китайские игроки. Титул лучшего игрока достался fy, что никого не удивило.

10 мая вышел последний на текущий момент патч — 7.15. Спустя три дня стартовал MDL Changsha Major, на котором LGD Gaming уже заняли как минимум третье место. Сейчас это лучший результат в мире во второй части сезона, что подтверждает и прямой инвайт на The International 2018. Если честно, глядя на форму PSG.LGD, за западных грандов становится страшно. Тем более что каждый четный год главный турнир сезона The International выигрывают коллективы из Китая.

Впрочем, есть несколько факторов, которые могут помешать пятерке fy поднять над головой Аегис. Для начала — скорее всего, за несколько недель до The International разработчики откажутся от патчей, и мета станет более стабильной. В Канаде LGD придется изучать не игровые, а турнирные тенденции, что немного смещает вектор задачи и может смутить fy. Другие специалисты отмечают, что представители Поднебесной слишком рано раскрыли карты и к августу могут потерять форму. Но потеряют ли?