Это не шутки — компания Epic Games вложит сто миллионов долларов в киберспортивный сезон по собственной игре Fortnite. Да, сейчас продукт сверхпопулярен, а его авторы зарабатывают намного больше за один месяц; но сама игра пока далека от соревновательных реалий, что признают даже ее боссы. Кроме того, что это за проект такой, где в киберспорт не боятся вкладывать денег больше, чем в остальные дисциплины этого сезона, вместе взятые?

Но прежде, чем рассказать вам об этой крутой игре, которая может стать самой популярной дисциплиной стартующего осенью сезона, стоит оговориться. В России и СНГ ее не любят (и вполне возможно, вы еще не слышали о ней по этой самой причине). Тезис громкий, но верный; в момент подготовки этого материала только на платформе Twitch трансляции по Fortnite смотрят почти 175 тысяч человек. Русскоязычные стримы привлекают чуть более 1% от общей аудитории, за ними наблюдают 2000-3000 зрителей.

Может, конечно, время — пять часов после полудня — выбрано не особенно удачно. Но другие популярные дисциплины все-таки убеждают нас в чистоте эксперимента. Доту на русском смотрят больше трети пользователей Twitch, HearthStone — каждый восьмой, PUBG — каждый одиннадцатый. Уровень развития Fortnite в СНГ выглядит едва ли не катастрофично, что подтверждает и резонанс вокруг тех самых ста миллионов. Все-таки на Западе новость о вложении Epic Games восприняли хоть и с удивлением, но намного холоднее, чем в русскоязычном сообществе.



В вечерний прайм-тайм (для Европы) Forntnite привлекает больше зрителей, чем пять следующих по популярности игр, вместе взятых

Впрочем, по признанию некоторых игровых и киберспортивных специалистов, ничего необычного в этом нет. Русский вкус в киберспорте немного отличается от мирового; в качестве яркого примера можно привести противостояние Dota 2 и LoL, в котором превосходство одной игры над другой не вызывает сомнений. Ни у нас, ни на Западе. Чуть менее уверенно, но все еще справедливо выглядит аналогия CS:GO и Overwatch.

Русскоязычные трансляции по Fortnite привлекают чуть более 1% от общей аудитории; за ними наблюдают 2000-3000 зрителей.

Что поделать, если к лидерам мирового киберспорта (либо онлайн-сектора игровой индустрии — как удобнее) в СНГ присматриваются с особым скепсисом. Да, обычно русскоязычные пользователи выбирают не то, что американцы или европейцы, ссылаясь то на «мультяшную» графику, то на вычурный местами геймплей. О причинах этого можно спорить долго, материала хватило бы для отдельной статьи. Но факт остается фактом: в СНГ Fortnite уступает прямому конкуренту PUBG, и пока ему не помогает даже нулевая цена.

Это все к чему. К сожалению, если разработчики кардинально не изменят подход к общению с русскоязычным сообществом, мы можем остаться в стороне от главного события будущего сезона. Кроме того, в СНГ пока не так много людей, подобных Draynis или Keen, которые в будущем будут «тянуть» медиа-сферу Fortnite. Так, в League of Legends, несмотря на все усилия Riot Games Russia, наш уровень все еще отстает от мирового.



Наиболее популярные трансляции по Fortnite на русском языке

Игра, на самом деле, заслуживает вашего внимания; потому и хочется, чтобы в СНГ ей заинтересовались. Это не просто очередной Battle Royale, наскоро сколоченный на фоне популярности PUBG — творение Epic Games в целом соответствует правилам жанра, но отличается более динамичным геймплеем. Яркая графика с первых минут готовит вас к тому, что в ходе «королевской битвы» (кстати, что важно — это лишь часть будущей игры про выживание) может произойти все, что угодно.

И это реально так! Fortnite позволит запустить тиммейта вдаль на ракете, воспользоваться недавно введенным реактивным ранцем или огромным арсеналом самого разнообразного оружия. Самой главной же фишкой битвы стала возможность разрушать и создавать постройки; если изначально на местности почти не предусмотрено укрытий, то игроки могут строить себе дома для защиты буквально «в чистом поле».

Сама игра, анонсированная еще в 2011 году, год назад могла похвастаться только что введенной Battle Royale да еще одним режимом, напоминающим Tower Defense. Да и сейчас изначальные задумки Epic Games далеки от исполнения. Но стоит признать, насколько удачно отдельно взятый формат был успешно выведен на новый уровень самими разработчиками — журналисты уверенно сравнивают Fortnite с Day Z или Arma.

Это не просто очередной Battle Royale, наскоро сколоченный на фоне популярности PUBG — Fortnite в целом соответствует правилам жанра, но отличается более динамичным геймплеем.

Но даже у одного режима — огромное число плюсов относительно конкурентов в рамках жанра. Fortnite полностью бесплатен (разработчики зарабатывают продажей внутриигровых предметов), снисходителен к железу игроков, портирован на две основные консоли. Про геймплей мы уже все сказали выше, хотя отмечаем, что имеет место быть субъективность. Скажем только, что с нашей точкой зрения согласны десятки миллионов игроков, в том числе Александр Овечкин, Антуан Гризманн или рэпер Drake.



Совместную трансляцию последнего с популярным стримером Ninja

одновременно смотрели более миллиона человек

Пока про сезон с призовым фондом 100 миллионов информации нет вообще (кроме начала предложения, которое вы только что прочитали). Предполагается, что сезон пройдет в обычных рамках киберспорта, стартуя осенью и заканчиваясь летом. Судя по заявлениям, весь бюджет будет потрачен на выплаты призовых, что позволит Fortnite побить рекорд Dota 2 в текущем сезоне — Valve вложили в турниры Pro Circuit и TI8 чуть более восьми миллионов, но даже общий призовой непрекращающейся серии составит чуть более $40 млн.

Мы больше не могли ждать, чтобы дать вам возможность сражаться с лучшими из лучших. Fortnite сильно отстал от прочих киберспортивных дисциплин, но наш подход будет несколько иным. Мы сосредоточимся на том, чтобы получать удовольствие от игр и просмотра матчей.

Авторы, правда, обещают нестандартный подход, откладывая подробности на лето. Так или иначе, у дисциплины есть все, чтобы стать киберспортивной — а если не выйдет, всегда можно оставить лишь развлекательную часть. Тем более, что пресловутые сто миллионов — двухнедельный доход Epic Games от Fortnite. Который все равно пока выглядит скорее мечтой, чем реальностью.