Только что в Бирмингеме завершился последний матч мейджор-турнира ESL One. Чем удивили команды в первые два дня и что покажут в плей-офф?

В первой игровой день главной сенсацией стал вылет Evil Geniuses — чемпионы мира 2015 года, кажется, даже не успели понять, как это произошло. Сначала Fnatic красиво переиграли американцев в размене тронами, а вечером «гении» безвольно уступили Team Spirit со счетом 0:2. К сожалению, EG в очередной раз доказали, что выпали из претендентов на высокие места, да к тому же еще и потеряли звание лучшей команды Северной Америки.

И если в СНГ все были увлечены комплиментами — надо сказать, заслуженными — в адрес команды Артема Баршака, то фанаты Evil Geniuses просто взорвали соцсети, пытаясь разобрать провал «злых гениев». Одни рассуждали о закате эпохи Suma1L, из-за которого команда потеряла лидера ppd и ветерана UNiVeRSe, другие искали намеки на возможные изменения в составе, третьи вспоминали самоуверенность некоторых игроков заокеанской пятерки.

Теперь Evil Geniuses предстоит сделать сложный выбор. Если ребята решат сохранить текущий ростер, им нужно либо выходить в финал последнего турнира в Шанхае, либо опережать набравших форму OptiC и VGJ.Storm в региональной квалификации. Можно, конечно, рискнуть и поменять нескольких игроков, но успеют ли они стать командой мирового уровня за оставшиеся до отборов две недели? Ситуация очень походит на шахматный цугцванг.

В то же время другая американская команда свою группу выиграла, а сегодняшняя победа над OG даже позволила ребятам выйти напрямую в полуфинал — но из числа смотревших игры сенсацией это назвать рискнут немногие. Тех же Mineski на голову американцы точно не превзошли, а сегодня еще и подпортили настроение поражением от Virtus.pro.

То ли формат ESL One Birmingham, то ли необычный состав группы С — что-то точно ставит под сомнение успех команды Питера Дагера. Показать гиперпревосходство над Mineski не вышло, а столкнувшись с первым серьезным соперником (подразумеваем VP), OptiC не смогли продолжить играть в свою доту и спасовали.

Напомним, на этом турнире пятерке из Северной Америки нужна только победа, которая позволит им ворваться в топ-8 мирового рейтинга. Определенные шансы у OptiC, конечно, есть, но Virtus.pro вновь могут стать недосягаемыми для всех остальных, и это, по прогнозам специалистов, будет главной проблемой Питера Дагера.

Для Virtus.pro, которые выиграли три мейджора подряд и еще в марте обеспечили себе участие в The International 2018, выход из группы кажется обычным делом. Но в этот раз у Алексея Березина и Ко это получилось настолько искусно и просто, что ребята сразу стали фаворитами всего турнира.

Достаточно сказать, что лишь одна игра из пяти продолжалась более получаса — обычно «мишки» захватывали небольшое преимущество уже на старте игры, развивая его до приличного за считаные минуты мид-гейма. После этого сценарий различался только тем, как долго сопротивлялся соперник; VP же расслаблялись и получали от игры удовольствие.

Конечно, кто-то может сказать, что российская команда пока не встретила серьезного соперника из топа рейтинга Pro Circuit; но надо понимать, что и на стадии плей-офф их окажется не так много. Secret и PSG.LGD среди участников не было изначально, Liquid и «криптонит» EG неожиданно слетели в групповом этапе. Видимо, это еще один легкий кубок и Мерседес в копилку Virtus.pro — хотя забегать вперед все же не стоит.

А вот другую российскую команду, Team Spirit, мы в плей-офф не увидим — но вряд ли кто-то позволит себе обвинить их в неудачном выступлении. Они удачнее всех сопротивлялись Virtus.pro в матче-открытии ESL One, уверенно переиграли уже упомянутых выше EG и на равных боролись с Fnatic. Для коллектива, который в последний момент был вынужден оформлять визы, готовился не больше недели и прибыл в аэропорт без паспортов — просто чудо.

В Бирмингеме коллектив показал интересные заготовки, необычные пики и, что самое главное — уникальный стиль, аналитикам показавшийся довольно симпатичным. Fng смог вспомнить 2015 год и грамотно использовать сильные стороны своих — не самых ярких индивидуально — игроков.

Теперь «драконы» на несколько дней вернутся домой, где будут готовиться к Supermajor в Китае. Главной целью Team Spirit, впрочем, станет не финальный результат, а подготовка к квалификации на The International, которую команда будет должна пройти из-за изменений в составе. В итоге китайский ивент может стать даже проблемой — команде Артема Баршака нужно сложно не растратить все усилия и скрыть свои лучшие заготовки.

Странные вещи творятся в Бирмингеме; не вышли во вторую стадию ESL One и действующие чемпионы мира Team Liquid. Команда KuroKy стартовала с поражения от бразильцев, разрушив все предсказания специалистов. Казалось бы, фавориты турнира слишком расслабились и быстро вернутся в общую колею; тем более что вечерний матч на вылет против Vici Gaming «всадники» уверенно выиграли.

Но полностью реабилитироваться перед фанатами Team Liquid не удалось. Вновь встреча с paiN, вновь спорные пики и действия по ходу игры, вновь неудача. Только теперь о недооценке не могло быть и речи — и до завтра специалистам предстоит жаркий спор. Мировой гранд сейчас далек от лучшей формы или команда из Южной Америки наконец нашла свою игру; ответ даст завтрашний четвертьфинал против Mineski.

Так или иначе, это поражение Liquid вряд ли станет фатальным для команды. Пятерка уже давно обеспечила себе участие в мировом первенстве, до которого почти три месяца — времени для подготовки хоть отбавляй. Да, это удар по самолюбию, но пятерка «всадников» остается крутой командой с яркими исполнителями, которая точно будет претендентом на победу в TI8.

Расписание плей-офф:

25 мая, пятница:

— 16.00, четвертьфинал. paiN Gaming (Бразилия) — Mineski (Филиппины);

— 19:50, четвертьфинал. OG (Европа) — Fnatic (ЮВ-Азия).

26 мая, суббота:

— 16.00, полуфинал. Virtus.pro (Россия) — Победитель первого четвертьфинала;

— 19:50, полуфинал. Optic Gaming (США) — Победитель второго четвертьфинала.

27 мая, воскресенье:

— 13:05, Матч за третье место, до двух побед;

— 17.00, Финал, до трех побед.