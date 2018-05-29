— Добрый день! Первый вопрос о недавнем финале Лиги Чемпионов. Удалось посмотреть матч? Какие впечатления?

— Здравствуйте. С нетерпением ждал данного финала Лиги Чемпионов, т.к. уже многие годы симпатизирую «Ливерпулю». Жаль, что итоговый результат оказался далек от моих ожиданий, но это футбол, и здесь бывает всякое. Травма Салаха и вратарская проблема «Ливерпуля», которая длится на протяжении многих лет, сыграли огромную роль в этом финале. Но если говорить в целом, то оказаться в финале такого значимого турнира для текущей команды Клоппа — это безусловно успех.



— Насколько вы увлечены настоящим футболом в целом? Можете ли оценить итоги европейского и российского сезона?

Из европейских чемпионатов более менее пристально слежу лишь за АПЛ, остальные смотрю гораздо реже. Могу сказать, что в каждом из топ-5 европейских чемпионатов победила сильнейшая и самая стабильная команда. Если говорить про наш чемпионат, то несколько расстроен итоговым местом «Спартака».



— Теперь к футболу киберспортивному. Во-первых, рад поздравить с победой в Кубке России. Расскажите, кто стал самым сложным соперником и почему все-таки удалось победить на турнире?

— Спасибо за поздравление! Победа в Кубке России стала, наверное, самой значимой за всю мою киберспортивную карьеру, ведь на этом турнире собрались практически все лучшие игроки нашей страны. Очень сложно сказать, с кем из соперников было играть труднее, но если выделять кого-то конкретно, то на групповом этапе таковым был Николай Романенко из команды Royal Bears, а в плей-офф — Андрей Гурьев из «ЦСКА» и представитель «Локомотива» Роберт Фахретдинов.



Призеры Кубка России по киберфутболу 2018

— Как можно оценить уровень российских турниров сейчас? Сильно ли он вырос за последний год?

— От турнира к турниру уровень проведения только растет. Каждое пожелание игроков организаторы стараются учитывать, и это не может не радовать. Конечно, всегда есть недовольные, которых постоянно что-то не устраивает в том или ином плане, но могу их заверить, что и на мировых чемпионатах не все так идеально, как это может казаться со стороны.

— Пару слов о дальнейших планах: ближайшие мероприятия, турниры, подготовка к ЧМ. Получится ли отдохнуть летом?

— В конце мая - начале июня состоится один из самых главных турниров в сезоне — FIFA 18 Global Series Playoffs. Он пройдет в Амстердаме, где соберутся лучшие игроки мира на Playstation 4 и XBOX One, которые между собой выяснят, кто из них отправится на итоговый Чемпионат Мира в Лондоне.



После Кубка России прошло не так много времени, и возможности попробовать что-то новое сейчас у меня нет. Однако я оттачиваю свою текущую игру и планирую выкладываться на максимум. О каком-то отдыхе думать пока что рано, все мысли только о предстоящем чемпионате.

— Насколько я понимаю, в Weekend League выступления пока не так успешны. У вас есть объяснение, почему не получается в этом режиме? Как в целом можно оценить подобную систему?

— В Weekend League я практически не играю с февраля этого года, после того как не удалось отобраться на мейджор-турнир в Манчестер. Для нашей страны и всего СНГ-региона игры в данном режиме даются очень тяжело из-за проблем с коннектом до серверов ЕА, ближайшие из которых находятся в Германии. Играть наравне с европейцами в Weekend League практически нереально, соответственно и шансов на отбор на международные турниры практически нет.

За год всего два игрока из России смогли туда попасть через данный режим — наверное, это о чем-то говорит. Будем ждать, когда ЕА все-таки решат поставить сервера поближе к нам, это должно изменить ситуацию. А вообще система очень крутая, данный режим дал большой толчок к развитию киберспортивной составляющей в FIFA.

— Чего в целом не хватает соревновательной FIFA?

— Не хватает командных турниров, которые были лет 10 назад. Я говорю про форматы 3х3, 5х5 и другие. Мне всегда нравилось играть в команде, и надеюсь, что в ближайшем будущем вновь начнут появляться подобные турниры.



— Не могу не спросить о FIFA 19. Что стоит ждать от игры простым геймерам и профессионалам?



— За FIFA 19 не слежу вообще и не читаю никаких новостей. Могу лишь сказать одно: хорошего ждать не стоит. Из года в год игра становится все более рандомной, появляется куча странных багов, которыми разработчики не занимаются. Предпосылок к улучшению ситуации я пока не вижу, думаю что и новая версия FIFA попортит немало нервов любителям в нее поиграть.

— Внесет ли новая игра серии значительные изменения в игровой процесс? Насколько, в теории, большие перемены могут повлиять на состояние дел на профессиональной сцене?

— Скорее всего, никаких значительных изменений не будет. Любой из профессиональных игроков со временем адаптируется к новой версии. Разница только в том, что у кого-то это получится лучше, у кого-то — чуть хуже.

— Прошла новость о том, что РФС подписали эксклюзивный контракт с Konami. Речь может пойти не только о лиге в игре, но и о турнирах для про. Как можно оценить это решение?

— Насколько я знаю, контракт с Konami подписала РФПЛ. Они проводят всего один турнир в год, возможно, его в ближайшее время по FIFA мы и не увидим, а вот остальные турниры это затронуть никак не должно.

Считаю, что решение недальновидное: PES сейчас не так интересен аудитории, играть только из-за РФПЛ в него все равно вряд ли кто-то будет. FIFA же будет продолжать развиваться полным ходом, даже несмотря на контракт между РФПЛ и Konami.

Футбольный симулятор PES (Pro Evolution Soccer) от японской компании Konami является главным конкурентом серии FIFA. Скорее всего, после подписания такого контракта российская лига исчезнет из FIFA 19, а РФПЛ прекратит проведение совместных мероприятий с EA Sports (авторами FIFA). — справка «Советского спорта»

— Немного о вашей организации. Почему киберорганизация, а не спортивный клуб? По собственному опыту и общению с коллегами — в чем отличия и преимущества того и другого варианта.

— Если говорить о клубах РФПЛ, в большинстве своем (за редким исключением) они ничего не могут предложить игрокам. Здесь даже не должно возникать такого вопроса, почему Vega Squadron, а не клуб. Играть за футболку в наше время уже никто не будет. Почему такое отношение к киберфутболу в нашей стране, когда у большинства европейских клубов есть в своем составе по несколько игроков? Через пару лет, возможно, всё изменится, будем верить в это.

— Расскажите о Cyberspace. Что это за площадка и как проходит ваше сотрудничество? Насколько важно появление подобных проектов в России?

— Это, в первую очередь, домашняя площадка для нашей организации. У Vega Squadron там есть собственный буткемп, а сам холдинг Cyberspace активно помогает организации. Как раз недавно там прошла встреча с фанатами киберфутбола и автограф-сессия, где мне удалось лично пообщаться с людьми, которым это интересно и важно. Плюс, на таких площадках регулярно проводятся любительские турниры, которые позволяют начинающим игрокам попробовать свои силы и получить импульс для дальнейшего развития их способностей.

— Последний вопрос. Что готовы сделать, если сборная страны выиграет чемпионат мира по футболу?

— Готов больше никогда не играть в FIFA. Очень надеюсь на победу нашей сборной!