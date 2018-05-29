Переход Fly и s4 в EG выключает «злых гениев» и OG из борьбы за прямые инвайты на The International 2018. Зато OptiC получили второй шанс.

Теперь претендентов на четыре слота осталось всего семь — если, конечно, не снимется еще кто-то. Само собой, главными считаются те из них, которые входят в топ-8 мирового рейтинга прямо сейчас; тем более что в очковую зону (четыре первых места) на турнире в Китае чисто теоретически может не попасть ни одна из этих команд.

Так уж в этом сезоне выходит. Любопытно, что четыре первых инвайта довольно заслуженно получили лидеры профессиональной сцены: грозные Virtus.pro, поддерживающие форму в течение всего сезона, европейские гранды Liquid и Team Secret, а также взлетевшие весной PSG.LGD. Частично именно с ними и связаны как низкий рейтинг других коллективов, так и сомнения в их заслугах.

Слишком мало у них было шансов показать себя на фоне титанов современной доты — даже на «майнорах», изначально задуманных в качестве ивентов для команд рангом ниже, в шести случаях побеждали представители «большой четверки». Вот и получается, что для приглашения на главный турнир года достаточно попасть в финал одного «мейджора» и дважды — в финал «майнора».

В рамках последнего чемпионата сезона вряд ли что-то изменится. Тем более что даже немотивированные Virtus.pro или Secret будут рассматривать SuperMajor в Шанхае в качестве генеральной репетиции The International. Много ли шансов у вечно отстающих NewBee или Vici на фоне лучших команд мира? Впрочем, в киберспорте триумф «темной лошадки» — отнюдь не редкость, а потому расслабляться раньше времени командам из топ-8 точно не стоит.

Mineski

У располагающейся на пятой строчке рейтинга азиатской команды самые очевидные шансы на успех. Чтобы Mineski пролетели мимо прямого инвайта, весь пьедестал шанхайского «мейджора» должны занять коллективы, обозначенные чуть ниже — при том что сами азиаты не получат ничего.

Mineski остается командой-загадкой. Ребята «выстрелили» на DAC 2018, забрав домой один из самых престижных трофеев сезона, но после вновь вернулись в состояние середнячка восточного кластера, который может уступить FlyToMoon или с трудом переиграть LFY. Кроме того, после победы в Китае внимания к команде Дэрила Коха стало на порядок больше, что очков южно-азиатскому коллективу не прибавит. Но шанс, что среди участников The International 2018 ребят не будет — один из миллиона.

Vici Gaming

Математически китайской пятерке удержать позиции будет чуть сложнее — но по факту шансы «вичи» на топ-3 Supermajor даже выше, чем у Mineski на топ-4. И не только потому, что коллектив под началом опытного Лю Чао будет выступать на родной земле, как и на недавнем MDL Major (тогда Vici Gaming остались как раз третьими).

Другое дело, что тренеру Mikasa удалось создать коллектив, который смог выполнить задачу, по мере возможностей собирая очки и набирая форму ближе к концу сезона. Даже на MDL в Чанше пятерка из Поднебесной оставила за спиной и Mineski, и NewBee — хотя пробелы в подготовке против западных команд еще остаются, что показал недавний ESL One Birmingham. Впрочем, время до TI еще есть.

NewBee

А вот у другой китайской команды — NewBee — дела уже похуже. Тут даже домашняя площадка может не выручить; бо́льшую часть очков ребята заработали в первой части сезона, а в последнее время стали бледной копией финалиста The International 2018. На западных чемпионатах представители Поднебесной регулярно терпят фиаско, но игровая форма заставляет сомневаться также в возможностях коллектива на Supermajor.

Шансы пролететь мимо прямого инвайта, конечно, все равно минимальны, но гарантий в неудачном выступлении Optic, TnC или VGJ.Thunder не может дать никто. Если две из этих команд займут призовые места, то вполне могут оставить NewBee не у дел, хотя известный аналитик Бен Стенхайзен все равно считает, что китайцы получат приглашение на Ti8 с вероятностью 96%.

VGJ.Thunder

Вторая команда организации Vici Gaming и вовсе находилась бы на краю пропасти — если бы соперники были посильнее или мировые лидеры пропускали шанхайский турнир. Теперь же команде, всего трижды за сезон попадавшей на пьедестал, достаточно выступить лучше Optic, TnC и TFT; к тому же одной из них нужно будет попасть в четверку лучших.

Именно это примечание и делает позиции VGJ крепче. Бесспорно, переживающих кризис китайцев могут обойти и Optic, и TnC — даже в условиях домашней площадки для подопечных Бая «rOtk» Фана. Но только ситуация, при которой американцы остаются шестыми, а VGJ восьмыми, первых не устраивает. Претендентам на восьмую строчку нужно попадать в топ-4, а для этого придется обыгрывать команды уровня VP и LGD. Что намного сложнее.

Не сказать, что у трех других претендентов — это уже указанные выше OptiC Gaming, TnC Pro Team и Final Tribe — шансы показать хорошую игру на Supermajor намного ниже. Напротив, исключая последних (шведская команда не заработала ни одного очка за сезон и сохраняет только теоретические шансы), кажется, что шансы американцев и филиппинцев сравнимы с шансами китайских коллективов, если даже не выше.

Но стоит помнить, что Optic и TnC в Шанхае придется прыгать выше головы, чего у них на протяжении сезона не получалось. Первые, правда, уже сделали шаг к инвайту на TI — команда Питера Дагера несколько дней назад сыграла в финале ESL Major. Теперь нужно повторить еще раз, да еще и на китайской земле, где и VGJ, и NewBee традиционно действуют намного сильнее.

TnC еще труднее. Им точно нужно попадать в гранд-финал Supermajor, опережая всех лидеров соревновательной сцены. Если шансы на топ-4 у филиппинской команды еще есть — вновь вспоминаем DAC 2018 — то участие Карда Палада и Ко в решающем матче выглядит едва ли не чудом. Впрочем, то же самое говорили и про Mineski два месяца назад.