Киберспортивный сезон в самом разгаре. Июнь порадует нас яркими ивентами и важнейшими квалификациями, которые просто нельзя пропустить.

China Dota2 Supermajor

— Даты: 2-10 июня

— Дисциплина: Dota 2

— Место проведения: Шанхай, Китай

— Призовой фонд: $1,500,000

Со второго по десятое июня в Шанхае пройдет последний турнир профессионального сезона по Dota 2. Чуть подробнее мы рассмотрим Supermajor завтра, а пока достаточно отметить, что после китайского ивента про-дота уйдет на паузу до августа, когда будет проведен The International 2018.

Для одних команд Supermajor станет последней возможностью набрать очки и подняться в топ-8 мирового рейтинга, что позволит получить прямое приглашение на чемпионат мира в Ванкувер. С другой стороны, уже обеспечившие инвайты на TI8 мировые лидеры и «темные лошадки» тоже собираются играть в полную силу — одни рассматривают турнир как генеральную репетицию The International, другие будут практиковаться перед отборочными.

Квалификации к The International 2018

— Даты: 14-25 июня

— Дисциплина: Dota 2

— Место проведения: онлайн

— Призовой фонд: путевки на TI8

Через несколько дней после Supermajor тысячи команд по Dota 2 вступят в борьбу за чемпионат мира. Пока число участников финальной стадии The International не оговаривается — Valve сделает соответствующий анонс в ближайшие дни — но готовиться к главной квалификации сезона командам это не мешает.

Отборочный турнир пройдет в два этапа. С 14 по 17 июня в шести региональных зонах (Северная и Южная Америка, Европа, СНГ, Китай и Азия) пройдут открытые квалификации для всех желающих; в них также вынуждены будут принять участие профессиональные команды, нарушившие правило трансферов.

С 18 по 25 июня сильнейшие из них присоединятся к коллективам, которые разработчики Dota 2 примут решение пригласить напрямую во второй этап. Сколько команд отправит на мировой форум каждый регион и в каком формате пройдут соревнования, станет известно в течение нескольких дней.

ECS Season 5

— Даты: 8-10 июня

— Дисциплина: Counter-Strike Global Offensive

— Место проведения: Лондон, Великобритания

— Призовой фонд: $660,000

В отличие от Dota 2, в другой игре от Valve киберспортивный сезон далек от завершения. На июнь запланировано три крупных турнира по CS:GO, первым из которых станет финал пятого сезона Esports Championship Series. Через неделю в Лондон прибудут по четыре представителя Старого и Нового Света, которые и разыграют основной призовой фонд.

В финал ECS пробились четыре из шести лучших команд мира согласно рейтингу HLTV, что сразу придает чемпионату особый статус. Больше всего внимания, разумеется, будет привлечено к Astralis и Faze Clan — противостояние этих двух команд, по мнению аналитиков, может украсить финал и поставить эффектную точку в сезоне.

ESL One: Belo Horizonte 2018

— Даты: 13-17 июня

— Дисциплина: Counter-Strike Global Offensive

— Место проведения: Белу-Оризонти, Бразилия

— Призовой фонд: $200,000

Через несколько дней FaZe ждет уже другой турнир. В отсутствии Astralis и NaVi европейская команда могла стать фаворитом любого ивента, если бы не одно “но” — очередной этап ESL One пройдет в Бразилии, которая несколько лет назад совершенно неожиданно стала одним из центров мирового Counter-Strike.

Те бразильские сорвиголовы, что предпочтут киберспорт привычному в стране футболу (а ведь первый матч сборной на ЧМ в аккурат совпадает с днем финала ESL), точно найдут кого поддержать; тут и потерявшие форму, но сверхмотивированные SK Gaming, и молодые таланты Não Tem Como, и TACO в составе американской Team Liquid. Противостоять бразильскому отряду на их поле предстоит mousesports, BIG, Space Soldiers, Torqued и уже указанным выше FaZe.

CS:GO Asia Championships 2018

— Даты: 14-18 июня

— Дисциплина: Counter-Strike Global Offensive

— Место проведения: Шанхай, Китай

— Призовой фонд: $300,000

В эти же дни на другом конце Света пройдет один из самых крупных ивентов по CS:GO в истории Азии. Не секрет, что пока китайские коллективы не могут ворваться на лидирующие позиции в мировом рейтинге, но темпы развития дисциплины — и стартующий турнир в том числе — показывают, что сцена движется в правильном направлении.

Защищать честь Китая на ивенте мирового уровня по результатам национальных отборочных будут Vici Gaming и TyLoo, к которым также примкнет корейская команда MVP PK. Однако фаворитами, даже несмотря на место проведения, все равно станут Natus Vincere и Ninjas In Pyjamas. Остается только оправдать выданный кредит доверия и забыть о присущей европейцам недооценке восточных стрелков.

Overwatch League

— Даты: до 17 июня

— Дисциплина: Overwatch

— Место проведения: Лос-Анджелес, США

— Призовой фонд: $1,300,000

Регулярный сезон первой в истории Overwatch League подходит к концу. Сейчас 12 командам осталось сыграть еще по пять-шесть игр, поэтому если вы откладывали оценку на потом, сейчас самое время. Тем более, что интрига вовсе не угасла — разве что победителем регулярки досрочно стали New York Excelsior, которые идут в таблице с результатом 32-3 и выиграли все три этапа.

Во-первых, далеко не факт, что команде Нью-Йорка удастся и в четвертый раз забрать призовые $100,000. Без поражений идут Los Angeles Valiant, добавить могут и Philadelphia Fusion — а ведь в плей-офф этапа, который пройдет 17 июня, может случиться все, что угодно. Кроме того, продолжается борьба за зону плей-офф, в которую попадут лишь шесть лучших команд.

СНГ-квалификация к PUBG Global Invitational

— Даты: 21-24 июня

— Дисциплина: PlayerUnknown’s Battlegrounds

— Место проведения: Минск, Беларусь

— Призовой фонд: путевки на PGI 2018

Наконец, в конце месяца киберспортивное сообщество накроет волна киберспортивного Battle Royale. Первые региональные квалификации на чемпионат мира PUBG Global Invitational пройдут в Минске — 20 лучших коллективов по результатам онлайн-отборочных разыграют две путевки в финал.

Впрочем, если не терпится, за PUBG в СНГ можно начать следить и раньше — с 7 по 10 июня пройдет вторая часть онлайн-отборочных. В двух группах определятся по 10 сильнейших квартетов, которые и отправятся в Минск. Квалификации уже преподнесли несколько сенсаций: Team Empire идут 12-ми, а Team Spirit — 15-ми. Впрочем, время исправить ситуацию еще есть.