Киберспортивный календарь: 7 главных турниров июня
Киберспортивный сезон в самом разгаре. Июнь порадует нас яркими ивентами и важнейшими квалификациями, которые просто нельзя пропустить.
China Dota2 Supermajor
— Даты: 2-10 июня
— Дисциплина: Dota 2
— Место проведения: Шанхай, Китай
— Призовой фонд: $1,500,000
Со второго по десятое июня в Шанхае пройдет последний турнир профессионального сезона по Dota 2. Чуть подробнее мы рассмотрим Supermajor завтра, а пока достаточно отметить, что после китайского ивента про-дота уйдет на паузу до августа, когда будет проведен The International 2018.
Для одних команд Supermajor станет последней возможностью набрать очки и подняться в топ-8 мирового рейтинга, что позволит получить прямое приглашение на чемпионат мира в Ванкувер. С другой стороны, уже обеспечившие инвайты на TI8 мировые лидеры и «темные лошадки» тоже собираются играть в полную силу — одни рассматривают турнир как генеральную репетицию The International, другие будут практиковаться перед отборочными.
Квалификации к The International 2018
— Даты: 14-25 июня
— Дисциплина: Dota 2
— Место проведения: онлайн
— Призовой фонд: путевки на TI8
Через несколько дней после Supermajor тысячи команд по Dota 2 вступят в борьбу за чемпионат мира. Пока число участников финальной стадии The International не оговаривается — Valve сделает соответствующий анонс в ближайшие дни — но готовиться к главной квалификации сезона командам это не мешает.
Отборочный турнир пройдет в два этапа. С 14 по 17 июня в шести региональных зонах (Северная и Южная Америка, Европа, СНГ, Китай и Азия) пройдут открытые квалификации для всех желающих; в них также вынуждены будут принять участие профессиональные команды, нарушившие правило трансферов.
С 18 по 25 июня сильнейшие из них присоединятся к коллективам, которые разработчики Dota 2 примут решение пригласить напрямую во второй этап. Сколько команд отправит на мировой форум каждый регион и в каком формате пройдут соревнования, станет известно в течение нескольких дней.
ECS Season 5
— Даты: 8-10 июня
— Дисциплина: Counter-Strike Global Offensive
— Место проведения: Лондон, Великобритания
— Призовой фонд: $660,000
В отличие от Dota 2, в другой игре от Valve киберспортивный сезон далек от завершения. На июнь запланировано три крупных турнира по CS:GO, первым из которых станет финал пятого сезона Esports Championship Series. Через неделю в Лондон прибудут по четыре представителя Старого и Нового Света, которые и разыграют основной призовой фонд.
В финал ECS пробились четыре из шести лучших команд мира согласно рейтингу HLTV, что сразу придает чемпионату особый статус. Больше всего внимания, разумеется, будет привлечено к Astralis и Faze Clan — противостояние этих двух команд, по мнению аналитиков, может украсить финал и поставить эффектную точку в сезоне.
ESL One: Belo Horizonte 2018
— Даты: 13-17 июня
— Дисциплина: Counter-Strike Global Offensive
— Место проведения: Белу-Оризонти, Бразилия
— Призовой фонд: $200,000
Через несколько дней FaZe ждет уже другой турнир. В отсутствии Astralis и NaVi европейская команда могла стать фаворитом любого ивента, если бы не одно “но” — очередной этап ESL One пройдет в Бразилии, которая несколько лет назад совершенно неожиданно стала одним из центров мирового Counter-Strike.
Те бразильские сорвиголовы, что предпочтут киберспорт привычному в стране футболу (а ведь первый матч сборной на ЧМ в аккурат совпадает с днем финала ESL), точно найдут кого поддержать; тут и потерявшие форму, но сверхмотивированные SK Gaming, и молодые таланты Não Tem Como, и TACO в составе американской Team Liquid. Противостоять бразильскому отряду на их поле предстоит mousesports, BIG, Space Soldiers, Torqued и уже указанным выше FaZe.
CS:GO Asia Championships 2018
— Даты: 14-18 июня
— Дисциплина: Counter-Strike Global Offensive
— Место проведения: Шанхай, Китай
— Призовой фонд: $300,000
В эти же дни на другом конце Света пройдет один из самых крупных ивентов по CS:GO в истории Азии. Не секрет, что пока китайские коллективы не могут ворваться на лидирующие позиции в мировом рейтинге, но темпы развития дисциплины — и стартующий турнир в том числе — показывают, что сцена движется в правильном направлении.
Защищать честь Китая на ивенте мирового уровня по результатам национальных отборочных будут Vici Gaming и TyLoo, к которым также примкнет корейская команда MVP PK. Однако фаворитами, даже несмотря на место проведения, все равно станут Natus Vincere и Ninjas In Pyjamas. Остается только оправдать выданный кредит доверия и забыть о присущей европейцам недооценке восточных стрелков.
Overwatch League
— Даты: до 17 июня
— Дисциплина: Overwatch
— Место проведения: Лос-Анджелес, США
— Призовой фонд: $1,300,000
Регулярный сезон первой в истории Overwatch League подходит к концу. Сейчас 12 командам осталось сыграть еще по пять-шесть игр, поэтому если вы откладывали оценку на потом, сейчас самое время. Тем более, что интрига вовсе не угасла — разве что победителем регулярки досрочно стали New York Excelsior, которые идут в таблице с результатом 32-3 и выиграли все три этапа.
Во-первых, далеко не факт, что команде Нью-Йорка удастся и в четвертый раз забрать призовые $100,000. Без поражений идут Los Angeles Valiant, добавить могут и Philadelphia Fusion — а ведь в плей-офф этапа, который пройдет 17 июня, может случиться все, что угодно. Кроме того, продолжается борьба за зону плей-офф, в которую попадут лишь шесть лучших команд.
СНГ-квалификация к PUBG Global Invitational
— Даты: 21-24 июня
— Дисциплина: PlayerUnknown’s Battlegrounds
— Место проведения: Минск, Беларусь
— Призовой фонд: путевки на PGI 2018
Наконец, в конце месяца киберспортивное сообщество накроет волна киберспортивного Battle Royale. Первые региональные квалификации на чемпионат мира PUBG Global Invitational пройдут в Минске — 20 лучших коллективов по результатам онлайн-отборочных разыграют две путевки в финал.
Впрочем, если не терпится, за PUBG в СНГ можно начать следить и раньше — с 7 по 10 июня пройдет вторая часть онлайн-отборочных. В двух группах определятся по 10 сильнейших квартетов, которые и отправятся в Минск. Квалификации уже преподнесли несколько сенсаций: Team Empire идут 12-ми, а Team Spirit — 15-ми. Впрочем, время исправить ситуацию еще есть.