У чемпионата в Шанхае действительно есть все, чтобы поставить эффектную точку в сезоне. Тут и увеличенный призовой фонд, и большое количество рейтинговых очков, и максимально эффективная система проведения. Состав участников тоже мог украсить хоть The International — среди мировых лидеров не хватает максимум Fnatic, которые уступили путевку на Supermajor филиппинцам из TnC.

Что более важно, турнир будет последним перед большой паузой, поэтому каждая из команд будет максимально сосредоточена на решении собственных задач — больше просто некогда. Всех участников можно разделить на три группы: одни готовятся к июньским квалификациям на The International, другие будут пытаться набрать очки и попасть в Ванкувер на прямую, третьи — уже обеспечившие себе участие в главном турнире года — начинают продолжительную подготовку.

Проходных матчей на Supermajor быть не должно — система, хоть и благосклонна к командам (едва ли не впервые за сезон для вылета нужно проиграть трижды), ошибок не прощает. Невыход из группы чреват нижней сеткой, которая вряд ли будет очень легкой; из всего списка лишь пару команд можно назвать откровенными аутсайдерами.

Прежде всего, это шведская The Final Tribe. Европейская сцена в этом сезоне переживает сложные времена; Secret и Liquid ушли далеко вперед, а OG лихорадило весь сезон — вот поэтому середнячки и получали возможность выступать на мировых турнирах. Иногда получалось, как у Kinguin на The Summit, но это явно не тот случай. Тем более, что TFT уже упустили одну возможность проявить себя на мировом уровне — а Supermajor явно повыше уровнем, чем GESC Minor.

Разумеется, в число аутсайдеров входит и представитель Южной Америки Infamous. И третье место бразильской paiN на минувшем ESL One не должно никого смущать — даже если команда Данило «KINGRD» Наскименто действительно выросла, а не просто получила удачную сетку, это вовсе не значит развитие региона. Сами же перуанцы за весь сезон приняли участие в трех турнирах Pro Circuit и выиграли шесть матчей из 26 — причем ни одного из них на «мейджорах».

Невысокими, правда, считаются и шансы двух СНГ-команд. Решение Natus Vincere о смене лишь одного саппорта аналитики встретили довольно холодно, а Team Spirit, хоть и показывают симпатичную игру, с командами мирового уровня вряд ли справятся. Шансы обеих команд снижает и тот факт, что коллективы оказались в группе А с Team Liquid и NewBee.

Чуть выше вероятность войти в число призеров у TnC. Команда из Филиппин получила в соперники Virtus.pro и обновленных Evil Geniuses и не может похвастать результатами мирового уровня. Другое дело, что Tims и Ко умеют выбивать из турнира фаворитов, так что каждому участнику нужно быть предельно осторожным в матчах против азиатской пятерки.

Финалисты прошлого «мейджора» в Англии Optic Gaming приехали в Китай за рейтинговыми очками — только место в топ-4 поможет команде Питера Дагера попасть на TI8 напрямую. Но даже несмотря на оптимальную форму американцев такой результат очень маловероятен; слишком много действительно сильных коллективов собралось в Шанхае.

Взять, к примеру, новый ростер другого представителя Нового Света — Evil Geniuses. Аналитики считают, что после подписания s4 и Fly из OG команда невероятно усилилась, получив хорошего капитана и достойный кор-лайнинг за счет возвращения Suma1L на мид. Через несколько дней после Supermajor «злых гениев» ждет квалификация на TI8, поэтому шанхайский турнир станет последней возможностью попробовать свои идеи на практике.

Особенно уверенно на Supermajor будут чувствовать себя китайские коллективы. На родной земле каждая из четырех команд готова прыгнуть выше головы, тем более что большинство из них еще не обеспечили себе инвайты на The International, но могут получить их по результатам этого чемпионата. Даже шансы находящихся не в форме NewBee на Supermajor аналитики оценивают чуть выше, чем обычно.

Что уж говорить о PSG.LGD, которые за полтора месяца сыграли в трех финалах «мейджоров», в том числе одержав победу на московском EPICENTER XL. Пропустив ESL One в Англии, китайцы позволили вернуть лидерство на мировой арене Virtus.pro — теперь команды ожидает битва за статус главного фаворита TI8, которым с большой вероятностью станет победитель Supermajor.

У Virtus.pro, кстати, отличные шансы, даже несмотря на место проведения финального турнира. После неудачной серии ребята одержали сверхуверенную победу на ESL One и, кажется, вернулись на пик формы. Перед стартом Supermajor команда выглядела очень уверенно, горя желанием поставить эффектную точку в лучшем сезоне в истории организации.

И конечно, не стоит забывать и о европейских лидерах Dota Pro Circuit. В последнее время Team Liquid и Team Secret выступали не так удачно — многие справедливо связывали это с заранее обеспеченной путевкой на TI. Но если стратегии, которые команда тестирует, каждый раз проваливаются, это тревожный знак; потому на Supermajor команды должны показать и себе, и болельщикам, что еще остаются лучшими в мире. Ну, или хотя бы в Европе.