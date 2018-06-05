Сегодня ночью компания Valve представила обновленную систему профессионального сезона в Dota 2. Что поменялось и как это повлияет на сцену?

Команды и очки

— команды смогут менять состав по ходу сезона

— решаффлы не выгодны ни игроку, ни команде

— организации склоняют к содержанию одного состава

Текущий сезон еще раз подтвердил, что команды не собираются придерживаться правил трансферного окна. От решаффлов коллективы не удержала даже печальная перспектива участия в открытых отборочных на The International 2018 — правило ростер-лока смогли соблюсти немногие. Такой исход, прежде всего, лишает интриги саму рейтинговую систему, а вместе с этим перенасыщает открытые квалификации. Вряд ли присутствие EG, NaVi, OG и LGD.Forever Young на этом этапе отборов порадует молодые коллективы, которые потеряют последние шансы показать себя.

В сезоне 2018/2019 команда сможет менять состав неограниченное число раз — но вместе с изгнанным игроком будет терять 20% очков. Интересно, что сам игрок новому коллективу очков уже не принесет, что позволит избежать очковых спекуляций и трансферов ради позиции в рейтинге. Также пресечена возможность безнаказанно менять 1-2 игроков в середине сезона, зато действительно необходимые решаффлы больше не будут стеснять календарные рамки.

Правда, если коллектив будет выступать на турнире не в полном составе, то получит лишь 60% очков. Правила также указывают, что на квалификациях нельзя будет использовать больше одной замены, а с момента старта отборочных на The International 2019 ростер должен быть закреплен (кроме чрезвычайных ситуаций, которые разрешаются с участием Valve).

Особенно стоит отметить, что Valve продолжат начатую в CS:GO политику против конфликта интересов. В TI9 сможет принять участие только один состав организации, хотя на протяжении сезона выступление нескольких составов на ивентах DPC не карается. Кроме того, игроки и команды не должны иметь финансовых связей с другими командами.

В текущем сезоне на The International уже отобрались две китайских пятерки Vici Gaming, а еще одна будет иметь неплохие шансы в американской квалификации. Еще пример — к основному составу PSG.LGD на финальном турнире года также может присоединиться команда LGD Forever Young. Подобные матчи на мейн-ивентах всегда сопровождали слухи о «нужном» организации результате, и Valve решило пресечь все разговоры такого толку на корню. Что будут делать с этим китайские организации, которые содержат по 2-3 (а то и больше!) команды, пока не ясно.

Турниры и квалификации

— количество турниров резко сокращено

— приглашения отменены

— участники мейджоров и майноров разделены

Огромное число чемпионатов в рамках дебютного Dota Pro Circuit было неудачной идеей — это показало и перенасыщение сцены, и падение интереса к турнирам, и постоянные проблемы с расписанием. Теперь система скорее похожа на то, что было раньше; крупные ивенты будут проходить с интервалом раз в полтора-два месяца. На первый взгляд, это может оживить сразу несколько групп турниров: региональные LAN-ивенты, коммерческие и онлайн-чемпионаты. Хочется верить, что новый сезон будет разнообразнее, чем непрерывный поток квалификаций, изредка прерываемых на LAN-паузы.

Интересно также, что в сезоне 2018/19 Valve опробуют связку из двух турниров, которая будет действовать по довольно интересной модели. В начале каждого из пяти этапов пройдет квалификация на мейджор-турнир, причем, что важно, инвайтов на него больше не предусмотрено. Отборочные станут единственной возможностью принять участие в чемпионате Pro Circuit и заработать очки, хотя домашним регионам вновь может достаться чуть больше слотов, чем остальным. Тем не менее, система становится более честной и прозрачной, хотя за счет непредсказуемого состава участников турнир может потерять в зрелищности.

Тотального превосходства в количестве у того или иного региона тоже не будет. Отныне на мейджорах должны принимать участие как минимум по две команды из каждой квалификации — хотя ради справедливости стоит отметить, что в текущем Pro Circuit это правило уже выполнялось на 83%. Более интересно, что правила предусматривают не менее 16 участников на каждом мейджоре (в сезоне 2017/18 такое было лишь на пяти ивентах).



В текущем сезоне такого правила не хватало только представителям Южной Америки

После определения состава участников мейджора проходят квалификации уже майнор-турнира. Принять участие в отборах к майнору смогут лишь те, кто не смог пробиться на мейджор, что наконец позволит четче разделить турниры по статусу. Больше шансов получат и тир-2 коллективы, которые в минувшем сезоне зачастую довольствовались только квалификациями, которые ни денег, ни ощутимого опыта не приносят. Кроме того, победитель майнора становится последним участником мейджора, который стартует через неделю.

Valve также представила календарь сезона 2018/19. Парные турниры пройдут в ноябре, январе, марте, апреле-мае и июне.

17-21 сентября — квалификации на мейджор;

23-26 сентября — квалификации на майнор;

29 октября - 4 ноября — майнор;

8-19 ноября — мейджор;

26-30 ноября — квалификации на мейджор;

1-4 декабря — квалификации на майнор;

7-13 января — майнор;

17-27 января — мейджор;

1-5 февраля — квалификации на мейджор;

7-10 февраля — квалификации на майнор;

4-10 марта — майнор;

14-24 марта — мейджор;

28 марта - 1 апреля — квалификации на мейджор;

3-6 апреля — квалификации на майнор;

22-28 апреля — майнор;

2-12 мая — мейджор;

15-19 мая — квалификации на мейджор;

21-24 мая — квалификации на майнор;

10-16 июня — майнор;

20-30 июня — мейджор.

Оно кажется довольно сбалансированным, хотя стоит отметить следующую деталь: мейджор и квалификация к следующему расположены слишком близко друг к другу, поэтому их результаты могут во многом совпадать. Финальная же квалификация — к The International 2019 — кажется, сместится на июль.