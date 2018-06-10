Как уже было объявлено ранее, чемпионат мира пройдет в Ванкувере, Канада. За призовой фонд, в данный момент уже превышающий 13 миллионов долларов, сразятся 18 коллективов — к восьмерке приглашенных напрямую по результатам рейтинга Pro Circuit присоединятся десять победителей квалификации.

Так же стало известно, что система проведения The International в этом году не претерпит изменений. Восемнадцать команд будут поделены на две подгруппы, в которых с 15 по 18 августа проведут круговой турнир. Первые четыре коллектива из каждой группы попадут в верхнюю сетку, следующие четыре — в нижнюю. Две худшие команды покинут турнир, а остальные с 20 по 25 августа проведут матчи плей-офф по стандартной системе double-elimination.

Кто же примет участие в самом престижном чемпионате по Dota 2? Восемь участников уже определились ранее; среди них лидер сезона Virtus.pro из России, европейские гранды Team Liquid и Team Secret, сразу четыре представителя Китая и филиппинский коллектив Mineski. Сегодня разработчики объявили, сколько мест получит на TI8 каждый из шести регионов; без скандалов не обошлось.

Так, Северная Америка получила сразу три слота, Китай — два, а СНГ и Европа отправят в Канаду только по одной команде из квалификации. Многие связывают это с достойными позициями представителей Нового Света в рейтинге Pro Circuit, но в то же время признают — это никак не вяжется со стратегией Valve на равные права регионов.

На мейджоры Valve требуют от организаторов по два слота на регион, а сами на The International дают по одному в трёх регионах. Марк Авербух, организатор турниров серии EPICENTER

Впрочем, некоторые уверены, что слоты распределены действительно грамотно.

Странно видеть что люди цепляются к трем слотам, как будто это нечестно по отношению к СНГ. Нет, три слота просто убили интригу. И они абсолютно закономерны; как и два слота Азии, и два слота Китаю. Кто на что наиграл. — Виталий Волочай, киберспортивный комментатор

Так или иначе, все слоты распределены. Квалификации стартуют уже в четверг, 14 июня. В первые четыре дня будут сыграны два раунда открытых отборочных для всех желающих; в них также будут принимать участие профессиональные коллективы, которые меняли состав по ходу сезона.

С 18 по 25 июня пройдет второй этап, на котором победители открытых квалификаций сыграют с приглашенными командами. Обычно в закрытые отборочные приглашают все известные коллективы региона, но в этом сезоне большая часть команд нарушила правила трансфера и начнет с самого начала.

Северная Америка

Путевок на The International — 3

Закрытые квалификации — OptiC, Immortals

Открытые квалификации — EG, VGJ.Storm, compLexity, GdV (Fear+Kyle), WaR (ForeV)

Квалификаций в этом регионе зрители ждали, пожалуй, с наибольшим интересом — сразу несколько коллективов мирового уровня не смогли пробиться за The International 2018 напрямую. Трех мест же должно хватить и новому составу EG, и команде Романа Фоминка VGJ.Storm, и оставшемуся на девятой строчке мирового рейтинга ppd.

Южная Америка

Путевок на The International — 1

Открытые квалификации — Infamous, paiN Gaming, SG-esports, Midas Club

Предсказать ход событий в этом регионе всегда сложно. В данный момент главным фаворитом считается бронзовый призер ESL One в Бирмингеме paiN Gaming, но множество коллективов из Перу и Бразилии готовы поспорить за слот — а зная характер южноамериканцев, не стоит удивляться, если кому-то удастся вырвать у пятерки KINGRD заветный билет в Ванкувер.

Европа

Путевок на The International — 1

Закрытые квалификации — Final Tribe, Kinguin, Kingdra

Открытые квалификации — OG, Alliance, Five Dogs (MiSeRy)

Сейчас европейский регион стал едва ли не самым слабым за всю историю. Исключая двух фаворитов в лице Liquid и Secret, в этом сезоне eu-дота запомнилась метаниями OG да малоизвестными коллективами, которые возможности блеснуть на мировом уровне по вполне понятным причинам не использовали. Главным фаворитом выглядит OG, но и то скорее по привычке.

СНГ

Путевок на The International — 1

Закрытые квалификации — Vega Squadron, FlyToMoon

Открытые квалификации — NaVi, Team Spirit, Team Empire, Double Dimension, Gambit

Не задался сезон 2017/18 и у наших коллективов. NaVi образца первой части игрового года, FTM на домашнем EPICENTER, Team Spirit на весенних ивентах — больше (кроме, само собой, Virtus.pro) вспомнить русскоязычным фанатам киберспорта нечего. На The International в итоге может попасть кто угодно, однако основными фаворитами считаются именно эти три коллектива.

Китай

Путевок на The International — 2

Закрытые квалификации — iG

Открытые квалификации — LFY, Keen Gaming, iG.Vitality, EHOME, VG.Potential, CDEC

К квартету приглашенных напрямую через две недели присоединятся еще два представителя Поднебесной. Борьба, как всегда, будет идти не на жизнь, а на смерть — более десяти коллективов в перспективе могут составить достойную конкуренцию мировым лидерам. Кажется даже, что первый шаг (победа в национальном отборе) гораздо труднее.

Юго-Восточная Азия

Путевок на The International — 2

Закрытые квалификации — TnC Predator, Fnatic

Открытые квалификации — Clutch, Execration, Geek Fam

А вот в SEA есть два явных фаворита; это завсегдатаи мировых турниров Fnatic и TnC. И те, и другие, кстати, имели вполне реальные шансы войти в топ-8 и уже сейчас собирать чемоданы в Канаду, но оказались неспособны составить конкуренцию лидерам сцены. Clutch и XTCN, при всем уважении — совсем другое дело.