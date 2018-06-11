Насколько востребованы эти наши игрушки в сфере бизнеса — мы поговорили с экспертом в данной области Максимом Дворянчиковым.

Максим Дворянчиков, 26 лет Директор по развитию бизнеса Работает в сфере развития бизнеса с 2015,в киберспорте с 2016 года — справка «Советского спорта»

— Добрый вечер, Максим. Первый вопрос; на твой взгляд, отличается ли текущее состояние киберспортивной сферы от него же в 2017?

— Приветствую! Во-первых, если учитывать, сколько разговоров было о включении киберспорта в список дисциплин Олимпийских игр в 2017 году, то можно смело предполагать, что в 2018 киберспорт наконец-то доберется до Олимпиады.

Еще в 2017 году, например, было очень много разговоров со стороны государственных структур о привлечении инвестиций. И именно этот 2018 год я считаю «прорывом», ведь теперь на многих престижных турнирах можно заметить известные всем логотипы.

— Как ты относишься к тренду бизнес-конференций по киберспорту? Насколько такие мероприятия полезны начинающим?

— Практически каждый день в социальных сетях, я наблюдаю одну и ту же картину: «Внимание!!! Конференция по киберспорту, успей купить билет…».

И чаще всего вижу одни и те же кейсы, практически одних и тех же спикеров.

В конце концов, расскажите уже средне статистическому продажнику или будущему клиенту, как продать продукт или чем он полезен клиенту, а не повторяйте каждый раз, насколько крутой проект у вас самих.

Со своей стороны все же хочу сказать «начинающим акулам» продаж: самый лучший клиент — это твой друг. Проштудируйте продукт, выпишите для себя «пять» преимуществ этого продукта перед остальными и сделайте крутой «кейс» прошерстив по друзьям и единомышленникам.

— Самое главное правило для человека, который хочет вложиться в киберспорт?

— Не стоит загонять себя в рамки; киберспорт — это обширная и не до конца изведанная площадка для размещения рекламы. При правильном подходе вложив образно «один рубль», можно получить «сто», а то и «тысячу». Не стоит организовывать что-либо самим, доверьте это дело профессионалам.

— Какие примерную суммы вкладывают в киберспортивные проекты, например, команды?

— Все зависит от конечного результата, который хочет получить клиент. Узнаваемость бренда, продажи, посещения? Вкладываясь в размещения у команды Вы получите узнаваемость бренда, охват. Проводя конкурсы среди подписчиков и размещаясь в социальных сетях – конверсию по продажам.

Суммы же зависят от самой организации, лидеры рынка очень быстро меняются. Если сегодня вы могли бы вложить условную тысячу долларов в команду, завтра в случае ее выхода в финал – вы заплатите пять, а то и десятки тысяч. Смотрите вперед, экспериментируйте, если возникают трудности – я, к примеру, всегда готов помочь советом и подсказать.



Инвесторы вовремя не раскрыли потенциал FlyToMoon — а через несколько дней

команда заняла третье место на мировом турнире EPICENTER

— Правда ли, что (по крайней мере в СНГ) не хватает инвестиций в компании в смежные с киберспортом проекты?

— Нет, не правда. Взять хотя бы последние инвестиции в проект Елены Урусовой. Проблема скорее в другом — деньги и инвесторы есть, а вот достойных проектов с новыми идеями действительно мало.

— Киберспорт и гейминг. Твой взгляд на то, как часто должны пересекаться эти два составляющих и насколько эффективно это можно использовать?

— Буду краток: обычный гейминг очень отличается от киберспорта, пересечение необходимо только для привлечения новой аудитории и дополнительного развлечения.

— Поговорим немного о дисциплинах. Насколько сейчас изменился рынок на территории СНГ? Крупные холдинги должны перестраиваться в связи с этим?

— Если говорить о киберспортивных клубах, то, конечно, нужно учитывать новые дисциплины, набирающие популярность. PUBG, например, становятся частью многих клубов, а League of Legends и Hearthstone, наоборот, уходят. У каждого холдинга своя стратегия развития; кто-то понимает, когда нужно остановиться, а кто-то обжигается, теряя время.

— Ставшее уже мемом «Дота умирает». Заметно ли в бизнес-секторе ослабление внимания к этой дисциплине?

— В бизнес-секторе — нет, так как это по-прежнему одна из ведущих дисциплин. Рентабельна для кого? Для Valve — пока ее не закроют, для организаций — только в случае медийной составляющей игроков и их контрактов.

— Расскажи о перспективах Fortnite после анонса сезона с призовым фондом в сто миллионов.

— Я считаю, 50 на 50. Успех игры зависит не только от количества турниров и призового фонда, а в большей степени от интереса рядовых пользователей. Если данный призовой фонд приведет новых пользователей «в погоне за сокровищами», то перспективы очень хорошие.

— Спасибо за уделенное время — было приятно пообщаться. Напоследок, несколько заключительных слов в качестве напутствия возможным инвесторам и пожелания нашим читателям.

— Доверяйте киберспорту, открывайте для себя новые пути привлечения клиентов, ловите «волну хайпа», в этом нет ничего страшного. Пока вы думаете — другие уже действуют! Ну а читателям желаю работать не только над своим игровым скиллом, но и над личностным. Читайте, анализируйте, развивайтесь.