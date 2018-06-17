Телеканал «Матч! Арена» на прошлой неделе провел очень яркую трансляцию Supermajor по Dota 2. Лучше, чем в Интернете?

Сам факт трансляции киберспортивного турнира на канале МатчТВ уже не удивляет. Еще полтора года назад Павел Занозин и специалисты RuHub работали в студии на ESL One Genting, регулярно «Матч!» транслировал ивенты серии EPICENTER. Но в этот раз известнейшая русскоязычная студия и главный спортивный канал оказались конкурентами — а сопоставимое количество зрителей в Интернете и на ТВ для киберспорта и вовсе в новинку.

Прежде всего, приятно удивил подбор кадров. Дело даже не в легендарном дуэте v1lat и CaspeRRR в финале; на «Матч!» мы увидели большое количество ярких талантов, остающихся в тени RuHub. Как выяснилось, очень даже зря; смены аналитической студии, как и пары комментаторов, кто-то постарался и составил максимально грамотно. Горячий VeRsuta и чуть более спокойный Flunky, аналитик Nexus и опытная Autodestruction — и эфир вновь становился цельным и ярким.

Мне написал один из организаторов сего мероприятия. Приглашение пришло примерно за неделю до начала, у меня не было никаких планов на тот промежуток времени, мы быстро утрясли детали, и я согласился. — Кирилл «Sunlight» Качинский, аналитик

По слухам, кстати, состав команды освещения определял v1lat, что косвенно подтверждает и вчерашний анонс трансляции TI8 Qualifiers от новой студии Виталия (там все те же имена). Если так, то неудивительно, что комментарии игр соответствовали всем неписаным стандартам — v1lat умеет грамотно подбирать пары и распределять матчи.

Отлично вписался в команду (или наоборот?) и ведущий «Матч!» Артем Батрак. Ему удалось сдержать аналитиков в новых для них рамках телеэфира, да еще и самому прочувствовать темп киберспортивной трансляции. Кажется мелочью — но практика показывает, что Dota 2 и CS:GO способны смутить даже опытного ведущего

Сам Артем в беседе с «Советским спортом» отмечает, что главным отличием Supermajor от других эфиров «Матч ТВ» стало время в кадре — привычные перебивки и паузы в киберспорте почти всегда заменяет студия аналитики. Намного больше времени пришлось потратить и на подготовку; то, что телеведущий раньше играл в Dota 2, немного помогло, но за год изменилось слишком многое.

Это не хоккейные трансляции, которые идут по ходу сезона — там матчи каждый день, и ты постоянно в курсе событий. В Dota 2 же мне нужно было многое вспоминать. Логично, что в этих моментах я проседал на фоне остальных — пришлось изучать патчноуты, составы команд, много читать. В студии всегда держал рядом планшет или какой-то листок, чтобы в случае чего я смог подсмотреть. — Артем Батрак, ведущий «Матч ТВ»

Хоккейный эксперт давно хотел попробовать себя в киберспорте — и это желание в сочетании с профессионализмом смогло покорить интернет-аудиторию. Коллеги, кстати, тоже приятно отзываются о ведущем, у которого подхватили важные для любых эфиров общие черты.

Артем — отличный ведущий с которым было комфортно работать и аналитикам, и комментаторам. Всегда чувствовалась его отдача на все сто, настоящий профессионал. — Дмитрий «Flunky» Мешков, комментатор

На высоте оказалось и оформление. И если крутой студией киберспортивного зрителя нынче не удивишь, синхронный перевод послематчевых интервью или работа камер от МатчТВ способны дать фору любой трансляции в Интернете.

Это очень хороший пример, к чему стоит стремиться в определенных областях нашим киберспортивным студиям. И атмосфера, и рабочая команда, и по технической части — дала бы сто баллов. — Дарья «Autodestruction» Медведева, комментатор

Специально ли на телевидении подгадали момент или так вышло случайно — но плюсом стало и то, что главный русскоязычный конкурент в лице студии RuHub оказался связан контрактом с другим турниром. На коммерческий проект была выделена и студия аналитики, и лучшие кастеры; Supermajor же освещали из дома, что вызвало шквал критики.

В результате две русскоязычные трансляции просто нельзя сравнивать. Вполне возможно, что RuHub оказались бы ярче и увереннее — но история сослагательного наклонения все еще не терпит. Воздержались от оценки конкурентов и наши собеседники; хотя своей работой остались очень довольны.

Другие трансляции не смотрел — работал от начала до конца, и это было просто физически невозможно. Впрочем, даже если бы смотрел, вряд ли стал бы как-то оценивать; просто потому, что каждый делает по-своему. —Артем Батрак, ведущий «Матч ТВ»

Я уже полгода как отошёл от этой деятельности, поэтому поначалу немного переживал, где-то вёл себя зажато, запинался; но в целом все прошло неплохо. Было приятно снова пустить свои знания в нужно русло. Обычно, возвращаясь к подобной деятельности, я стараюсь найти как можно больше фидбэка, прочесывая форумы в поисках комментариев. Говорили о нас много, и в целом очень даже положительно. — Кирилл «SunLight» Качинский, аналитик

Не хватило же эфиру того, чего изначально не предусматривает современное ТВ. Поиски трансляции в Интернете были затруднительны — сайт канала выдавал не очень хорошее качество, в приложении за возможность просмотра просили 75 рублей или регистрацию. Реклама также могла отпугнуть часть целевой аудитории.

По разным оценкам и независимым вопросам, трансляцию Матч!Арена выбирали от 25 до 40% интернет-зрителей. Соответствует ли это ожиданиям руководства телехолдинга, гадать не рискнем, хотя для любой студии в Сети такой дебют стал бы отличным результатом.

Почему не больше? Этому тоже есть свои причины; взять хотя бы то, что официально посмотреть трансляцию можно было только на территории России. В любом другом виде спорта это не так критично, но в киберспорте не зря выделяют именно СНГ-аудиторию. Кроме того, часть потенциальных зрителей узнала о трансляции перед финалом от комментаторов v1lat и CaspeRRR — это все к тому же отсутствию анонса.

Возможно, привычной аудитории «Матча» киберспорт тоже пришелся по вкусу, но все же пока главные болельщики Virtus.pro и игроки в Dota остаются в Интернете, и это единственный пробел в грамотно отточенном проекте спортивного канала. В комментариях то и дело встречались недовольные то качеством (на сайте), то уровнем доступности трансляции. В остальном же эфир на Матч!Арена был полезен и интересен всем — и самим комментаторам, и публике, и каналу. Даже киберспорту в целом.



Для многих подобная картинка стала приятной неожиданностью

Об этом же напомнила нам и комментатор Autodestruction, которая предложение «Матч!» приняла без колебаний — так хотелось рассказать о киберспорте новой аудитории.

Киберспорт обосновался в Сети; а теперь благодаря «Матч!» вновь действительно добрался до телеэкранов, а не просто призрачным образом дал знать о своем существовании, как раньше. Редкие интервью и сообщения уровня «оказывается, есть официальные соревнования, связанные с компьютерными играми» — люди даже не вникали. Теперь подача информации об игровой индустрии выходит на должный, качественный уровень. — Дарья «Autodestruction» Медведева, комментатор

Остается открытым, пожалуй, только один вопрос — надолго ли в этот раз задержится киберспорт на ТВ? После таких эфиров будет даже немного жаль, если Supermajor все и ограничится. Только вот информации о развитии данного направления на телеканалах «Матч!» пока нет; как и квалификаций The International 2018 в программе вещания.

Может, из-за ЧМ по футболу, конечно — а потом и TI8, и FaceIt Major, и PGI… Думаете, покажут?