Двадцать лучших русскоязычных команд по PUBG собрались в Минске, чтобы выявить сильнейшего и разыграть два слота на чемпионат мира.

Сегодня в Минске продолжится главный турнир по дисциплине PlayerUnknown’s Battlegrounds; 20 СНГ-команд разыграют две путевки на мировой чемпионат PUBG Global Invitational, который пройдет в Берлине с 25 по 29 июля. В борьбу за $2,000,000 уже вступили ahq e-Sports Club из Тайваня и два квартета из Китая. Какие же СНГ-коллективы присоединятся к числу участников финальной стадии?

Не секрет, что основным фаворитом квалификаций являются Natus Vincere. Сейчас у «желто-черных» объективно лучшая четверка СНГ, даже с учетом замены несовершеннолетнего Вадима «Shade» Рощина на более опытного Евгения «iLame» Пехтелева. Сомнения вызывает только возможности команды тренироваться в двух разных формациях (на других турнирах NaVi играют с Shade), однако грамотная позиция стендина позволяет сохранять командный стиль — в отборочной группе «рожденные побеждать» оказались недосягаемы.

Я буду делать то, что скажет капитан. У меня нет «хотелок», нет пожеланий, их и не может быть в принципе. Я боевая единица, и POKAMOLODOY должен осознавать, что если он меня отправит куда-либо c заданием, то я сделаю это так, как он скажет. — Евгений «iLame_ru» Пехтелев



NaVi.Draynis

За пару месяцев до текущих событий второй (если не первой) командой СНГ считалась казахская AVANGAR, ведомая ветераном Counter-Strike Жаном «MuMiNo» Омаровым. Но переход одного из важнейших игроков в NaVi стал для коллектива неприятным сюрпризом — занявший вакантное место Артем «DieZzz» Липатов не сразу влился в коллектив.

На квалификации AVANGAR заняли в группе лишь третье место. Провалом это не назвать, хотя тревожным сигналом — вполне. С другой стороны, за коллектив говорит опыт выступления на LAN-турнирах и игры в целом, который в решающей стадии будет иметь значение.

Зато в групповом этапе здорово проявила себя команда Глеба «MSTRBTR» Горланова. Ребята собрались под флагом новой организации Team Unique менее двух месяцев назад, но проблем молодых команд как-то избежали. В решающем этапе квартет четыре раза одержал победу и более чем на 1000 очков обошел ближайшего конкурента — и QB.Fire, и AVANGAR ребятам уступили.

Среди других фаворитов также выделяют pro100 — за этой командой организаторы даже закрепили отдельный стрим, что говорит о многом. В группе В уступили только Natus Vincere, причем от остальных участников оторвались достаточно уверенно.

Также специалисты советуют обратить внимание на Quantum Bellator, M19 и яркий микс Kit-Kat, которых также можно будет увидеть в числе лидеров. При определенных обстоятельствах в борьбу за две путевки могут также включиться Vega и Empire.

Победитель СНГ-этапа PUBG Global Invitational 2018 определится 24 июня; в течение четырех игровых дней 20 команд сыграют 20 карт. Каждый игровой день будет состоять из 5 матчей, а команды будут получать очки за количество убийств и занятое место в каждом матче. Две команды, набравшие наибольшее число баллов, отправятся в финал турнира.