ESL One: Cologne 2018

— Дата проведения: 3-8 июля

— Дисциплина: Counter-Strike: Global Offensive

— Статус: мировой турнир

— Место проведения: Кельн, Германия

— Призовой фонд: $300,000

Киберспортивный июль стартовал сегодня в Германии; лучшие стрелки планеты продолжают подготовку к осеннему чемпионату мира FACEIT Major. Легендарный ESL One остается одним из самых престижных турниров соревновательного CS:GO, поэтому среди участников едва ли не все лидеры мирового рейтинга — и Astralis, и FaZe, и mousesports.

Надежды русскоязычных фанатов связаны в основном с Natus Vincere. Правда, на момент подготовки материала «рожденные побеждать» уже успели проиграть свой первый матч, но специалисты не спешат исключать третью команду мира из числа фаворитов. А вот второй представитель СНГ — Gambit — пока никак не может набрать форму и вряд ли сможет надеяться на место в плей-офф.

Rift Rivals 2018: LCL vs TCL vs VCS

— Дата проведения: 4-7 июля

— Дисциплина: League of Legends

— Статус: межрегиональный ивент

— Место проведения: Хошимин, Вьетнам

Создание еще одного межрегионального турнира по LoL напрашивалось давно, но впервые эту идею Riot Games реализовали лишь в прошлом году. Тогда СНГ-командам противостояли лучшие коллективы Турецкой Суперлиги, а в 2018 к нашему этапу Rift Rivals присоединились еще и вьетнамцы. Матчи такого уровня, безусловно, станут важной частью подготовки к региональному турниру летом-осенью.

Каждую лигу представят по три призера весеннего сплита; «континенталка», например, делегирует в Хошимин Gambit, RoX и Just Alpha. Сложнее всего придется последним — перед стартом летнего этапа LCL «роксы» сделали несколько спорных изменений в составе, подписав легионеров из Кореи и Венгрии. Зато шансы Gambit и Just специалисты оценивают достаточно высоко — «красные» же после яркого выступления на MSI и вовсе кажутся фаворитами.

CIS Minor Championships

— Дата проведения: 10-13 июля

— Дисциплина: Counter-Strike: Global Offensive

— Статус: квалификация к чемпионату мира

— Место проведения: Лондон, Великобритания

— Призовой фонд: $50,000 + две путевки на Major

Пока лидеры мировой сцены развлекаются в Кёльне, команды чуть менее высокого уровня готовятся к важнейшим квалификациям на тот самый «мейджор» в начале сентября. Задача простая — занять первое или второе место в своей группе, коих по числу основных регионов четыре. Первыми баталии пройдут уже в эту субботу, когда в борьбу вступят представители Северной и Южной Америки.

Восемь СНГ-коллективов свои два слота разыграют чуть позже, с 10 по 13 июня. Подготовка, правда, оказалась омрачена визовыми проблемами — организаторы неожиданно решили провести финальный турнир в Лондоне, куда игрокам из стран СНГ получить визу невероятно сложно. Белорусской Nemiga, к примеру, уже отказали в посольстве. Теперь команда ждет помощи организаторов, а ведь до турнира остаются считаные дни.

Главными фаворитами отборочных специалисты считают HellRaisers и AVANGAR, ранее уже принимавших участие в мейджор-турнире. Впрочем, достойную конкуренцию им могут составить Team Spirit и pro100, а также несколько молодых, но талантливых коллективов.

Overwatch League - Плей-офф

— Дата проведения: 11-28 июля

— Дисциплина: Overwatch

— Статус: мировая лига

— Место проведения: Лос-Анджелес / Нью-Йорк, США

— Призовой фонд: $1,700,000

Дебютный сезон турнира от Blizzard подходит к концу. Проект американской спортивной лиги, адаптированный под реалии киберспорта, стал открытием года, а потому организаторы уже задумались о расширении — матчи нового сезона пройдут на нескольких новых площадках, а к американским командам присоединятся представители Европы и Азии.

Вместе с этим руководители команд и менеджеры OWL признают, что отличный дебют станет лишь первым шагом к общему успеху лиги. Кроме того, даже он еще не закончен — в июле шести лучшим командам предстоит провести серию плей-офф. Основными фаворитами станут New York Excelsior и Los Angeles Valiant, набравшие к концу сезона форму. В России, впрочем, больше будут поддерживать коллективы из Бостона и Филадельфии — за них играют наши соотечественники Mistakes и ShaDowBurn.

ELEAGUE CS:GO Premier 2018

— Дата проведения: 21-29 июля

— Дисциплина: Counter-Strike: Global Offensive

— Статус: мировой турнир

— Место проведения: Атланта, США

— Призовой фонд: $1,000,000

Ближе к концу месяца фавориты CS:GO встретятся еще раз. Американским организаторам в этот раз удалось собрать едва ли не самый сильный состав участников — все восемь команд входят в топ-10 мирового рейтинга и точно подарят нам яркие отдельные матчи и потрясающий турнир в целом.

И дело не только в том, что на кону миллион долларов; ELEAGUE станет последним турниром перед длинной паузой, а ее победитель будет считаться главным претендентом на звание чемпиона мира. Положение довольно опасное, но вместе с этим довольно почетное. Кто знает, может, его займут те же NaVi?

PUBG Global Invitational 2018

— Дата проведения: 25-29 июля

— Дисциплина: PlayerUnknown’s Battlegrounds

— Статус: чемпионат мира

— Место проведения: Берлин, Германия

— Призовой фонд: $2,000,000

Жанр «королевской битвы» за прошедший сезон точно заслужил свой The International. Решение о проведении такого ивента, если и может показаться поспешным, то не в нашей ситуации — Epic Games намерены вложить в следующий сезон Fortnite сто миллионов долларов, и разработчикам PUBG пришлось играть на опережение. В чемпионате мира примет участие 20 команд, которые разыграют $2,000,000.

Отрадно, что в числе фаворитов оба победителя СНГ-квалификации в Минске, NaVi и AVANGAR. Ребята показывают высокий уровень игры на онлайн-соревнованиях, а прежние результаты на международных турнирах и хорошая форма показывают, что наши ребята способны побороться даже за чемпионство.

The Summit 9

— Дата проведения: конец июля

— Дисциплина: Dota 2

— Статус: мировой турнир

— Место проведения: Лос-Анджелес, США

Меньше всех июль порадует любителей Dota 2 — основная часть команд продолжает подготовку к первенству мира в Ванкувере, а другие заняты поиском ошибок, изучая варианты трансферных перестановок. Но все же перед The International 2018 пройдет еще один турнир; уже третий год подряд The Summit становится местом сбора тех, кто не боится раскрывать свои заготовки ради их пробы на практике.

Детали ивента пока неизвестны; сомнений не вызывает лишь то, что девятый турнир серии вновь примет уютный особняк студии BTS в пригороде Лос-Анджелеса. Это отличный выбор для буткемпа в преддверии чемпионата мира, так что зрители наверняка увидят в числе участников и пару фаворитов грядущего TI. Может, многократные чемпионы The Summit — Virtus.pro — тоже заглянут на огонек?