Только что российско-украинская пятерка по CS:GO в прекрасном стиле одержала очередную яркую победу. Как они это делают?

На самом деле, случись подобное сразу после перехода в команду Даниила «Zeus» Тесленко, удивились бы лишь немногие из числа фанатов Natus Vincere. Тогда, в августе 2017 года, представить чудо (или хотя бы серию эффектных фокусов) в исполнении победителя PGL Krakow Major было совсем не сложно — возвращение в родные пенаты Даниила действительно мотивировало.

Но вытащить «рожденных побеждать» обратно в топ не получилось. Следующие несколько месяцев команда не могла даже войти в топ-4, и даже точечная замена seized на молодого таланта electronic, казалось, не сработала. Денису пришлось перестроиться и выполнять нестандартные задачи, предсказуемо жертвуя своим главным оружием — качеством стрельбы. Лишь через месяц, в декабре, Natus Vincere смогли одержать первую победу в обновленном ростере.

К тому времени киберспортивный мир, падкий на яркое и новое, успел позабыть красивую историю камбэка Zeus в NaVi — тем более, что этому способствовали и результаты команды. Даже победа на DreamHack киберспортивный мир не впечатлила; из соперников высокого уровня можно было выделить разве что Gambit и Mouz. Так команда ушла на зимний перерыв перед мейджором.

А в Бостоне «желто-черная» пятерка неожиданно добралась до полуфинала. Да, четырнадцатая команда мира по версии HLTV прошла этот путь не без труда — чтобы вернуться в групповой этап, пришлось изрядно понервничать и потратить все пять попыток. Зато после поражения от Gambit последовала серия из четырех побед кряду, которую на тот момент объяснить готовы были не все.

Допускаю, что даже тогда определенная доля фанатов о возвращении в топ с уверенностью сказать не решалась. А зря — после еще одной паузы команда Natus Vincere действительно заиграла. С конца февраля до текущего момента пятерка сыграла на семи турнирах и каждый раз попадала в тройку; результат просто фантастический. Такое, правда, у Edward и Zeus уже было: в том самом 2010 году, который все чаще вспоминают в чате трансляции.

Вместе с тем важно понимать динамику развития команды по ходу сезона. Сразу после мейджора в январе NaVI CS:GO четырежды останавливались в шаге-двух от желанного трофея, совершая различного рода ошибки. Первую победу «рожденные побеждать» отпраздновали лишь в летом — во многом ее справедливо называли «домашней», но триумф на киевской StarSeries стал победой такой же важной, насколько и непростой.

Чувствуя уверенность в своих силах, NaVi отправились на CS:GO Asia Championships в Шанхай, где смогли закрепить успех еще одной победой. И пусть турнир был не самым сильным по составу участников, главная цель — пик психологической формы — оказалась достигнута. Уверенные победы над EnVyUs и VP все-таки тоже многого стоят; и легко не даются. В итоге на ESL One Cologne коллектив отправился в идеальном состоянии, что стало важным элементом завершившегося только что выступления.

Топ-3 мирового рейтинга согласно все тому же HLTV вновь начали не лучшим образом (14-16 против G2), зато оказавшись в шаге от вылета, заиграли на пределе своих возможностей. s1mple и electronic вошли во вкус, в одиночку вытаскивая важнейшие раунды — после такого пара-тройка следующих требовала чуть меньше общих усилий.

Cейчас s1mple однозначно лучший игрок мира. Я смотрю записи многих игроков, у них я могу чему-то научиться. С s1mple так не получится, потому что иногда он может находиться в неудобной позиции, но всё равно умудряется сделать четыре фрага. Я думаю, что он великолепный игрок, и мне повезло, что я играю с ним в одно и то же время — Николай «device» Ридтц, игрок Astralis

Опытные Edward и flamie прекрасно действовали тактически, во многом разгадывая задумки оппонентов. Пусть вклад в общее дело некоторым зрителям кажется не столь значительным, но на самом деле Иоанн и Егор на ESL One (да и в целом) выполнили огромный объем работы по карте и порой даже выделялись в качестве MVP матча. Капитан команды Zeus же явно горел желанием доказать одному английскому джентельмену, что он не бот — и нужно признать, что сейчас Даниил не просто крутой лидер, но и прекрасный исполнитель. Да, игра у него порой не идет; но разве такого не бывает у любого игрока в Counter-Strike?

Надо сказать, что ESL One Cologne традиционно порадовал сильнейшим составом участников, поэтому в справедливости результата Natus Vincere не может быть никаких сомнений. «Рожденные побеждать» в очных противостояниях обошли Cloud9, Fnatic, Astrals и BIG, а остальные лидеры мировой сцены разместились ниже заочно. NaVi проиграли за весь турнир четыре карты и выиграли 13. На мой скромный взгляд, это позволяет назвать «желто-черных» лучшей командой мира на текущий момент.

Сожаление в подобной ситуации вызывает только одно: пик формы NaVi, как у тех же Virtus.pro Dota2 — сейчас. А чемпионат мира — только через пару месяцев.