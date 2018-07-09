Всего в столице Великобритании пройдет четыре таких турнира — по одному для Америки, Европы, Азии и СНГ. Русскоязычные команды сыграют на «майноре» с 10 по 13 июля в борьбе за $50,000 и две путевки в финальную часть FACEIT Major. Еще четыре коллектива из нашего региона освобождены от отборочных по результатам предыдущего первенства мира в США; Vega и Gambit начнут «мейджор» с первого группового этапа, а Winstrike и NAVI — со второго.

За этими исключениями, в CIS Minor Championships традиционно примут участие сильнейшие коллективы региона. Они разделены на две группы, по результатам которых четверка лучших и разыграет призовой фонд и билеты на мировое первенство. Как и всегда, такой турнир в регионе ожидают с особым интересом; тут вам и свежая кровь, и «просевшие» в прошлом году опытные ветераны, и необычные миксы.

Жаль только, предстоящий ивент еще до старта принес скандал. Место проведения изначально вызывало сомнения — мол, почему СНГ-команды должны разыгрывать путевки на чемпионат мира не в Москве или Киеве, а в Лондоне. Тем более, что получение виз в Британию для наших киберспортсменов каждый раз становится сложнейшим испытанием. Все, возможно, обошлось бы, но худшие опасения подтвердились: игроки белорусской Nemiga Gaming не смогли получить документы и останутся дома, а еще два коллектива выступят на CIS Minor с заменами.

Несмотря на столь тревожный сигнал, решение о возвращении «майнора» в СНГ-регион не столь однозначно. Организаторы, судя по всему, хотят застраховать от подобных сюрпризов основную стадию турнира — она тоже пройдет в Лондоне, и проблемы с визами могли сказаться на финальной стадии мирового первенства. Кроме того, некоторые считают подобные препятствия про-команде мешать не должны.

Получив британскую визу, игроки смогут в дальнейшем легче получать европейские и, может, даже американскую. Они должны понимать, что профессиональный уровень — это не только игра, а и подготовка многих деталей и моментов, таких как визы. — Иван Johnta Шевцов, тренер HellRaisers

Команда Ивана визовый барьер преодолела успешно и отправляется в Британию в ранге фаворита — HLTV уверенно ставит HR выше основных конкурентов, имея на то вполне веские причины. Свою роль играет опыт команды и ее лидера ANGE1, а также крепкий сыгранный состав, хоть и с большим количеством легионеров.

Помимо этого, за последнее время «восставшие из ада» дважды добрались до финала на LAN-чемпионатах. DreamHack Open Tours и Moche XL, конечно, крутым составом участников похвастать не могут, но могут стать для HellRaisers отличным трамплином на «мейджор», который команда покинула более года назад.

Основными конкурентами HR станут команды из группы B, AVANGAR и Team Spirit. Первые на прошлом «мейджоре» так и вовсе дважды остановились в шаге от топ-16, но все же были вынуждены проходить весь путь заново. Только теперь казахскую команду дебютантом назвать куда труднее, тем более что за прошедшие полгода ребята выиграли несколько онлайн-турниров и стали вторыми на Adrenaline Cyber League. Опыта и уверенности в себе прибавил и StarSeries в Киеве (там, кстати, AVANGAR опередили HellRaisers).

У игроков Team Spirit опыта участия на major-ивентах пока нет, как и громких побед. Но коллектив, занявший на предыдущем «майноре» в Бухаресте обидное третье место, за полгода стал заметно крепче и ярче. «Драконы» сменили лишь одного игрока и очень много практиковались; главным достижением же стало, пожалуй, второе место на ESEA Season 27.

Впереди нас ждет один из самых интересных «майноров» в СНГ. Ставлю на то, что все решит группа B, где при лучшем результате и окажутся оба обладателя путевки на «мейджор». — Леонид chopper Вишняков Игрок Vega Squadron

Наверняка борьбу ( хотя бы за выход в стадию плей-офф) смогут навязать и другие коллективы. Так, в группе А на второе место претендуют pro100 и PLINK-TECH, причем последние будут выступать на CIS Minor с заменой. Как и Monolith Gaming из квартета B, которые вместе с новым составом forZe попробуют опередить фаворитов.

Первые матчи CIS Minor Championships стартуют завтра в 12:00, в борьбу вступят три команды из группы А. Вторая подгруппа определится с двумя лучшими командами 11 июня, а в четверг и пятницу лучшие стрелки региона разыграют две путевки в основную стадию FACEIT Major. Прямую трансляцию чемпионата проведет студия StarLadderTV.