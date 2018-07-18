Тренер Team Empire по Dota 2 Арсений «ArsZeeqq» Усов рассказал нам о своей роли в команде, будущем СНГ-решаффле и новом сезоне Pro Circuit.

— Привет! Чем занимаешься сейчас, после завершения профессионального сезона?

— Привет! Заниматься чем-то стоящим на данный момент тяжело... Размышляю о будущем ростере Team Empire в новом сезоне, немного играю в Dota 2 и HS, отдыхаю. В общем, всем понемногу.

— Поговорим немного о Team Empire. Расскажи, как ты стал тренером «всадников»? Были ли другие варианты?

— После распада Effect в апреле я моментально сообщил нескольким командам, что был бы рад поработать с ними, если у них есть желание. «Имперцы» были в их числе, но сначала их что-то смутило, и меня позвали в Team Spirit. С «драконами» я понял, что мне не достичь той нужной синергии с тренером, к которой я стремился, и через небольшой промежуток я покинул команду.

Хотел бы отметить, что я не уходил конкретно в Empire; тогда предложения еще не было, и я вообще собирался взять перерывчик. Но потом написал Дима Korb3n, я посмотрел на команду — это было за пару дней до EPICENTER — и уже после турнира приступил к работе.

— Все тренеры по-разному работают с командой. В чем заключалась твоя роль в Empire, какие обязанности ты выполнял?

— На тот момент Team Empire была очень зависима от накопленного багажа, поэтому им был нужен человек, который попробует из этого составить какую-то концепцию игры, поможет с драфтами и скомпонует недосказанные претензии игроков друг другу во что-то конструктивное и полезное. Этим я и занялся.

— На твой взгляд, в чем причина провала на отборочных? Что не получилось?

— Ни в чем ином, кроме как в селекции игроков. Не в обиду тем, кто в этом всём участвовал: вы и так всё знаете..

— Как считаешь, есть ли в неудачном результате доля твоей вины?

— Раз уж я был частью команды, и мы не достигли каких-то результатов, то в любом случае я где-то что-то мог сделать лучше. Но в то же время я уверен, что 100% проведенного времени был нацелен на максимум и старался выполнять свою работу.

— Правда ли, что на квалификациях к TI8 героев выбирал именно ты?

— Да, драфтил тоже я, куда уж деваться! Если имеется в виду, что пики проседали, то могу сказать: эти драфты были лучшим вариантом для команды. Очень тяжело создавать концепции для игры при отсутствии амбиций у ядра команды.

— Team Empire уже покинули fn и Ghostik. Как думаешь, это верное решение — для каждого из них и для команды?

— Я бы не хотел комментировать это, у меня просто не найдется нужных слов. Скажу только, что Андрей и Ростик большие молодцы. В любой команде, будь то Team Empire или какая-то другая, они всегда будут достигать успеха, несмотря ни на что.

— Ты сам остаешься в команде, или у тебя другие планы на новый соревновательный сезон?

— Ну анонса, что тренера выгнали, не было — значит я в команде! Буду дальше работать в «империи» и помогать подбирать конкурентоспособный состав на следующий сезон.

— По твоему мнению, каким образом он должен формироваться?

— Сложно сказать.Любой состав начинается с костяка: обычно это около трех человек, которые давно друг друга знают, синергируют друг с другом и готовы к первоначальным трудностям. А дальше уже нужно заниматься максимально вдумчивым и кропотливым подбором кадров к этому самому костяку.

— Говорят, что предстоящий решафл в СНГ полностью или большей частью будет зависеть от Natus Vincere. Ты с этим согласен?

— Загадывать, что будет в этом решафле, просто глупо. Он будет слишком объемным и продолжительным, с кучей трансферов и перетрансферов... Как там будет у NAVI и что им нужно — абсолютно бесполезный разговор, учитывая то, что команда по факту будет собрана «с нуля», как и большинство других в СНГ.

— Правда или нет, что в СНГ почти невозможно найти крутого капитана? Кто из игроков может повести за собой сильную команду в новом сезоне?

— Это заблуждение, в СНГ достаточно хороших капитанов. Fng, Misha, Ghostik, Sonneiko, с недавнего времени KingR; а ведь еще может быть внеигровой кэп, коим я был в Effect. Каждый из вышеперечисленных вполне сможет справиться с поставленной перед ним задачей «повести за собой сильную команду», но только сначала нужно эту самую команду собрать, что всегда тяжелее.

— Наверняка у нас есть и крутые исполнители, которым в минувшем сезоне не везло. Сможешь назвать хотя бы трех игроков, которые могут проявить себя уже осенью?

— Крутые исполнители, которым не везло... На квалах к TI8 не выступал Afoninje, например. Этот парень всегда может выстрелить, если ему дадут карты в руки. Тот же Sonneiko точно будет всех разматывать в новом сезоне, если у него будет достаточно ресурсов. Ну и, думаю, пришло время для камбека Chappie, который вообще почти не играл в последнем сезоне, но все еще исполняет на высоком уровне.

— К слову, как тебе система нового сезона с пятью мейджорами и пятью майнорами?

— Меня радует, что эта система дает возможность поступенчатого роста команды. До этого было так: отобрался на «мейджор» — молодец, посмотрим, что сумеешь на турнире. Не отобрался — делай с этим, что хочешь. Через новые «майноры» можно по кирпичикам выстраивать свой путь к высшему тиру, исправляя ошибки на фоне команд примерно такого же уровня, а не из СНГ-квалификаций сразу прыгать в игру к условными LGD или Liquid.

— Немного о The International. Кто, на твой взгляд, может выиграть турнир?

— Да у всех одинаковые предсказания на этот счет, и я в их числе. Virtus.pro, LGD, Liquid.

— Как оценишь шансы второй СНГ-команды, Winstrike? Как далеко они могут зайти одни и вторые?

— Если должным образом подготовятся, то вполне себе могут занять топ-8 или даже выше. Почему бы и нет.

— Есть ли среди участников команда, которая может удивить и прыгнуть выше головы?

— Меня лично всегда удивляют азиатские команды вроде Mineski или TNC. Именно они делают это чуть ли не на каждом турнире (прыгают выше головы).

— Расскажи о своих ожиданиях от Artifact. Что должно быть в игре, чтобы она стала хитом?

— Чтобы игра стала хитом, нужен либо сочный бэкграунд (Dota или CS), либо низкий порог вхождения (HearthStone). У Artifact уже есть бэкграунд в виде лора доты, но если они еще и сделают так, что новичкам будет легко нучиться играть, то это будет просто нереальный хитяра.

— Большое спасибо за уделенное время. Время передавать приветы и пожелания.

— Да ноу проблем. По классике привет всем друзьям, корешам, хоумиз и маме!