В середине июня было объявлено о создании PvP League. Так чем же планирует привлекать новых игроков и спонсоров перспективный проект?

Наш сегодняшний собеседник — Иван Возняк, руководитель отдела киберспорта в Mail.Ru Group. Среди большого количества проектов сам Иван выделяет проведение крупных турниров по Warface и работу над PvP League, анонсированной чуть более месяца назад. Именно о новой киберспортивной лиге специалист рассказал «Советскому спорту».

— В начале июня прошел очередной LAN-турнир по Warface, причем впервые — не на территории России. Как вы сами оцениваете проведенный ивент?



— Open Cup в Минске прошёл отлично. Первый блин не стал комом. Разумеется, мы всегда видим возможности для роста, но отзывы игроков и зрителей говорят сами за себя. У нас новый чемпион, у команд есть фанаты за пределами России, и их не мало.

— Расскажите, что было труднее всего осуществить при подготовке к Warface Open Cup XIII?

— Были разные моменты, которые играли важную роль в рамках подготовки. Одним из них стало обеспечение работы турнира в другой стране — Беларуси. Warface Open Cup создается более чем сотней профессионалов, и значительная их часть должна присутствовать на площадке. Для нас это было в новинку — мы никогда не проводили настолько крупного мероприятия в другой стране, на котором было задействовано так много людей.

Многие поехали в Минск почти на неделю. К счастью, все вышло как нельзя лучше: команда показала высокий уровень профессионализма, а турнир прошел на самом высоком уровне.

— Как скоро игрокам ждать очередных LAN-ивентов и где они пройдут?

— Примерно раз в квартал у нас бывают финалы крупных турниров, таких как Open Cup или чемпионатов, построенных по принципу компендиума. Сейчас, кстати, проходит отборочная стадия одного из таких турниров под названием K.I.W.I. Его финал пройдет в Москве 2 сентября, в рамках фестиваля Warfest. Призовой фонд уже достиг 11 миллионов рублей и продолжает расти! Осенью же стартует PvP League. Регулярные сезоны лиги будут проходить раз в полгода.

— Расскажите, что это за проект — PvP League.

— Мы накопили опыт, собрали экспертизу с коллег со всего мира, и задались целью — сделать профессиональную лигу по киберспорту. Мы видим запросы со стороны игроков и клубов, понимаем проблемы, которые есть у нашей растущей индустрии и хотим продолжить делать качественный сервис для нашей аудитории.

PVP League — это первая в России киберспортивная лига, построенная по франшизной системе. Для клубов лига станет возможностью набирать лучших игроков и участвовать в регулярных турнирах по дисциплине. Для игроков это стабильный заработок и возможность профессионального развития. Для рекламодателей это выход на обширную молодую аудиторию. Мы считаем, что инициатива такого масштаба не только решает локальные киберспортивные задачи, но и поднимает развитие киберспорта в России на новый уровень.

— Почему первой игрой Лиги стал именно Warface?

— Это отличный продукт, чтобы начать. Крайне популярная игра, партнёрские отношения с разработчиком и издателем, десятки тысяч игроков-участников турниров. Мы считаем, что лучшие игроки должны получать достойные условия. Клубы — условия для развития их бизнеса. Зрителям мы предлагаем лучшие матчи и весь спектр эмоций от спорта. Спонсоры делают свой выбор, но регулярность, прогнозируемость, качество контента, и охваты, с которыми мы умеем работать — вполне могут быть аргументом при выборе партнёра.

— Работает ли Лига уже сейчас? Если да, можно ли дать первую оценку?

— Лига работает, не покладая рук, чтобы осенью запустить официальные матчи. Мы плотно общаемся с игроками и клубами, все ждут начала сезона. Я бы не стал оценивать продукт на данном этапе, но количество зарегистрированных игроков, желающих попробовать свои силы в драфте превысило 2,5 тысячи в кратчайшие сроки, и их количество продолжает расти.

— Насколько принципы данной системы отличаются от привычных рейтингов в онлайн-играх?

— В первую очередь это целостная система. Вопрос не только в лиге для профессионалов. Лиги разных дивизионов, кубки — вся турнирная система останется, и продолжит развиваться. При этом уже скоро рейтинговые матчи внутри игры также будут работать по турнирным правилам. Лига, которую мы делаем, сильно похожа на профессиональные спортивные западные лиги, например, NBA. Мы не делаем очередной турнир «на выходные», или кубок с отборочным этапом - всё это у нас уже есть. Мы делаем принципиально новую систему, проверенную традиционным спортом.



— В анонсе PVP League было указано, что Warface станет первой, но не единственной дисциплиной данной лиги. Киберспортивные игры какого плана могут стать следующими — и почему именно они? Может, какие-то конкретные примеры?

— Я бы не хотел называть конкретные проекты раньше времени. На данный момент мы продолжаем вести как переговоры со внешними партнерами, так и обсуждение внутри команды. Однако да, PvP League — это универсальный проект лиг, применимый к различным дисциплинам. Это наш спорт, игр много, нам придётся выбирать.

— Когда-то Вы сказали, что у Warface хороший потенциал, сопоставимый с европейской футбольной лигой. Расскажите, как принимают продукт за границей и насколько удалось раскрыть потенциал игры сейчас?

— В Warface играют и его смотрят во всем мире. Мы только недавно начали оперировать проект на зарубежных территориях, и уже почти все ключевые показатели эффективности проекта увеличились в несколько раз. У продукта есть свои сильные и слабые стороны, но киберспорт понятен всем. Это хороший драйвер для аудитории, которая любит играть, и смотреть, как это делают лучшие. Разумеется, зарубежные игроки пока не достигли уровня игры СНГ-региона, однако мы пока провели только третий международный турнир — у зарубежных игроков еще все впереди!

— Напоследок немного про саму игру. Насколько успешно, на ваш взгляд, Warface развивается как киберспортивная дисциплина? Насколько сложно правильно сочетать киберспорт и игру?

— Говоря о таком крупном проекте, сложно выделить единую метрику успеха. Стоит ли сказать о более 50 миллионах зарегистрированных пользователей из 179 стран мира? Или о более чем 4,5 тысячах активных киберспортивных команд-участниц регулярных турнирных сезонов? В любом случае мы довольны достигнутыми результатами.

Warface — это по-настоящему большой проект. Надо признать, что большинство приходят в игру не за киберспортом, а в первую очередь, потому что это классная игра. Проект изначально строился (и продолжает развиваться) исходя именно из этого. Киберспорт — это огромная часть продукта, но она никак не обязывает людей менять свои игровые привычки. Для нас важно не останавливаться на достигнутом. У нас колоссальный прогресс, и, я считаю, что то, что делают мои коллеги — это здорово.