Финалист ЧМ-2016 по Overwatch, а ныне генеральный менеджер нашей сборной рассказал о формировании команды и прогнозах на ближайший турнир.

Дебютный сезон Overwatch League подходит к концу. Август и сентябрь менеджеры проведут в попытках исправить ошибки и максимально успешно подготовиться к новому игровому году, а болельщиков и лучших игроков ждет первый этап ежегодного Чемпионата мира среди сборных. Российская команда вступит в борьбу за путевки на BlizzCon одной из первых; с 17 по 19 августа в Южной Корее шесть команд — помимо хозяев и наших, участие в отборе примут Финляндия, Япония, Тайвань и Гонконг — разыграют две путевки в финальную часть. За месяц до турнира мы поговорили с серебряным призером World Cup 2016 года, а сейчас главным менеджером сборной России Рубеном «Rubikon» Зурабяном.

— Добрый день! Спасибо, что согласились на интервью. Начнем, пожалуй, вот с чего — насколько комфортно лично вы чувствуете себя в новой роли? Почему не пытались вновь попасть в команду в качестве игрока?

— Здравствуйте! Да, в период после выхода Overwatch я поучаствовал в достаточном количестве мероприятий, чтобы понять, что нужно и Blizzard, и игрокам. Если честно, последние полгода мне не удавалось тренироваться против хороших команд, поэтому и не стал пытаться попасть в сборную как игрок.

— Расскажите, как происходил отбор в сборную. Почему он был разделен на две стадии?

— Расширенный состав не был необходимостью, но на двух предыдущих Overwatch World Cup у нашей сборной случались непредвиденные трудности (оба раза команда играла с заменами — прим.), поэтому мы решили доукомплектовать состав. Теперь у организаторов из Blizzard есть прямой контакт с дополнительными игроками в случае необходимости.

— Насколько я знаю, у некоторых были определенные сомнения в том, как этот состав собирался. Можете ли прокомментировать ситуацию?

— Я стараюсь не читать касающиеся этого комментарии; недовольные всегда будут, и всем не угодишь. Готов признать, мы уделили недостаточно внимания выбору игроков в расширенный состав, однако я на 99% уверен в том, что текущий активный состав покажет наиболее хороший результат. Если моё мнение, конечно, является хоть немного авторитетным.

— Некоторые игроки, например, жаловались, что им почти не дали шансов показать себя. Насколько их слова далеки от правды?

— Наверно, я буду прав, если скажу, что Blizzard организовывают Чемпионат мира на основе инфраструктуры, которая существует в американском регионе. Это и большой выбор тренерского состава, опытных людей на роль генерального менеджера, ну и игроков высокого уровня, участвующих и подтверждающих это своими многочисленными локальными мероприятиями.

Если сравнивать с нашим регионом, то у нас ничего подобного, к сожалению, нет. Единственное, на что мы можем опираться — это опыт и результаты игроков за прошедшее время после выхода игры. По этим критериям мы и решили собрать данный состав.

— В финальном ростере сразу четыре игрока CIS Hope. Сборная на основе лучшей команды региона — сознательный шаг, или игроки сильнее индивидуально?

— Я считаю, что это взаимосвязано, и не будь они хорошими игроками, они бы не играли в команде на таком уровне.



Официальный хэштег сборной на World Cup 2018

— В хоккее считается, что игроки главной лиги (НХЛ) однозначно усиливают сборную, а без них команды и турниры намного слабее. Насколько большую роль в нашей сборной играют представители OWL Mistakes и ShadowBurn?

— Я, повторюсь, некоторое время не тренировался в Overwatch на высоком уровне, поэтому это будет такое же мнение со стороны, но мне кажется, что разница есть, хотя это не то же самое, что в НХЛ.

У многих есть ощущение, что единственное отличие OWL-игроков — механические навыки игры (попадания выстрелами, способностями и т.д.), однако разница проявляется еще и в дисциплине, командной игре, настрое во время важных матчей и в эффективности действий в целом. Это разные среды обитания, со своими минусами и плюсами, и я считаю, что представители лиги смогут привнести что-то новое в игру сборной.

— Чувствуется ли дополнительная поддержка российской команды от поклонников Boston Uprising и Philadelphia Fusion? Насколько это важно?

— Это интернациональные организации, поэтому если вопрос про иностранных болельщиков, то я не знаю. Что касается поддержки в целом, она очень важна и нужна, и игрокам очень приятны добрые слова в их сторону; так что продолжайте в том же духе, спасибо всем.

— За сборные Финляндии и Кореи будут играть партнеры Георгия по команде из Филадельфии. В очных противостояниях это поможет или скорее помешает?

— Думаю, это не должно повлиять.

— Никто не любит прогнозы, но все же: по силам ли нашей команде бороться за выход из группы?

— Не буду врать, будет сложно. Против нас как минимум 2 команды, полностью состоящие из OWL-игроков (речь о Южной Корее и Финляндии — прим.) и профессионального тренерского штаба. Однако есть элемент неожиданности, который может сыграть нам в плюс: переход на свежую версию игры, пока не сформированы какие-то определенные тактики или выбор персонажей.

— Ребята уже приступили к тренировкам? Есть ли у сборной конкретный план подготовки к квалификации?

— В связи с ранее описанными решениями, мы немного раньше начали тренироваться для минимальной сыгранности игроков. Правда это очень сильно ограничивается разницей временных зон и параллельными турнирами, которые еще и проходят на разных версиях игры. О чём-то конкретном можно будет говорить, когда станет известно, на какой версии Overwatch мы будем играть.

— Последний вопрос. Вы сами дважды играли за сборную на чемпионате мира. Насколько такие выступления отличаются от простых матчей за команду?

— Состав собирается буквально на 3-4 недели (если не говорить о плей-офф на BlizzCon), за которые нужно показать лучший результат без лишних эмоций, поэтому важно взаимопонимание игроков и эффективность потраченного времени.

— Большое спасибо за уделенное время. Удачи вам, будем болеть за нашу сборную! Время передавать приветы и пожелания фанатам.

— Взаимно. Хочу сказать спасибо болельщикам, поддерживающим игроков, несмотря ни на что. Мы все здесь для того, чтобы показать хорошую и сильную игру.