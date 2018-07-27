В Берлине проходит PGI, участие в котором принимают 20 сильнейших команд мира. Что принесла первая часть ивента и чего ждать дальше?

Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на формат турнира от разработчиков PUBG: он показывает, в каком направлении BlueHole планируют двигаться и чего ждут от коммерческих чемпионатов. Многих, например, удивило разделение соревнований на два независимых турнира — вчера и позавчера игроки провели восемь раундов с камерой от третьего лица, а в субботу и воскресенье определится чемпион в режиме FPP (камера от первого лица).

Ранее на чемпионатах такого не было — на Западе считается, что единственным соревновательным режимом является First Person Perspective. Решение же провести турнир по TPP многие называют реверансом в сторону достаточно обширной корейской и китайской аудитории, которая предпочитает именно этот режим.

Неудивительно, что именно представители восточной сцены Gen.G Gold уверенно выиграли турнир от третьего лица. За два игровых дня ребята показали, как грамотно использовать его преимущества и дважды выигрывали раунд, лишь однажды оставшись за пределами топ-10. Итоговый отрыв от Team Liquid составил 670 баллов (за первое место в раунде присуждается 500).

По мнению специалистов, корейская четверка сможет побороться за призовое место и в режиме FPP — аналитики отмечают грамотные перемещения по карте и отличное понимание общей ситуации в конкретном раунде, что от положения камеры зависит довольно слабо. И, конечно, стрельба от лучшего игрока турнира Ин-Йе «EscA» Кима была просто фантастической; кажется, везения и таланта у него хватит и на второй чемпионат.

Так или иначе, главным фаворитом на победу в воскресенье остаются Team Liquid. В TPP европейский квартет также дважды стал победителем раунда и до последнего вел борьбу с Gen.G Gold, даже несмотря на неудобную для них камеру. В своей родной стихии команда выглядит явным фаворитом, хотя другие представители Старого и Нового Света заранее отдать трофей Scoom и Ко точно не намерены.

Одни из них — бронзовые призеры Welcome to South Georgo, которые также выиграли две игры, но провалили стартовые раунды каждого игрового дня (18 и 17 место). Квартет из Европы показал интересные стратегии и порадовал болельщиков хорошей стрельбой, по праву заслужив третье место.

С сожалением отмечаем, что оба СНГ-коллектива турнир от третьего лица провалили. Natus Vincere едва-едва удержались в десятке сильнейших, а AVANGAR и вовсе закончили первую часть чемпионата на 16 месте. Для наших команд гораздо важнее, конечно, FPP-турнир, но настолько низкие результаты и ряд ошибок немного расстраивает.

Впрочем, даже в такой ситуации наши стрелки порой показывали крайне яркую игру — перед стартом второй части нужно избавиться от ошибок и поймать те красочные моменты, которые позволили хоть немного порадовать фанатов и подняться выше в турнирной таблице.

Тем более, что сегодня у игроков будет повод забыть о неудачах и как следует расслабиться — в 18:00 стартует шоу-турнир, в котором два профессиональных игрока сыграют в командах с двумя стримерами, а все выигранные деньги пойдут на благотворительность. Поклонники PUBG из СНГ наверняка будут рады появлению таких стримеров, как Makata0 и LegaPlay, а также немецкого чемпиона российского турнира от Mail.ru — Moondye7.

Завтра же команды с новыми силами вступят в борьбу за последний миллион долларов; хочется верить, что наши парни смогут настроиться и окажутся в первых рядах претендентов на титул.