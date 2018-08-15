TI8: Битва за Аркану / Все секреты Winstrike
Дневник чемпионата мира The International 2018 по Dota 2, День 0.
Главный турнир года по Dota 2 The International 2018 пройдет с 15 по 25 августа в Ванкувере — тут я кое с чем не согласен. Пусть решающие сражения лучших команд мира в комплекте с живыми голосами комментаторов действительно физически пройдут в «Роджерс-арене», но я все же настаиваю: не турнир, а скорее целый фестиваль идет по всей планете, охватывая большинство любителей и киберспорта, и Dota 2.
Сравнений с просмотром футбольного ЧМ у телевизора не будет; все-таки киберспортивному сообществу не привыкать ловить эмоции через монитор, находясь в тысячах километров от места событий. А иногда и места никакого нет: разборка в Twiitter или финал онлайн-квалификации, как и все наблюдатели, объединены сетевым пространством, что нам в силу подобных обстоятельств, наверное, даже привычнее.
Да, для нескольких тысяч счастливчиков киберспорт на несколько дней выйдет за интернет-рамки; с его потрясающей атмосферой в зале, сувенирными магазинчиками, веселыми ивентами и сюрпризами. Но чат трансляции, медиа-контент от студий и внутриигровые события — в такой же степени The International.
Такой, знаете, TI8 курильщика, что сквозь смольные легкие не способен почувствовать всю атмосферу ТАКОГО турнира. Хотя очень старается, что и вознаграждается помощью тех самых, что в Сиэ… в Ванкувер попали. Приглашенные комментаторы и аналитики будто еще в самолете доставали камеры, чтобы поделиться впечатлениями и порадовать зрителей еще одним кусочком настоящего The International.
FunFact: Впервые участие в турнире серии TI примут участие 28 игроков из 90 (в прошлом году — 44). Team Serenity дебютирует на чемпионате мира в полном составе.
Может показаться, что сказано даже грубо — но это правда не так. Более того, ваш покорный слуга тоже среди тех, кто остался смотреть киберспорт привычным образом, по Сети. А «вот это вот все», от селфи и прямых эфиров в Instagram до полноценных видеоэкскурсий по всем основным локациям, действительно важно как для одних, так и для других.
FunFact: На турнире в составе русскоязычной студии освещения также дебютируют ведущий Дмитрий «CrystalMay» Корчевинин, комментатор Олег «Feaver» Скаржинский и аналитик Максим «TpoH» Верников. 18 человек из команды уже были на The International.
Завершая стадию графоманства, раскроем, к чему она вообще была. Суть этого и других, будущих ежедневных материалов стартующей серии, в том, чтобы показать «наш» The International — с фэнтези-лигой, новыми мемами на Reddit и той частью праздника Dota 2, что сможет передать видеокамера.
Первое, что важно помнить — разница часовых поясов. Сейчас, пока верстается номер, в Москве утро, и часть фанатов Dota 2 еще смотрит сны про новую аркану на Рубика. А в Ванкувере участники The International только-только успокаиваются в соцсетях и готовятся ко сну.
Интересно выходит: опережая канадское время, СНГ-аудитория оказывается в роли догоняющей. Внимания зрителей пустые соцсети не стоят, а вот загруженный поздней ночью контент от студий наконец получает заслуженные просмотры и лайки. Есть, правда, и те, кто из солидарности с игроками VP и Winstrike меняет режим дня — им ориентироваться в TI8 будет куда проще. Есть, правда, и побочный эффект в виде бытовых трудностей разной степени серьезности…
Так, контент. Виталий «v1lat» Волочай учел фидбэк квалификаций к TI8 и снова гуляет по буткемпам. И если видео с нашими игроками можно было ожидать, ролик с участием китайского фаворита PSG.LGD стал приятным сюрпризом. Чувствуется, правда, дистанция (особенно, если вы сначала посмотрите ролик про подготовку Winstrike), но отметить такой ролик рискнем пока только с положительной стороны.
— Буткемп PSG.LGD
— Буткемп Winstrike
RuHub, в свою очередь после выпуска четырех интервью с СНГ-игроками порадовали подписчиков развлекательным контентом. Полезной информации из блица, конечно, не вытащить, зато можно немного расслабиться во время напряженного ожидания первых матчей.
— Блиц с Winstrike
— Игра в ассоциации
У нас никто никого не ругает. Сказать «ты тут сделал ошибку» — такого нет. Но потом сказать другому тиммейту что-то вроде «посмотри, что он там сотворил» — такое есть, как и у всех. Когда он не слышит… (улыбается)
Внетурнирная часть The International 2018 также порадовала новостями. Главным инфоповодом вторника стала битва Рубика и Войда за право завладеть следующей арканой. Эти два персонажа до 21 августа будут вести борьбу за голоса игроков, причем «избирательная кампания» уже стартовала. Безжалостное оружие пропаганды с прошлых лет менять не стали — в основном это мемы и арты, а также бесконечные споры на форумах и редкие (может, только пока?) призывы в Twitter.
Еще есть фентези-лига — перспектива заочно сразиться с друзьями и игроками по всему миру в подборе идеальной команды привлекает все больше людей. Ну а если вы еще не полностью разобрались, то перед первым игровым днем дарим несколько подсказок.
— разумным шагом будет использование игроков тех команд, которые играют больше всего матчей в этот игровой день. Сегодня это iG, Mineski, LGD, EG, Liquid и VGJ Thunder.
— на кор-позиции лучше поставить стабильных соло-исполнителей, которые любой матч заканчивают с положительной статистикой. Кроме того, мидеры в текущей мете будут зарабатывать больше керри. Возможно, есть смысл взять двух игроков центральной линии.
— аналогичным образом саппорты пятой позиции набирают больше, чем «четверки». Это потому, что система дает слишком большие баллы за варды и стаки нейтралов.
Например, мой фэнтези-ростер на первый игровой день выглядит так:
— Liquid.Miracle, LGD.Somnus, LGD.Chalice, EG.Fly, Liquid.KuroKy
Не всегда золотая карта лучше серебряной, так как бонусы к очкам зависят от определенных критериев. Это не всегда подходит роли игрока.
В рамках первого игрового дня запланированы 20 игр. Тем, кто не сможет смотреть турнир в полном объеме, хотелось бы посоветовать противостояние PSG.LGD и OG на старте группового этапа, а также первый матч СНГ-команд — в 21:30 Virtus.pro сразятся с давними соперниками OptiC Gaming.
До The International 2018 остается несколько часов. Если это то, чего вы ждали несколько месяцев, то выбор небольшой. Есть время поглубже окунуться в атмосферу турнира — посмотреть видео, потратить очки предсказаний DPC или сыграть пару каток. Другие предпочтут (может, уже предпочли) немного здорового сна перед бессонной ночью, и тоже будут правы.
В любом случае, ожидание уже не столько подогревает, сколько изматывает; остается бросать взгляд за взглядом на часы и ждать старта.
Трансляции:
— Основная трансляция
— Вторая трансляция
— Третья трансляция
— Четвертая трансляция