Главный турнир года по Dota 2 The International 2018 пройдет с 15 по 25 августа в Ванкувере — тут я кое с чем не согласен. Пусть решающие сражения лучших команд мира в комплекте с живыми голосами комментаторов действительно физически пройдут в «Роджерс-арене», но я все же настаиваю: не турнир, а скорее целый фестиваль идет по всей планете, охватывая большинство любителей и киберспорта, и Dota 2.

Сравнений с просмотром футбольного ЧМ у телевизора не будет; все-таки киберспортивному сообществу не привыкать ловить эмоции через монитор, находясь в тысячах километров от места событий. А иногда и места никакого нет: разборка в Twiitter или финал онлайн-квалификации, как и все наблюдатели, объединены сетевым пространством, что нам в силу подобных обстоятельств, наверное, даже привычнее.

Да, для нескольких тысяч счастливчиков киберспорт на несколько дней выйдет за интернет-рамки; с его потрясающей атмосферой в зале, сувенирными магазинчиками, веселыми ивентами и сюрпризами. Но чат трансляции, медиа-контент от студий и внутриигровые события — в такой же степени The International.

Такой, знаете, TI8 курильщика, что сквозь смольные легкие не способен почувствовать всю атмосферу ТАКОГО турнира. Хотя очень старается, что и вознаграждается помощью тех самых, что в Сиэ… в Ванкувер попали. Приглашенные комментаторы и аналитики будто еще в самолете доставали камеры, чтобы поделиться впечатлениями и порадовать зрителей еще одним кусочком настоящего The International.

FunFact: Впервые участие в турнире серии TI примут участие 28 игроков из 90 (в прошлом году — 44). Team Serenity дебютирует на чемпионате мира в полном составе.

Может показаться, что сказано даже грубо — но это правда не так. Более того, ваш покорный слуга тоже среди тех, кто остался смотреть киберспорт привычным образом, по Сети. А «вот это вот все», от селфи и прямых эфиров в Instagram до полноценных видеоэкскурсий по всем основным локациям, действительно важно как для одних, так и для других.

FunFact: На турнире в составе русскоязычной студии освещения также дебютируют ведущий Дмитрий «CrystalMay» Корчевинин, комментатор Олег «Feaver» Скаржинский и аналитик Максим «TpoH» Верников. 18 человек из команды уже были на The International.

Завершая стадию графоманства, раскроем, к чему она вообще была. Суть этого и других, будущих ежедневных материалов стартующей серии, в том, чтобы показать «наш» The International — с фэнтези-лигой, новыми мемами на Reddit и той частью праздника Dota 2, что сможет передать видеокамера.

Первое, что важно помнить — разница часовых поясов. Сейчас, пока верстается номер, в Москве утро, и часть фанатов Dota 2 еще смотрит сны про новую аркану на Рубика. А в Ванкувере участники The International только-только успокаиваются в соцсетях и готовятся ко сну.

Интересно выходит: опережая канадское время, СНГ-аудитория оказывается в роли догоняющей. Внимания зрителей пустые соцсети не стоят, а вот загруженный поздней ночью контент от студий наконец получает заслуженные просмотры и лайки. Есть, правда, и те, кто из солидарности с игроками VP и Winstrike меняет режим дня — им ориентироваться в TI8 будет куда проще. Есть, правда, и побочный эффект в виде бытовых трудностей разной степени серьезности…

Так, контент. Виталий «v1lat» Волочай учел фидбэк квалификаций к TI8 и снова гуляет по буткемпам. И если видео с нашими игроками можно было ожидать, ролик с участием китайского фаворита PSG.LGD стал приятным сюрпризом. Чувствуется, правда, дистанция (особенно, если вы сначала посмотрите ролик про подготовку Winstrike), но отметить такой ролик рискнем пока только с положительной стороны.

— Буткемп PSG.LGD

— Буткемп Winstrike

RuHub, в свою очередь после выпуска четырех интервью с СНГ-игроками порадовали подписчиков развлекательным контентом. Полезной информации из блица, конечно, не вытащить, зато можно немного расслабиться во время напряженного ожидания первых матчей.

— Блиц с Winstrike

— Игра в ассоциации

У нас никто никого не ругает. Сказать «ты тут сделал ошибку» — такого нет. Но потом сказать другому тиммейту что-то вроде «посмотри, что он там сотворил» — такое есть, как и у всех. Когда он не слышит… (улыбается) — Айрат «Silent» Газиев, керри Winstrike

Внетурнирная часть The International 2018 также порадовала новостями. Главным инфоповодом вторника стала битва Рубика и Войда за право завладеть следующей арканой. Эти два персонажа до 21 августа будут вести борьбу за голоса игроков, причем «избирательная кампания» уже стартовала. Безжалостное оружие пропаганды с прошлых лет менять не стали — в основном это мемы и арты, а также бесконечные споры на форумах и редкие (может, только пока?) призывы в Twitter.

Еще есть фентези-лига — перспектива заочно сразиться с друзьями и игроками по всему миру в подборе идеальной команды привлекает все больше людей. Ну а если вы еще не полностью разобрались, то перед первым игровым днем дарим несколько подсказок.

— разумным шагом будет использование игроков тех команд, которые играют больше всего матчей в этот игровой день. Сегодня это iG, Mineski, LGD, EG, Liquid и VGJ Thunder.

— на кор-позиции лучше поставить стабильных соло-исполнителей, которые любой матч заканчивают с положительной статистикой. Кроме того, мидеры в текущей мете будут зарабатывать больше керри. Возможно, есть смысл взять двух игроков центральной линии.

— аналогичным образом саппорты пятой позиции набирают больше, чем «четверки». Это потому, что система дает слишком большие баллы за варды и стаки нейтралов.

Например, мой фэнтези-ростер на первый игровой день выглядит так:

— Liquid.Miracle, LGD.Somnus, LGD.Chalice, EG.Fly, Liquid.KuroKy

Не всегда золотая карта лучше серебряной, так как бонусы к очкам зависят от определенных критериев. Это не всегда подходит роли игрока. — Дмитрий «finargot» Плюснин, ведуший видеорубрики «Короли фэнтези»

В рамках первого игрового дня запланированы 20 игр. Тем, кто не сможет смотреть турнир в полном объеме, хотелось бы посоветовать противостояние PSG.LGD и OG на старте группового этапа, а также первый матч СНГ-команд — в 21:30 Virtus.pro сразятся с давними соперниками OptiC Gaming.

До The International 2018 остается несколько часов. Если это то, чего вы ждали несколько месяцев, то выбор небольшой. Есть время поглубже окунуться в атмосферу турнира — посмотреть видео, потратить очки предсказаний DPC или сыграть пару каток. Другие предпочтут (может, уже предпочли) немного здорового сна перед бессонной ночью, и тоже будут правы.

В любом случае, ожидание уже не столько подогревает, сколько изматывает; остается бросать взгляд за взглядом на часы и ждать старта.

Трансляции:

— Основная трансляция

— Вторая трансляция

— Третья трансляция

— Четвертая трансляция