Дневник чемпионата мира The International 2018 по Dota 2, день 1. Первые матчи группового этапа, новый формат трансляции и проблемы с Сетью.

Первым сюрпризом The International 2018 стал новый формат трансляции — на протяжении группового этапа студию аналитики будет заменять так называемая Red Zone. На мейн-стриме ведущие наблюдали за всеми играми сразу, переключая внимание зрителей на самые интересные моменты того или иного противостояния.

Возможно, это лучший из возможных вариантов с четырьмя параллельными играми; разбирать перипетии группового этапа подробно нет никакого смысла, а поверхностный анализ комментаторов и ведущих Red Zone был достаточен для составления общей картины происходящего. Пожаловаться можно только на перенасыщение зрителя — завершенная карта моментально сменялась другой, а пауз на трансляции предусмотрено не было.

В любом случае, грамотная режиссура сделала просмотр турнира куда комфортнее, практически не оставляя белых пятен. А вот техническая часть подвела; по ходу второй и третьей серий все трансляции отключались из-за проблем со связью. Через час Valve принесли извинения в Twitter и отметили, что работают над исправлением ситуации, а конец игрового дня прошел без сбоев — хотя осадочек остался.

Что же до игровой составляющей, то команды начали преподносить сюрпризы в первой же серии. Действующие чемпионы мира Team Liquid неожиданно провалили дебют встречи с Fnatic и лишь ценой невероятных усилий выиграли первую карту The International.

Казалось бы, вовремя исправленная ошибка поможет команде KuroKy поймать ритм турнира, но победа в лейт-гейме лишь расслабила европейцев; вторая карта развивалась по аналогичному сценарию, но на сей раз представители Азии преимущество не растеряли — финальный счет 39:1 по убийствам нанес дополнительный урон по морали Liquid.

— Это что, самая крупная победа в истории The International?

— Если бы не Broodmother, они могли бы выиграть 2-0. Спасибо Matu за камбэк.

— Похоже, кто-то забыл, что Liquid могут выкинуть в групповом этапе.

Непростым для Liquid стал и второй матч дня против победителя европейской квалификации OG; хорошо еще, что в этот раз обошлось без очковых потерь. Первая карта и вовсе получила от многих специалистов звание самой напряженной, а заодно и самой зрелищной. За час игрового времени две команды сделали 108 киллов и подарили зрителям кучу эмоций.

Второй фаворит группы А — PSG.LGD — на старте растерял чуть больше. К финальному матчу дня китайская пятерка подошла с двумя очками: «красные» подарили по баллу OG и VGJ.Thunder, которых аналитики причисляли к аутсайдерам подгруппы.

Китайские фанаты ожидаемо были разочарованы подобным исходом; в первые часы TI8 особенно много внимания на форумах было уделено игре саппорта и капитана Ксю «fy» Линсена. Обычно боготворимый Fy-God некоторым показался едва ли не главным виновником фиаско.

— Он ныл в своем Weibo, чтобы потом так играть?

— Неплохое начало, но они не выглядят победителями.

В долгосрочной перспективе ничья не устраивала ни Liquid, ни PSG.LGD — хорошую позицию после первого дня (и, как следствие, уверенность перед следующими матчами) могла обеспечить только победа над основным конкурентом. Увы и ах, но разошлись два фаворита как раз миром, хотя Liquid чуть было не перевернули и первую карту.

Команды второй подгруппы сегодня провели лишь два тура. Основной фокус был сосредоточен на выступлениях Virtus.pro, и это понятно — главный фаворит The International 2018 все-таки. Отрадно, что наши ребята уподобляться Liquid и LGD не стали, уверенно взяв обе игры в противостоянии с OpTic.



После драфта против iG два игрока EG — Fly и Arteezy — перепутали персонажей.

По правилам турнира, игрокам пришлось доигрывать матч не на своих позициях.

Гораздо драматичнее оказался best-of-2 между Team Secret и Serenity. Китайцы не входят в число фаворитов TI8, но после яркой победы на региональных отборочных авансом получили негласный титул «новых Wings». Наверное, именно из-за этого сенсацией ничейный результат в дебютном матче против европейского фаворита так и не стал, хотя и порадовал китайских болельщиков.

— Я вижу улучшенную версию Wings! Жду чемпионства Serenity!

— Парни, рано радоваться. Это только первая игра.

— Team Secret тоже неплохо смотрелись. Это ведь всего лишь первая игра, ну же.

Внимание к дебютантам мировой сцены повышал и тот факт, что следующим экзаменатором Serenity стали Virtus.pro. Матч ожидался с большим интересом, но после нескольких минут борьбы оказалось, что яркие пики и смелые стратегические решения китайцев нивелируются индивидуальными ошибками — сказалось волнение.

Тем удивительнее было наблюдать за перерождением Serenity на второй карте; VP не смогли подстроиться под новый стиль игры и уступили, подарив зрителям еще одну мини-сенсацию. И если в перспективах самих «мишек» никто не сомневается (подумаешь, карту в группе проиграли), для пятерки из Поднебесной две ничьи с фаворитами группы может стать неплохим стартом. Только где у них финиш?

Не обошлось сегодня и без любопытных деталей, касающихся уникальной для TI турнирной меты. Так, лидером по числу появления на стадии драфта (бан+пик) стал Weaver — 34 раза. Недалеко оказались другие метовые герои, Tiny и Enchantress (по 33). В самих играх чаще других неожиданно появлялся Wraith King, хотя победил лишь в семи случаях из 18. А вот Crystal Maiden полностью оправдала ожидания (16 пиков, 69% побед), раз за разом демонстрируя силу своих способностей. Особенно удачно вышло у xNova: с помощью ультимейта он оформил ультра-килл в матче с Liquid.

Всего на стадии драфта в 40 играх команды использовали 93 героев, 83 из которых зрители увидели в пиках. Это показывает, что даже ориентируясь на общие тенденции, капитаны в то же время не забывают о собственном командном стиле, используя нетипичных для большинства коллективов персонажей. Кто знает — может, до конца The International будут использованы все доступные герои?

Я очень удивлен, насколько разнообразную доту сегодня показали команды. Даже несмотря на то, что некоторые пока не показывают свои заготовки, очень много самых разных героев и стратегий. — Александр «XBOCT» Дашкевич, аналитик

Игра дня: Liquid - OG, первая карта

Момент дня: EG.s4, Black Hole по четверым

Мемы дня: Канадский интернет, rtz sup

Сенсация дня: Team Serenity

Герой дня: Crystal Maiden



Первый этап The International 2018 продолжится сегодня в 19:00. Битвой вечера станет противостояние Evil Geniuses и OG; напомним, что весной два основных игрока европейской команды неожиданно перешли к «злым гениям», а теперь впервые сыграют против бывших союзников в официальном матче.

В группе B главный матч пройдет в первом потоке; Team Secret начнут соревновательный день против грозных Virtus.pro, но не могут позволить себе проиграть (выбраться в топ-4 после старта с результатом 1-5 будет невероятно сложно). Возможные потери «мишек» также станут тревожным звоночком, но на позицию в группе повлияют в меньшей степени.