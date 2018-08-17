The International 2018 набирает обороты. Если после двух-трех туров положение команд в таблице группы еще не позволяло даже примерно определить фаворитов и аутсайдеров, то после второго дня мозаика начала складываться. Да, пробелов много — шансы исправить или усугубить ситуацию все еще велики. Но вот если твоя команда выиграла девять карт из десяти… Впрочем, обо всем по порядку.

Так, первой лакмусовой бумажкой должен был стать матч между Virtus.pro и Team Secret. Команда Клемента «Puppey» Иванова вчера набрала лишь один балл, и возможное поражение от российской пятерки могло лишить «секретных» шансов на выход в верхнюю сетку.

Сама игра вышла по большей части ожидаемой — VP уверенно доминировали на старте, быстрее переходили в мид-гейм и удачно проводили сражения, Team Secret пытались отбиваться. Логичным исходом стала бы победа «мишек», и это впечатление укреплялось с каждой минутой. В середине второй карты уверенные 2-0 стали почти реальностью: потому зрители и сами игроки даже не заметили, как упустили преимущество.

Подвела Virtus.pro красивая, но убаюкивающая сказка. А кто бы не поверил в «тут не повезло, следующий файт выиграем» или «можем и без Aegis», когда до определенного момента получалось практически все? Исход второго сета решили два неподготовленных сражения, потенциал которых вовремя прочувствовал капитан Secret. В итоге ничья.

А позже была вторая, с TNC Predator. В результате игровой день Virtus.pro закончила на третьем месте, потеряв очки на ровном месте. Пожалуй, это неприятно — но сейчас и болельщикам, и (тут очень важно!) самим игрокам нужно понять, что главные матчи еще впереди. На самом деле, даже борьба за победу в группе пока не проиграна, а заключительное противостояние первого этапа с VGJ.Storm может стать вишенкой на торте перед плей-офф. Только бы найти свою игру.

Вот Роман «Resolut1on» Фоминок и VGJ.Storm уже все нашли. 7-1 и уверенное место выводит их в верхнюю сетку, но посмотреть за оставшимися матчами американцев будет не менее интересно. Если виной всему снова сплав TI, Resolut1on и команды-андердогов, то есть два варианта: либо ребята уже сейчас начинают рисковать результатами в пользу подготовки к плей-офф, либо могут просто «лопнуть», чересчур увлекшись борьбой за первое место. Поверить в настолько же удачную игру в матчах на вылет пока не могу — впрочем, не должны в это верить и сами VGJ. Только сохранив текущее состояние, Роман и Ко смогут добраться до подиума.

Мы играем всем тем, что и тренировали. Мы выбрали приоритетных героев, и в принципе у нас все получается. — Роман «Resolut1on» Фоминок, керри VGJ.Storm

Если VGJ все еще рассматривают как неожиданного лидера, который смог воспользоваться недостатком внимания, то ситуация в группе А совершенно иная — даже несмотря на то, что там доминирует тоже в гордом одиночестве тоже американская команда тоже с одним поражением. Но Evil Geniuses все же изначально выглядели достаточно крутым материалом для работы, пусть в последнее время внимание к личному скиллу Suma1L или Arteezy было чуть меньше. Талю «Fly» Айзику хватило времени, чтобы сваять из этого шедевр — теперь EG можно даже отнести к фаворитам турнира. Уверенных 2-0 с Mineski или PSG.LGD для этого достаточно, хотя сегодня вечером американский коллектив еще ждет экзамен матчем с Liquid.

Не менее важным пунктом на пути следования «злых гениев» стала победа над бывшей командой Fly и s4. OG явно горели желанием доказать своему экс-капитану, что тот сделал неверный выбор, это было видно. Но не вышло — пусть с моральной точки зрения поступок израильтянина одобряют не все, на практике Таль перебрался в, возможно, лучшую западную команду на этом турнире и получил шанс действительно побороться за победу. Да и сами OG с молодым Топиасом «Topson» Таавитсайненом стали посвежее, чем в апреле, хотя пока еще не решили даже вопрос выхода в плей-офф.

Впрочем, говорить о каких-то раскладах в борьбе за топ-4 или топ-8 обеих групп пока нельзя. Что можно — так это отметить крайне сильный состав участников и отличный подготовки к такому турниру. Мы почти не видим игр в одни ворота, превосходство лидеров не так катастрофично, как по ходу сезона, а любая опошность моментально наказывается, оборачиваясь очередным сенсационным результатом. Все это позволило командам невероятно плотно расположиться в турнирной таблице, и кроме прочных позиций двух лидеров совершенно ничего не ясно.

По группе B — если отбросить Evil Geniuses, то за топ-4 и выход в верхнюю сетку может бороться любая команда, даже Winstrike — Артур «Goblak» Костенко

Война войной, а контент по расписанию. Англоязычные зрители сегодня, к примеру, развлекли сами себя — после того, как комментаторы отключили внутриигровые фразы от игроков Virtus.pro и TNC, чат взорвался призывами вернуть их. Спам был настолько мощным, что через 20 минут кастеры были вынуждены капитулировать.

А еще порой задумываешься, насколько круто, что на The International работают представители сразу трех русскоязычных студий. И речь не только о том, что мы на полторы недели получили уникальные комментаторские дуэты (хотя за этим тоже довольно интересно понаблюдать). Нам всегда есть что посмотреть: кто-то делает интервью с Liquid.Miracle, кто-то — с Resolut1on, еще кто-то — видеоблог об условиях СНГ-команды на TI8. И некоторые другие ролики, которыми тоже можно себя занять до старта шестого тура.

— [MainCast] Miracle- — о спаме фразочек Virtus.pro, лучших мидерах и OpenAI ботах

— [RuHub] Интервью с Resolut1on

— [SLTV] FlyToTI: Winstrike про условия на The International

А до него, до этого шестого тура, не так уж много и осталось — особенно если вы еще собирались отдохнуть. Остается только еще раз вспомнить лучшие моменты дня; от искусных камбеков Secret и VGJ.Storm до потрясающих мувов Людвига «zai» Уолберга и напряженного полуторачасового дерби азиатских команд.

Игра дня: Fnatic - Mineski, первая карта

Момент дня: Optic.zai ворует Aegis

Мем дня: GIVE CHAT WHEEL

Сенсация дня: VGJ.Storm

Герой дня: Weaver