Дневник чемпионата мира The International 2018 по Dota 2, день 6.

Трудно поверить — но вчера вечером мы действительно ждали The International во второй раз за неделю. Групповой турнир быстро наскучил, оказавшись обманкой без уникальной атмосферы и громких сюрпризов — по крайней мере, такие ощущения были у зрителей в Сети.

Напротив — после дня отдыха нас ждал невероятный стадион, который восхищал даже через Интернет. Церемония открытия, Гейб, представление команд и первые матчи на сцене: как это вообще можно сравнивать с тем, что мы видели чуть ранее?

Жаль только, что долгожданное шоу не обошлось без заминок. Это тем удивительнее, если учесть прихоти фанатов легендарной MOBA. Ожидания уровня «какое-то шоу, выход команд, легендарное приветствие Гейба, а затем начинается Дота» ведь не так высоки, согласитесь? Но даже тут Valve и PGL не смогли справиться.



Мировой рекорд побит! Теперь на TI8 самый большой призовой фонд в истории киберспорта

Сначала открытие турнира перенесли на полчаса из-за потока зрителей, потом было действительно невзрачное, хоть и качественное шоу с участием канадского оркестра Kuné, а затем случилось самое ужасное: легендарное приветствие Гейба Ньюэлла «Welcome to The International!» из-за проблем с микрофоном осталось лишь в фантазиях тысяч болельщиков. Один из символов важнейшего турнира по Dota 2 спасло только обещание главы Valve подарить новую карточную игру Artifact всем зрителям и участникам The International. Стадион «Роджерс-арена» взорвался от восторга.

— Пол Чалонер, ведущий TI8: Церемония открытия откладывается, чтобы зрители смогли занять свои места — Твиттер Team Liquid: ... а OpTic получили чуть больше времени в верхней сетке.

А затем началась Дота, и все забыли о своих сиюминутных обидах на продакшн. И у OpTic действительно оказалось не так много времени в верхней сетке — действующие чемпионы мира уверенно переиграли американцев со счетом 2:0. Не думаю, что после таких матчей у кого-то остаются сомнения в справедливости результата; Team Liquid были сильнее на каждом участке карты и не позволили соперникам оказать хоть какое-то сопротивление, заслужив выход в полуфинал верхней сетки.

Намного больше внимания привлек матч между PSG.LGD и Virtus.pro, двумя претендентами на звание чемпиона мира. Тут, наверное, уже можно взывать к богам Доты с различными вопросами по результату (и дело не только в том, что VP представляют Россию и СНГ). Посе получаса игры «мишки» воспользовались рядом ошибок соперника и набрали преимущество, но пик соперника позволил перевернуть ход встречи за одну минуту — два героя китайской команды сделали выкуп и отбили атаку VP, а после просто пошли вперед и разрушили трон.

Восстановиться после такого оказалось невозможно; хотя Virtus.pro и пытались это сделать. Китайский гранд, напротив, почувствовал уверенность в себе и довел дело до победы, скинув в нижнюю сетку чемпиона Dota Pro Circuit. Сегодня VP предстоит встреча с Mineski, к которой нужно успеть морально восстановиться.

А затем зрителей ожидали четыре нервных bo1-матча на выбывание. Потерять все можно было за полчаса, и в первом же противостоянии мы получили мини-сенсацию. Одна из сильнейших команд Юго-Восточной Азии Fnatic внезапно не смогла справиться с дебютантами турниров мирового уровня Team Serenity, которые удачно использовали слабые стороны соперника и обеспечили себе 9-12 места на главном турнире года.

Вскоре турнир покинут еще три команды — TNC Predator, NewBee и VGJ.Thunder. Надо признать, что Valve и PGL как никто другой умеют передавать горечь поражений; от послематчевых интервью с потрясенными вылетом игроками до самого драматизма ситуации, разделяющего триумфаторов и проигравших единственной картой, которая может сложиться любым образом. Горе побежденным...

Впрочем, русскоязычным киберспортивным болельщикам на жестокий формат жаловаться смысла нет: удачно для СНГ-аудитории сложился матч финалистов прошлого The International и дебютантов Winstrike. Команда Александра «NoFear» Чурочкина справилась с волнением и второй раз за три дня спаслась от вылета. Кроме того, за пару часов ребята успеи стать любимцами публики — и благодаря предматчевому интервью на двух языках (жаль, что понять его смогли не все), и благодаря живым эмоциям после победы, и благодаря победному интервью Андрея «ALWAYSWANNAFLY» Бондаренко.

Кейси Этчисон, интервьюер: Я хотела бы, чтобы каждый из вас описал стиль руководства NoFear. ALWAYSWANNAFLY (на русском): Богдан, скажи что-то про Санька, что он хороший капитан. Iceberg (на русском): Не могу, он сразу «типать» (специальная отметка в игре — прим.) начнет. NoFear (на русском): А ты скажи что-нибудь, а Андрей переведет. Iceberg (на русском): Саня очень... очень хороший парень. Если его не видеть (смеется). Полная версия интервью

Первый день мейн-ивента The International 2018 вызвал действительно много эмоций (это мы еще не все вспомнили!). Впрочем, через несколько часов уже стартует второй — зрителей ожидает четыре крутых противостояния (вишенкой на торте станет матч VP и Mineski на вылет), а также результаты голосования за слудеющую аркану (предмет, меняющий внеший вид одного из персонажей) и финал конкурса на самый лучший короткометражный ролик про Dota 2. Начало в 20:00, и мы не советуем вам его пропускать.