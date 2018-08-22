Второй день мейн-ивента обошелся без предваряющей шоу-программы; в этот раз организаторы запрятали сюрпризы мжду матчами, так что весь игровой день стал одной гармоничной программой. Тем интереснее, что в числе первых на сцену поднялся Resolut1on со своими тиммейтами из VGJ.Storm.

Американская команда казалась фаворитом в противостоянии с OG, однако в действительности матч напомнил зрителям вчерашнюю дуэль VP и PSG.LGD. Точно так же, как и «мишки», на первой карте использовали превосходство пика и захватили преимущество — и точно так же OG оставались в игре и воспользовались единственной крупной ошибкой оппонента, моментально закончив игру в свою пользу. Во втором сете, пожалуй, тоже можно найти соответствия с вылетом в нижнюю сетку российской команды; пятерка 7ckngMad здорово пикнула героев и лидировала на протяжении всего матча, хотя в мид-гейме подарила сопернику несколько шансов вернуться в игру. Как итог — 2:0, и OG впервые в истории попадают в топ-6 The International.

Вторая встреча дня получилась неожиданно легкой. Еще одна встреча старых знакомых — EG и Secret — довольно уверенно завершилась в пользу первых. «Гении» подтвердили статус фаворита турнира и качественными пиками, и ярким исполнением; в то же время Team Secret, по меткому выражению IceBerg, «попали в тильт» и выглядели бледной копией некогда одной из лучших команд Старого Света.

Оба матча на вылет также завершились со счетом 2:0 — в этот раз обошлось без неожиданностей. Сначала OpTic выбили из сетки дебютантов Team Serenity, а под занавес игрового дня Virtus.pro таки смогли порадовать фанатов и обыграли Mineski, хотя на первой карте для победы пришлось приложить немало усилий. Сегодня оба победителя получат день отдыха, а завтра сойдутся в очном поединке за место в шестерке сильнейших.

Фаворит противостояния оказался сильнее еще один раз — Rubick набрал больше голосов, чем Faceless Void, и станет следующим героем, который получит предмет качества Arcana. Сколько процентов голосов набрал Великий Маг и какие именно анимации поменяет новая аркана, пока не сообщается.

Также сегодня ночью стали известны победители конкурса короткометражек. Первое место с роликом On The Cliff получил Макс Келлер, второе заняла трогательная история Lone Druid и его медведя, а третьим призером вновь стал русскоязычный мувимейкер 4fun с ярким видеорядом GL HF про реалии современной доты. Авторы получат $25,000, $10,000 и $5,000 соответственно.

Впрочем, помимо выполненных обещаний, фанатов Dota 2 ожидал еще один сюрприз. Им стал новый комментатор (предмет, который изменяет стандартные игровые фразы), а еще какой — новые реплики для игры озвучил сам Гейб Ньюэлл. Этому событию, кстати, посвятили забавный видеоролик с участием ведущих The International 2018 и самого Гейба; а предмет смогут получить все владельцы турнирного компендиума абсолютно бесплатно.

Сегодня вечером зрителей вновь ждут четыре противостояния, в том числе два матча на вылет — третий игровой день мейн-ивента откроют Winstrike и VGJ.Storm, а позже за право продолжить участие в TI8 поборятся Vici Gaming и Team Secret. Кроме того, после второй серии организаторы обещают провести матч между профессиональными игроками и искуственным интеллектом Open AI. Напомним, 5 августа компьютер обыграл команду англоязычных комментаторов. Получится ли у людей взять реванш?