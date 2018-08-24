А ведь начиналось все не так плохо – в первом противостоянии дня Virtus.pro одержали яркую победу над OpTic Gaming. Пусть и длилось оно все три карты, а болельщикам пришлось как следует понервничать, встреча прошла в очень уверенном темпе. Лишь на первой карте американская команда смогла удивить пиком Huskar, который через полчаса позволил «зеленым» повести в матче.

После игра проходила совершенно по другому сценарию. Сначала Роман «RAMZES666» Кушнарев на сигнатурной Broodmother не позволил набрать силу Alchemist, а затем его же дабл-линия с Nature's Prophet в исполнении капитана Алексея «Solo» Березина довела серию до победного конца. Несмотря на оптимальную форму, команда Питера «ppd» Дагера ничего не смогла противопоставить Virtus.pro, хотя и к российской пятерке оставались вопросы по игре. Впрочем, о них восемь часов назад предпочитали не думать.

Тем более, что у СНГ оставалась еще одна надежда – шансы VGJ.Storm и Team Secret перед началом игры расценивались как равные. Роман «Resolut1on» Фоминок не планировал останавливаться на топ-8 и имел на это все основания, но европейская пятерка после волевой победы над первым составом Vici Gaming стала едва ли не самой грозной силой на турнире. Несмотря на все старания хозяев, Secret уверенно выиграли со счетом 2:0, хотя противостояние Medusa и Terrorblade не могло не затянуться на час игры.

Играть вторую карту против Team Secret было очень весело. Если уж и вылетать с The International, то с Divine Rapier у Resolut1on (смеется). Я на самом деле не сильно расстроился. Во второй игре мы сделали все, что могли, просто не смогли выиграть. – Авери SVG Сильверман, саппорт VGJ.Storm

Перед «матчем дня» между VP и EG состоялся еще один; в дело вновь вступила команда искуственного интеллекта, которой на сей раз противостояли звезды китайской сцены. Среди них оказались три чемпиона The International 2012 и 2014 годов, а также не менее легендарные Бай «rOtK» Фан и Ксю «BurNIng» Жилей.

То ли техника отнеслась с представителям Поднебесной с уважением, то ли порох в пороховницах еще остался – но OpenAI вновь оказался бит. Китайская дисциплина позволила ветеранам (в составе не было ни одного действующего про-игрока) выиграть вторую игру шоу-серии, при этом им удавалось неплохо проводить сражения. На 41й минуте за счет выкупов экс-профессионалы перевернули ход тимфайты на собственной базе, и после ответного пуша исход матча был предрешен.

А дальше произошло то, что и должно было – Virtus.pro не смогли справиться с разозленными после поражения Evil Geniuses. Результат, на самом деле, вполне закономерный; VP явно не смогли показать на The International 2018 свою лучшую игру и внезапно оказались едва ли не самой слабой из оставшихся на турнире команд. Может, в матче против OG или Secret «мишки» смогли бы играть первым номером и довести дело до победы, но в родном городе Артура «Arteezy» Бабаева все должно было пойти по плану EG. Тем более что вчера система уже дала сбой.

Две трудные, но «чистые» победы «злых гениев» завершили выступление последней русскоязычной команды на турнире; теперь в битве за Эгиду Бессмертия остались лишь коллективы из Европы, Китая и Северной Америки. Они продолжат сражения уже сегодня вечером; нашим же ребятам хочется пожелать удачного отдыха и мотивации перед новым сезоном. Если они продолжат выступления вместе, то вскоре вновь станут лидерами соревновательной сцены Dota 2.