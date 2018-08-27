The International привык удивлять. Порой, однако, сенсационные победы андердогов и неудачи фаворитов вполне легко объяснить — обычно по завершению основной части сезона Valve вводят в игру большой патч, меняющий положение дел.

Разумеется, фикс любимого героя это далеко не повод выпадать из числа фаворитов, но отрицать воздействие меты на силу команд как минимум глупо. Мы посмотрели, каким образом июньские патчи меняют Dota 2 и как это используют лучшие коллективы на The International.

Два с лишним года назад сезон мирно катился к счастливому концу для европейского (тогда еще общего с СНГ) региона. Два выигранных мейджора от Secret и OG, общее превосходство последних по ходу сезона, а тут еще и Team Liquid после серии неудач вошли в число лучших команд мира.

Однако грянувший по завершении Manila Major глобальный патч 6.88 изменил практически все, чем была знаменита дота того времени. Уже через пару недель на квалификациях к TI7 команды не вспомнили о Doom, также понизив популярность Phoenix и Lifestealer.

По сути 6.88 настолько сильно изменил мету, что поставил команды в абсолютно новые рамки — примерно как в этом году. Некоторые из основных героев The International 2016 были найдены лишь путем тренировок и неофициальных матчей; к примеру, на европейской квалификации в июне Mirana не использовали ни разу, а через месяц-два всадница стала самым популярным героем про-сцены.

Если заглянуть чуть глубже, то окажется логичным, что часть сигнатурных героев OG и Team Secret — как раз тех, что команды тренировали всю первую половину 2016 года — на The International чаще оказывались в роли наблюдателей. И наоборот: среди самых популярных персонажей стало больше таких, которые предпочитали наигрывать команды-середнячки в попытках создать собственный стиль и получить шанс победить.

Это, скажем, Riki от DC или Timbersaw, вечнопопулярный на Востоке. Если взглянуть на популярных персонажей TI6, можно проследить их появление в пиках тех же Fnatic или EG, которых явными претендентами на места в топе еще весной считали лишь немногие.

После внезапного триумфа Wings стало ясно, что этот подход слишком кардинален; дело-то было не только в героях, а резких изменениях меты в целом. Через год TI отдал дань героям завершающей части сезона — актуальные стратегии победителей подрихтовали лишь парой мини-патчей, и точечные изменения проявились чуть ярче.

Седьмой турнир серии The International во многом стал бенефисом Earthshaker, который стал одним из ключей к победе для Team Liquid. Это едва ли не единственный герой из топа, которого изменения обошли стороной даже после успеха на EPICENTER (17, 59%).

Во многом Valve руководствовались общими тенденциями — провал на ZOTAC и Manila Masters, слабый винрейт на квалификациях (94, 38%). Ослаблять героя не стали, хотя некоторые стратегии ему подходили. Именно команды, которые еще в мае поддерживали Шейкера, получили небольшое преимущество на TI7 и позволили ему выбиться в лидеры.

Думаю, вы не удивитесь результатам Team Liquid c этим персонажем в пике (5-0 на EPICENTER и не менее уверенные 13-2 в Сиэтле). В то же время другие команды опомнились слишком поздно: перестроиться на игру с Earthshaker пытались многие, но по ходу турнира это почти никому не удалось.

Или вот например про Китай, который внезапно удивил. Мета 7.06е снизила потенциал Sand King, который прежде считался фаворитом The International, вместе с тем позиции контр-героев остались на прежнем уровне. Да, представители Поднебесной тоже пикали Короля Песков в Сиэтле, но гораздо важнее другое — им же удалось найти наиболее удачное средство борьбы против него.

Так, помимо Earthshaker, в некоторые пики заходили любимые китайцами Puck, Batrider и Earth Spirit, показав отличные результаты против SK. Команды, строившие игру вокруг Песочного короля (VP, DC, Execration, TnC), зачастую были вынуждены капитулировать. Три последних коллектива вылетели именно после использования Sand King.

А вот и еще пара героев, удачно используемых лучшими коллективами мира на протяжении весны. Никс и Найт Сталкер были лидерами на ZOTAC и EPICENTER без какого-то перевеса в сторону Китая, а на квалификациях к TI и вовсе стали самыми популярными и в Северной Америке, и в Европе.

Тем любопытнее стал внезапный отказ от них на мейн-ивенте; скорее всего, западные команды испугали значительные фиксы в 7.06d и 7.06e. Однако китайские коллективы ослабление того же Night Stalker не смутило, и это принесло свои плоды (LFY 6-2, LGD 4-1).

Еще одним минусом оказался фикс Frostbite Crystal Maiden, который вывел из меты основного саппорта пятой позиции — EG и Faceless, кажется, удачные варианты найти не смогли. Зато удалось перестроиться командам с большим пулом героев (Liquid, VP) и китайским грандам (NewBee, iG), легко поменявшим CM на других популярных в Поднебесной саппортов, тех же AA или Shadow Shaman.

Такая смена приоритета сделала TI чуть более предсказуемым; даже победителя в лице Team Liquid предсказали довольно много зрителей и простых игроков. В этом году Valve попробовали новый (а может, хорошо забытый) путь постепенной смены приоритетов. Это и новая мета раз в две недели, и аккуратные изменения четвертой и второй позиций, и новая карта в целом (и это еще ее особенно не меняли структурно). То, что в начале казалось минорными фиксами, изменило игру полностью.

К концу сезона назревали уже командные тенденции — Virtus.pro с трудом справлялись с неподходящей метой, а вот те же LGD внезапно чувствовали себя все увереннее. С карты фаворитов пропали Team Secret и только-только нащупавшие свою игру Mineski, а вот Liquid за счет потрясающе широкого пула персонажей переход дался чуть легче.

Столь обширные трансформации профессионального стиля были достаточно растянуты, чтобы это заметить. Чувствуется, что пока Valve это устраивает: с одной стороны, опостылевших фаворитов сменили жадные до побед андердоги, а с другой — разработчики дали достаточно времени, чтобы перестроиться.

Минувший The International вышел действительно неожиданным; сравнить хотя бы Dota 2 в марте и в августе. Но одновременно это точно был не 2016 (или, в какой-то степени, 2014 и 2015), заставивший действовать заочно: с появлением DPC следить за метой стало возможно. Но только для тех, кто действительно жаждет меняться.