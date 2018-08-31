Финал первого Кубка России прошел через несколько месяцев после повторного включения компьютерного спорта в реестр официальных видов, в январе 2017 года. Надо отметить, что первый блин комом не вышел — ФКС и партнеры смогли вернуть атмосферу открытого турнира, который некоторые сравнили по статусу с легендарными ASUS Open Cup.

Тогда Кубку не удалось привлечь к участию профессиональные команды, поэтому турнир прошел без особого шума. Впрочем, это даже к лучшему — киберспортивное сообщество России получило возможность увидеть новые лица. Турнир, к примеру, стал первым LAN-успехом действующего игрока Virtus.pro по Dota 2 Владимира «RodjER» Никогосяна, яркую игру которого еще тогда приметили опытные комментаторы NS и LightOfHeaven.

В целом кубок страны прошел без особых проблем, хотя поводы для недовольства у некоторых игроков и зрителей в Сети все же нашлись — типичные для турниров-дебютантов проблемы с трансляцией и логистикой. Однако в глобальном плане Кубок России 2016 не только не провалился как киберспортивный ивент, но также дал старт серии региональных соревнований и онлайн-чемпионатов при официальной поддержке. Кроме того, энтузиастам в регионах стало проще договориться с местными властями, найти спонсоров и партнеров.

Кубок России 2017 появился уже не на пустом месте; проведение различных турниров и мероприятий позволило ФКС сформировать коммьюнити, направленное как раз на развитие массового спорта. Важным шагом также стало появление студенческих лиг и поддержка региональных турниров — в киберспортивных реалиях проекты необычные, но довольно важные.

В итоге попробовать свои силы на таком турнире жаждали тысячи игроков по всей стране, а крупный призовой фонд привлек команды из государств Восточной Европы и даже некоторых геймеров-профессионалов. Это, кстати, немного разочаровало основную аудиторию Кубка, поскольку совпало с сокращением числа финалистов — в дисциплине Dota 2 все четыре команды-призера были профессиональными.

Впрочем, новые лица все же появлялись. В турнире по League of Legends, который успел стать одним из главных чемпионатов страны, начинающей пятерке Zoff Gaming удалось удивить как соперников, так и проницательных аналитиков. Неожиданными для многих оказались результаты и в соло-дисциплинах FIFA и HearthStone.

Так или иначе, именно уровень участников вывел контраст между двумя турнирами одной серии; перед стартом Кубка России 2018 остается только гадать, получится ли у восходящих звезд разыграть главный приз между собой или в борьбу вновь включатся профессионалы.

Наш собеседник, президент Федерации киберспорта России Дмитрий Смит, не отрицает возможности такого исхода, хотя рассматривает участие про-команд как шанс для любителей получить яркие впечатления и опыт подобных матчей.

Кубок России по киберспорту, в первую очередь, — возможность для игроков из любого региона страны начать профессиональную карьеру и заявить о себе киберспортивному сообществу. Что касается профессиональных команд, то мы не против их участия в турнире. Уверен, и любительские команды тоже, ведь это отличная возможность получить бесценный опыт. Однако основная наша цель — развитие именно массового киберспорта. — Дмитрий Смит, президент ФКС России



Фото представлены пресс-службой Федерации компьютерного спорта России

Теперь пришло время третьего турнира. При этом флагманом массового спорта Кубок больше не выглядит; к примеру, киберфутбол уже давно отделился и получил собственные соревнования, а в начале года был проведен еще и Чемпионат России, участие в котором приняли около 20 000 игроков. Но даже несмотря на это, КР готов удивлять как старых знакомых, так и новых поклонников киберспорта.

Обо всем по порядку. Прежде всего, список игровых дисциплин был существенно изменен; League of Legends неожиданно заменил StarCraft, а на место шутеров и футбольных симуляторов пришла мобильная Clash Royale. Основную часть участников удивило отсутствие в списке CS:GO, но пока стрельба по моделькам людей (пусть и виртуальным) еще остается запретной темой для официального киберспорта в России.

Несмотря на то, что CS:GO признан на международной арене и проходит в рамках крупных массовых соревнований, в России данное направление пока не является частью официального компьютерного спорта. Мы ведём работу по признанию данной дисциплины. Сейчас нашей федерацией проводятся как фундаментальные исследования по компьютерному спорту, так и исследования по шутерам в частности. И мы надеемся с их помощью изменить ситуацию. — Дмитрий Смит, президент ФКС России

Зато освободилось поле для экспериментов — сферу мобильных развлечений с киберспортом все еще связывают неохотно, однако ФКС возможных трудностей не боится. И, возможно, окажется права; организатор турниров серии EPICENTER Марк Авербух приводит данные, по которым в 2020 году до 40% рынка будет составлять «поколение Z», предпочитающее ПК мобильное устройство.

На самом деле, мы уже давно проводим соревнования на мобильных платформах — по тому же Hearthstone. И в дальнейшем не планируем на этом останавливаться. Clash Royale давно зарекомендовала себя в мобильном киберспорте, она отвечает всем киберспортивным требованиям и обеспечивает равенство условий для всех участников соревнований. Мы видели чемпионат мира в лондонском Олимпийском парке королевы Елизаветы с рекордным для мобильного киберспорта призовым фондом — $400 тысяч, ESL на регулярной основе проводит турниры по Clash Royale, и мы стараемся следовать общемировым тенденциям. — Дмитрий Смит, президент ФКС России

Наконец, главным сюрпризом в анонсе Кубка России стало место его проведения — финал 2018 года пройдет 15-16 декабря в Тюмени. В ФКС подчеркивают, что город имеет все инфраструктурные возможности для проведения крупного киберспортивного мероприятия, опыт, а также поддержку со стороны Правительства Тюменской области.

Если бы весь киберспорт у нас в стране сводился к двум городам, он бы никогда не был признан официальным видом спорта. Мы развиваем киберспорт на территории всей страны и заинтересованы в проведении наших турниров в регионах. В последнее время многие начинают проводить хорошие киберспортивные мероприятия: в Тюмени, например, недавно проходил турнир Tyumen Cyber Fest 2018 с общим призовым фондом один миллион рублей. — Дмитрий Смит, президент ФКС России

Участие в Кубке России по киберспорту может принять любой желающий, в том числе и граждане из других стран мира. Единственное требование к участникам — возраст более 14 лет. Регистрация уже открыта; призовой фонд турнира составит 3,5 млн рублей.