Борьба с решаффлами окончена

После нескольких неудачных попыток авторы Dota 2 все-таки поняли, что заставить команды менять состав только два раза в год практически невозможно. Большая часть коллективов при первых проблемах отбрасывала в сторону рейтинговые расклады и шла на необходимый риск — открытые квалификации на TI.

Дольше всех сопротивление системе в надежде зацепиться за желанный топ-8 оказывали Natus Vincere и Evil Geniuses, да и те вынуждены были пойти на замены перед главным турниром года. Который, кстати, показал — качественно обновленному ростеру по силам и открытые квалификации, и сражение с лидерами сезона Pro Circuit, и даже победа на The International. Привет, OG.

Теперь команда имеет полное право редактировать закрепленный ростер, однако с каждой заменой будет терять по 20%. Это одновременно шанс для команд и лишний повод подумать — будет ли стоить того решаффл и на самом ли деле так важно сменить трех, а не двух игроков.

Последним, к слову, придется сложнее; даже проявившим себя ранее свободным агентам (в прошлом году такими были UNiVeRsE и Lil будет чуть сложнее найти команду. Теперь они не смогут прибавить баллов в копилку нового клуба и даже наоборот, отнимут внушительную часть.

Майноры все менее перспективны

Будем честны — ни один организатор не хочет видеть на своем турнире слабый состав участников. В прошлом сезоне майноры еще держались на плаву из-за плотного расписания, хотя неутешительная статистика того же GESC должна была стать тревожным звоночком.

Теперь условные StarLadder или BTS потеряли шанс пригласить лидеров мировой сцены и получат участников в лице третьей-четвертой команды каждого региона. А тут еще и Виталий «v1lat» Волочай подсказал альтернативный выход: более свободное расписание сезона 2018/19 позволит турнирным операторам проводить соревнования вне системы DPC.

Secret, iG, Serenity, Spirit, Vega, TNC, Infamous, новая команда PPD — представьте себе такой список участников, плюс ограничения от Valve по работе с спонсорами (например, нельзя работать с букмекерами). Итог — организаторам «миноров» нет смысла проводить турнир именно в таком формате. Проще сделать свой турнир, non-DPC, как сделали ESL One Hamburg, и приглашать туда те команды и тех спонсоров, которых ты хочешь. С точки зрения бизнеса это лучшее решение.

При этом открывается масса преимуществ — право на инвайты, собственные отборочные (ESL Hamburg, к примеру, вновь объединит Европу и СНГ) и прочие элементы, которые на майнорах контролирует Valve. Решением может стать дополнительное поощрение со стороны разработчиков, но пока Гейб и Ко хранят молчание.

Очков на турнирах второго уровня тоже не заработать — чемпион «майнора» получит меньше, чем за одну победу в плей-офф «мейджора». Единственным мотивирующим фактором остается путевка на чемпионат рангом выше — приз для большинства команд очень ценный, правда, в единственном экземпляре. Второго и третьего призера «майнора» разделит лишь 10 очков.

Впрочем, не стоит забывать, что первичной целью подобных турниров остается стабилизация тир-2 сцены; в прошлом году лишь 15-20 команд получили возможность заработать крупные призовые. Теперь число коллективов, выступающих на турнирах мирового уровня, должно увеличиться в 2-3 раза.

Мейджоры все ценнее

Увеличение количества баллов Pro Circuit и сокращение числа самих турниров вкупе повышают важность каждого из пяти мейджоров в разрезе участия на The International 2019. Теперь победа или даже место в тройке — едва ли не гарантированный инвайт на главный турнир сезона, тем более что их тоже стало на четыре больше.

Отрадно, что теперь заветные очки получают все участники турнира; это хорошо вяжется с тем фактом, что теперь на мейджор можно отобраться исключительно по спортивному принципу. Для некоторых в таком случае гораздо более трудным станет отборочный турнир в родном регионе; второе и третье место разделит минимум 75 баллов.

Ну и, конечно, рейтинги самих мейджоров скакнут вверх, когда между двумя подобными чемпионатами будет не две недели, а два месяца. Valve и организаторам под силу вернуть 2016 год и показать, что внимание широкой общественности может привлекать не только The International, сделав каждый ивент уникальным.

Прочие приятные мелочи

Ну и, что называется, короткой строкой. Одним из самых важных решений стал уже упомянутый выше отказ от инвайтов. Как и некоторые другие решения, это показывает курс на стабилизацию команд, пусть даже частично за счет турнирных операторов. А ведь стоит помнить, что VP на EPICENTER или LGD на DAC — почти половина успеха. В определенной степени организаторы мейджоров сильно рискуют. Кстати, регионы, которые получат по три инвайта, тоже определят сами Valve; и как показывает Kuala Lumpur Major, это необязательно будет «домашний» сегмент.

О чем еще спорили в прошлом сезоне? Кажется, о квалификациях на TI8, которые позволили одним регионам отправить на чемпионат мира команд больше, чем другие. В ходе Pro Circuit 2018/19 будет разыграно 12 инвайтов, при этом на региональные квалификации выделено ровно по одному месту на TI9.

Пожалуй, последний любопытный факт — все пять премиум-турниров будут сыграны в формате double-elimination. Это означает, что Valve окончательно сделала в пользу двойной олимпийской системы. Многие согласны; готовиться к TI стоит в условиях, максимально приближенных к реальности, а сам формат уже давно считается наиболее справедливым и зрелищным.

До официального старта сезона остается чуть более недели. Вечером 15 сентября профессиональные команды закончат регистрацию составов, а через пару дней уже выйдут на старт первых квалификаций. Они впервые пройдут при участии всех сильнейших команд мира и точно получатся яркими и красочными. Остается только дождаться.