– Рад поздравить с выходом во вторую стадию FACEIT Major! Можете ли сейчас вспомнить эмоции после победы? На что это было похоже?

– Спасибо большое. Было очень приятно обыграть чемпионов прошлого турнира, который был буквально две недели назад. Эмоции были только положительные, в принципе как всегда после любой победы, но здесь чуть больше, так как победа была немного значимее.

– В какой момент матча стало ясно, что Vega намного ближе к победе, чем оппонент?

– После первой карты, которую мы выиграли, уже нельзя было упускать победу, так как мы выиграли на их пике, и знали, что на следующих двух картах у нас довольно много шансов, главное не терять фокус.

– Насколько была важна позиция капитана по ходу матча? Успех принесли точечные коллы или заранее отточенное командное взаимодействие?

– Не знаю, насколько она важна, но каждый внес свою долю в победу как мог, поэтому сложно выделить кого-то, мы просто в тот момент были чуть лучше, чем они.

– В матче с North у вашей пятерки получалось практически все. Но есть ли какой-то фактор, который можно назвать решающим в исходе матча?

– Когда ребята в себя все поверили, тогда уже было понятно. Чувствовалось, что мы можем их обыграть и пройти дальше, мы не теряли веру в себя даже когда проигрывали экономически сложные раунды.

– Завтра вечером Vega сыграет с Cloud9 в первом матче группового этапа. Насколько высоко вы с партнерами оцениваете свои шансы?

– Я, если честно, не хотел бы гадать, что будет. Моя политика такая: я еду на любой чемпионат с мыслью насладиться игрой и теми эмоциями, что она нам даст. И не важно, какие они будут, позитивные или негативные, я их приму.

– Насколько большое влияние, на ваш взгляд, окажет результат матча с Cloud9 на общий результат? Насколько сложнее будет выбраться в плей-офф после 0-1?

– Результат меня совсем не беспокоит. Как я сказал выше, так как можно и выбраться с 0-2 и проиграть со счетом 2-0, так что я готов к любому результату и счету, который будет во всех играх.

– Последний вопрос. Сейчас вас поддерживают тысячи болельщиков в СНГ; чувствуется ли эта поддержка в Лондоне? Может, у вас есть какие-то пожелания или просьбы к своим фанатам?

– Поддержка настоящих болельщиков, конечно, чувствуется и очень согревает и придает уверенности, за что им огромное спасибо. Без вас мы никто, так что поддерживайте нас и держите кулаки до последнего, мы всегда стараемся выложиться на максимум и биться изо всех сил.