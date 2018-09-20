Керри команды Ferzee Dota 2 поделился с нами радостью от успеха на отборах к Major, рассказал об интересе Odium и двух часах против Spirit.

— Добрый вечер, Никита! Прежде всего, рад поздравить тебя с победой! Осознал ли сам, что через месяц поедешь на главный турнир осени?

— И вам привет, спасибо за поздравления. Да, это мой первый LAN-турнир за исключением Кубка России. Думаю, будет... интересно.

— Много ли получили поздравлений?

— Да, нам всем в соцсетях все желали удачи.

— Ferzee преобразилась после провального группового этапа и выиграли четыре матча подряд. За счет чего так вышло? В какой момент ты понял, что вам под силу выиграть путевку на Major?

— Мне кажется, что нам надо было просто расслабиться и получать от игры удовольствие, чтобы каждый игрок чувствовал себя комфортно. В первый день все шло наперекосяк, но после у нас получилось создать такие условия.

— Какая из игр стала самой трудной для вас?

— Все игры были трудные; сейчас в СНГ-регионе почти все команды играют на равных друг с другом.

— Расскажи о второй карте против Team Spirit. Что чувствовали после двух часов игры? Боялись уступить и перевести противостояние на третью карту?

— Мы были очень измотаны. Когда игра длится столько времени, очень сложно морально не сломаться. Кроме того, очень не хотелось из за этой карты проиграть решающую, что могло произойти после такого обидного поражения. Поэтому мы собрались и победили.

— Финал против VP, согласись, получился очень странным. Согласен с RAMZES666, что его проведение было бессмысленным?

— Конечно. Никто даже приблизительно не знал, на какой именно посев это влияло, так что обе команды мало представляли зачем он играется. Мотивация на игру была на уровне финала открытых квалификаций с Нави, где обе команды хотели проиграть..

— Были слухи о том, что ты мог стать игроком Odium. Это правда? И если да, то почему не сложилось с Lil?

— Да, это правда. Просто так бывает — у тебя нет предложений вообще, а за следующие пару дней их становится очень много. Приходится выбирать то, что тебе больше всего понравилось в теории, у меня просто не осталось времени попробовать себя с кем-то другим. Так что предложение поступило, но поступило слишком поздно

— Пару слов о ролях в вашей команды. Кто в вашей команде драфтит?

— В нашей команде нет драфтера как такового. Мы просто стараемся выбирать таких героев, на которых будет комфортно играть каждому.

— А как же ингейм-капитан?

— Во время игры коллы делает тот, кто имеет ресурсы для этого. Что касается решений в важных игровых моментах, их принимаем в основном я и Afoninje.

— Сейчас у команды нет тренера, правильно? Ведутся ли его поиски?

— Почему же, у нас есть тренер. Просто мы приняли решение: на квалификации он не участвует, чтобы не сбить наш настрой. Но, по моему мнению, он очень важен для коллектива, особенно как человек, которому я обязан всеми своими знаниями о доте

— Только что увидел, насколько у тебя нестандартный (особенно для керри) стрим. Ты много говоришь, объясняешь свои действия, редко ругаешь союзников. Как так вышло?)

— У меня обучающий стрим, так как я получаю удовольствие от хорошей игры, где все стараются победить и делают для этого все. Хочу, чтобы как можно больше людей стали играть лучше, думая над каждым своим действием. Нет желания играть на более низком рейтинге и «веселиться», бегая со счетом 40-0 и чем-то подобным.

— Насколько сложно совмещать про-доту и трансляции?

— На самом деле, не очень. Сложно может быть только потому, что в Европе на высоком рейтинге ты имеешь шансы найти хорошую игру только после полудня по Москве, а днем нужно тренироваться с командой.

— Ваш менеджер уже подыскивает вам организацию? Есть ли у тебя какие-то ожидания от вашего нового дома, каким должен быть твой клуб?

— Да, мы сейчас достаточно активно ищем организацию. Самое важное для нас — комфортные условия для тренировок и достижения дальнейших результатов.

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— Наконец, пару слов вашим болельщикам и фанатам, которые поддерживали вас на этих отборочных.

— Огромное спасибо всем, кто нас поддерживал, особенно тем людям, которые это делали после группового этапа; вы лучшие! Отдельное спасибо @AnyaSvorovski за моральную поддержку!