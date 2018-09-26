Прежде всего, фанатов смогли порадовать Virtus.pro. «Мишки» уверенно выиграли квалификацию на мейджор без единого поражения, еще раз подтвердив свое превосходство над любой командой домашнего региона. При этом до начала турнира казалось, что эти отборочные могут стать лучшим шансом прервать гегемонию VP.

После The International «мишкам» наравне с другими предстояло прощупывать новую мету, к тому же играя с заменой в лице Ростислава «fn» Лозового. Вопросы в плане стабильности могли вызвать и действия нового тренера — Арсений «ArsZeeqq» Усов даже после уверенной победы казался болельщикам не самым лучшим вариантом.

Но тренер-пикер без громких достижений сработал достаточно грамотно; Virtus.pro вспомнили старые фишки и постепенно, без ущерба общей химии, вводили новые. В то же время если команде и потребуется «встряска», ее можно будет легко провести до мейджора, при необходимости тестируя на онлайн-ивентах. Времени до командировки в Куала-Лумпур у VP достаточно — остается только провести эти полтора месяца продуктивнее, чем перед The International.

Второй командой региона в текущем цикле неожиданно стали Ferzee. С одной стороны, результат трудно поддается объяснению и больше похож на рывок Winstrike в рамках плей-офф EPICENTER. Ребята и сами признают — в матче с NaVi им частично повезло. Но смена пикера внезапно стала панацеей и довела команду до второго места.

С другой стороны, собравшиеся в «шахматный стак» игроки уже давно считаются перспективными и когда-то должны были выстрелить. Это и Ринат «KingR» Абдуллин, и Василий «AfterLife» Шишкин, и бравший небольшую паузу мидер Андрей «Afoninje» Афонин — яркие фигуры, каждой из которых, видимо, удалось добраться до последней клетки.

Приятно удивили своих болельщиков и NaVi. Если на отборочных к мейджору молодые ребята под руководством Акбара «SoNNeikO» Бутаева, мягко говоря, потерялись, то свой второй шанс не упустили — путевка в Стокгольм на DreamLeague досталась именно им.

Пятерка быстро развивается, причем любителям СНГ-доты посчастливилось видеть становление команды буквально в прямом эфире. Сначала «желто-черные» не смогли пройти в топ-8 на открытых квалификациях; затем со второй попытки попали в отборочный турнир, но там проиграли три матча из четырех. И вот спустя несколько дней Natus Vincere уверенно побеждают трех соперников кряду.

Выглядит очень круто — хотя не менее важно сейчас сохранить темп до самого финала в Стокгольме. Помогут NaVi в этом квалификации на ESL One (стартуют уже завтра), онлайн-турнир Reshuffle Madness и напряженные тренировки; потенциал у команды Андрея «Mag» Чипенко действительно есть.

Наиболее обидным результатом отметился европейский состав Team Spirit. Команда стартовала очень уверенно и выглядела фаворитом в борьбе за место на мейджоре, однако неожиданно провалила плей-офф, а на майноре и вовсе «впала в тильт». Капитан Артем «fng» Баршак признал это; хотя гораздо важнее будет забыть все, вернуться к исходному состоянию и попробовать еще — Леон «Nine» Кириллин и другие легионеры стали настоящим открытием цикла, хотя и вызвали ряд споров своим появлением в СНГ-отборочных.

На вторых ролях остались также Espada и Empire. Оба коллектива смотрятся весьма неплохо — новые лица видеть всегда приятно — и даже по своему ярко, но текущим лидерам ребята уступают сразу несколько пунктов. Сократить отставание и «выстрелить» по примеру Ferzee возможно, но потребует колоссальных усилий. Готовы ли на это игроки и менеджмент организаций?

Все дальше и дальше от топа мировой доты сохранившие состав Winstrike. При этом начал отборочный цикл претендент на путевку в Куала-Лумпур довольно уверенно — с двух побед, но после уступил Team Spirit и набравшим форму «ферзям». С мечтами о DreamLeague участники TI8 распрощались еще раньше, на стадии открытых отборочных проиграв NaVi.

Не смог проявить себя и амбициозный проект от Ильи «Lil» Ильюка. Временами Team Odium показывали хорошую игру, но с каждым матчем команда все больше напоминала стак геймеров высокого уровня, чем сплоченный коллектив под руководством яркого лидера. Чем это заканчивается, мы знаем — и матч самих Odium с белорусами Real Noobs это доказал.

Однако наименее удачно первый месяц сезона провели Vega; команда не смогла реализовать ни одной из трех попыток выйти в финал квалификации. Вообще, состав изначально не входил в число фаворитов, но такого фиаско от «акул» точно не ждали — поэтому возникновение различных слухов (есть даже предположения о подписании евростака Team Lithium) вполне логично.

Результат есть результат. Но все же важно отметить, что отборочный цикл прошел через несколько дней после решаффла и был довольно скоротечен — неудача любого коллектива, хоть и неприятна, в целом не критична. Team Liquid, к примеру, два сезона кряду не могли выйти на первый мейджор, которых тогда (в 2015 и 2016) было еще меньше. А затем врывались в мировой топ.

Конечно, именно к Kuala-Lumpur Major и DreamLeague будет приковано основное внимание зрителей — но ведь большая часть сезона еще впереди. Кроме того, появляются другие площадки для сражений; европейская квалификация к ESL One, онлайн-турниры. Было бы желание сохранить состав и попробовать еще раз — с этим у нетерпеливых СНГ-игроков бывают проблемы.