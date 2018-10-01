— Через несколько дней стартует Чемпионат мира — или, говоря языком LoL, Worlds. Что нас ожидает?

— В системе League of Legends проходит два крупных международных турнира в год; это MSI и Worlds. MSI проходит в середине сезона, Words же — осенью. Это самый крупный турнир, который определяет грандов и фаворитов.

Стоит начать с того, что последние пять раз чемпионами мира становились корейцы; три раза это была SK Telecom T1 и дважды — команда Samsung. SKT, в которой играет самый узнаваемый в мире игрок Faker, в этом году на чемпионат мира не попала. Поэтому я жду, что будет какой-то новый чемпион. Возможно, впервые за последние шесть лет это будет Китай; сейчас он ближе всего, чтобы выхватить первенство. Такого шанса еще не представлялось и, возможно, больше не представится.

Это говоря о каких-то глобальных ожиданиях. Если говорить чуть более локально — на чемпионат мира едет наша команда Gambit. Она начинает выступления с Play-In-стадии; если пройдет ее, попадет в групповой этап. Для меня это личная война нашей команды с этапом Play-In; последний ЧМ для представителей СНГ был неудачным, в отличие от Worlds 2016. Gambit — безоговорочные чемпионы Континентальной Лиги СНГ, побеждали три раза подряд, и очень бы хотелось, чтобы они смогли себя проявить.

— Летний сплит выдался не самым удачным для Gambit. В чем может быть причина подобного спада?

— Причина лежит на поверхности. Дело в том, что команды, играющие в одном составе достаточно долго, так или иначе начинают немножко стагнировать. Помимо всего, Gambit очень сильно устали; и друг от друга, и в принципе.

У них был чемпионат мира 2017, у них был MSI, у них был Rift Rivals — еще один международной турнир. И весенний сплит. Это постоянные разъезды, какие-то командировки, турниры… в это время все остальные команды отдыхали и набирали форму. Конечно, это сильно влияет на игроков. У них нет времени просто отдохнуть, побыть с семьей, с друзьями.

Я думаю, это повлияло на них сильнее всего. Континентальная Лига СНГ проходит дважды в год; весной Gambit закончили регулярный сезон со статистикой 12-2, а прошлым летом — 13-1. В этот раз они потерпели сразу пять поражений за один сплит. Конечно, это вызвано усталостью: сколько турниров подряд играли.

— Способны ли Gambit достойно подготовиться к ЧМ, несмотря на эти проблемы?

— Нет никаких проблем, и я уверен, что они подготовятся отлично. Это все не проблемы. Проблемы — это если игрок руку сломал или кто-то тяжело переносит смену климатических условий. А это просто трудности, с которыми профессиональный киберспортсмен (это ведь спортсмен, который на своем пути встречает много препятствий) должен уметь справляться.

— На Worlds болельщики Gambit могут надеяться на выход команды в следующую стадию? Насколько я понимаю, жеребьевка оказалась удачной для нашей команды.

— Gambit номинально вторые в группе. Нам попалась самая слабая первая команда из четырех возможных, G-Rex из Тайваня, потому как регион не очень сильный. Что касается третьей корзины, то Gambit достался не сильнейший соперник (Kaos Latin Gamers из Чили — прим.), и на этом уже спасибо.

Кто бы был вторым соперником, не так важно, потому что наш коллектив мог обыграть любого из возможных оппонентов. А вот из первой корзины G-Rex, на мой взгляд, самый удачный вариант. Жеребьевка очень удачная, шансы хорошие — хотя конечно, не колоссально большие, какими могли бы показаться.

Формат таков, что для выхода в групповой этап нужно занять первое или второе место, а затем выиграть матч у коллектива из другой группы. Первые места играют с вторыми и наоборот; поэтому Gambit нужно обязательно выигрывать группу. Если мы занимаем второе место, то выйти в групповой этап будет невероятно трудно… там очень сильные гранды, команды наравне или сильнее G-Rex.

Резюмируя, повторю: у нас очень хорошие шансы, но все познается в сравнении. Не 95%, а 40-50%.

— У нас есть еще один представитель, играющий за команду из Таиланда россиянин Валентин «NikSar» Зимаков.

— Был молодой человек, играл в Лигу Легенд. Потом решил играть в серьезных коллективах, выступал неплохо. Когда играл я, он также был на высоком уровне, постоянно играл в хороших составах. Спустя пару лет Валентин перестал котироваться; его сначала перестали брать с распростертыми объятиями, а потом перестали брать вообще.

Пытался поиграть в Лиге Претендентов (вторая по значимости лига СНГ — прим.), у него не вышло. И он перешел в Ascension Gaming; как это получилось, я не знаю, для меня это очень большой шок. Не следил за его выступлениями, но уверен, что его уровень сильно вырос, если NikSar стал фронтлайнером такого коллектива.

Резюмируя его выступления за три последних года, можно сказать, что он по уровню игры не мог быть в топ-1 команде любого региона. Думаю, что Валентин серьезно импрувнулся. Знаю, что его жена очень сильно помогает во всех начинаниях, путешествует с ним… какие-то изменения в жизни произошли, что NikSar так сильно вырос. Я очень рад и счастлив, что такое произошло, потому что это первый СНГ-игрок с момента возникновения Континентальной Лиги, который перешел в другой регион.

— Есть вероятность, что его команда пройдет в следующий этап? Они сыграют с G2 и SuperMassive.

— Черт, у них нет шансов... Первое место в группе у них шансов занять нет вообще, это 1000%. G2 — третья команда Европы, SuperMassive — лучшая в Турции. Если бы мне предложили сделать ставку, где я после проигрыша потеряю в пять раз больше выигрыша, я бы не думал ни секунды. Несмотря на то, что это делать я не люблю — но настолько я в этом уверен.

Ascension Gaming неплохо выступали, и с Gambit даже неплохо играли, но слишком уж различается уровень игры. Команда из третьей из корзины должна из кожи вон лезть, чтобы выиграть хотя бы карту у команды из первой корзины. В то же время SuperMassive едва ли не сильнейший коллектив вайлд-кард регионов, они даже имеют небольшие шансы на первое место в группе. К сожалению, Ascension — явный аутсайдер.

— Первыми в борьбу вступят Play-In-команды. Какие коллективы при любом раскладе должны оказаться в групповом этапе?

— EDward Gaming — сильнейшая команда на данной стадии; я думаю, они должны оказаться в групповом этапе, потому что Китай очень силен. Думаю, EDG с вероятностью 95% должны быть в групповом этапе. Без них ЧМ станет менее понятным для меня.

Группа В очень жесткая. Если SuperMassive не займут первое место (что будет скорее всего), многое будет зависеть от того, на какую команду они попадут дальше. Попадут на Gambit — они могут их обыграть, попадут на C9 или EDG — шансов намного меньше.

Должны быть Cloud 9, с шансами 80 на 20. Выход C9 и G2 не столь очевиден, но тоже, скорее всего, пройдут. Очень хочется верить, что дальше борьбу продолжат три эти команды и Gambit. Дальше самые большие шансы у SuperMassive.

— Теперь пару слов о фаворитах основного турнира. Почему должен победить именно Китай и почему именно в этом году?

— Во-первых, Китай победил на Азиатских Играх (аналог Олимпиады для азиатских стран, киберспорт впервые вошел в число показательных дисциплин — прим.). Китай также выиграл Rift Rivals и MSI — по сути, предварительный чемпионат мира.

В Поднебесной вообще иная философия игры. Есть Цзянь «Uzi» Цихао, которого знает весь Китай; он получает огромные деньги и все равно много работает, невероятно сильно играет. У него есть все в жизни, но он готов стараться дальше. Это гениальный игрок.

Кроме того, Китай очень хорошо проявил себя на прошлом чемпионате мира; две команды заняли 3-4 места, проиграв корейским оппонентам 2:3 и 1:3 в полуфиналах. Плюс победы на MSI и Rift Rivals — таких достижений у Китая давно не было.

— Но у корейцев ведь тоже достаточно высокие шансы? Что скажешь, к примеру, о Gen.G, действующих чемпионах мира?

— Начнем с того, что Gen.G (ранее Samsung Galaxy — прим.) и Royal Never Give Up попали в одну группу. Я думаю, это две сильнейших команды, которые могут сыграть между собой в гранд-финале. Если, конечно, это позволит сетка.

Говоря о Gen.G — я был очень большим фанатом этой команды. В 2016 году они проиграли SKT в финале 2:3, выигрывая по ходу встречи 2:1. В прошлом году команда взяла реванш со счетом 3:0, и я еще на стадии четвертьфинала предсказал их победу. Все ставили на SK Telecom, и только я оказался прав. И сейчас они также очень сильны.

— Темные лошадки в League of Legends довольно редко добиваются успеха. Почему «истории Золушки» возникают не так часто?

— История о темных лошадках… ну, можно сравнить с какой-то другой дисциплиной, например, с Dota 2. Большинство матчей проходит в формате best-of-3 (до двух побед — прим.), в League of Legends же все матчи играют best-of-5.

Когда серия продолжается до трех побед, снижается вероятность случайности.Какая-то неожиданность на первой карте, и счет уже 1:0 Остается выиграть только одну из двух следующих.К примеру, Gambit в полуфинале проигрывали Team Just со счетом 0:2, а потом взяли три подряд. А могли бы Team Just сейчас быть на Worlds.

Я думаю, что дело в этом. Не потому, что LoL такая игра, в которой нет места случайности — она все чёткая такая… Нет, это точно такая же спортивная дисциплина, в которой точно также происходят неожиданности. Просто серии до трех побед чуть более стабильны.

— Кроме Кореи и Китая, в этом году никто не сможет прыгнуть выше головы и попасть даже в топ-4?

— За последние два года лишь одна команда не из этих регионов прошла в полуфинал. Я думаю, что сильнейшие тут — Fnatic, которые в этом году сменили G2 на посту лучшей команды Европы. Мне этот коллектив очень сильно импонирует, но я не слышал мнений о том, что кто-то не из Китая или Корея готов побеждать.

Есть аналитика, а есть исторические факты. История говорит о том, что в последние пять лет команды из других регионов играют плохо, а Китай на полшага отстает от Кореи, которая выигрывает пять чемпионатов мира подряд. Какая-то из команд может выстрелить, но вряд ли их будет много — максимум одна. Шанс того, что в полуфинал выйдут две команды не из Кореи и Китая, критически мал.

Потому что смотришь на KT Rolster, которые всех обыграли в Корее — у них звездный состав, смотришь на RNG — там Uzi со своей компанией, с которой играет уже третий год. Смотришь на Gen.G, которые после победы на ЧМ сделали одну замену… Это люди с огромной инфраструктурой, с вкладываемых в них миллионами долларов, которые почему-то должны кому-то проиграть.

— Немного за пределы соревновательной программы ЧМ выйдем. В этом году болельщикам стоит ждать чего-то особенного в плане шоу?

— Недавно вышел ролик RISE, ролик этого чемпионата мира. Он просто великолепен, с отсылкой на разные команды. Кон «Ambition» Чан Йонг, капитан Samsung, идет и сражается с тремя персонажами — игроками G2, RNG и SKT. Команд, которых он одолел на пути к титулу чемпиона мира.

Говоря о шоу-программе; не знаю, что там будет, но уверен, что будет круто. Последние семь лет было именно так — масштабно, красиво, дорого и ярко. 2014 год вообще никак не могу забыть; в финале играли RNG против Samsung White, и песня Warriors в исполнении Imagine Dragons, и освещение на запредельном уровне. Просто шикарно.

— Ты хорошо помнишь свой первый матч Worlds, который увидел? Как это было?

— Я не помню конкретно первого матча... помню, как комментировал матчи в 2012 году, помню, как смотрел в 2011 году. Я играл отбор на этот турнир, тогда выходили три команды из Европы; попал в топ-8, но, к сожалению, не вошел в топ-3. Я смотрел все эти матчи, но не помню ни одного. Вообще.

Зато я помню очень много матчей 2012 года. Матчи Moscow Five, нашей команды; помню NaJin Sword — было очень обидно тогда, что они проиграли. Очень хорошо помню матчи Azubu Frost. Самый запоминающийся — это полуфинальная серия между Moscow Five и Taipei Assassins, которые тогда стали чемпионами.

Тогда я сидел на кухне и комментировал матчи чемпионата мира с десяти вечера до восьми утра, каждый день. Поэтому он стал той отправной точкой, чтобы увлечься Лигой Легенд профессионально.

— Большое спасибо за интервью. И напоследок — можешь дать какое-то глупое обещание в духе Olsior на случай, если Gambit выйдут в плей-офф?

— Я говорил с Мишей много часов, обсуждая, зачем он дал такое обещание (в 2016 году российский комментатор Михаил «Olsior» Зверев пообещал в случае выхода СНГ-команды Albus Nox в плей-офф сделать татуировку на спине — прим.) и спрашивая, больно ли было бить тату на ребрах… Не знаю, Иван… Я скажу так: сбрею бороду, если Gambit выйдут в плей-офф.