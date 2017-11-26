В финале коллектив обыграл соотечественников из Vici Gaming со счетом 3:0.

Приз за первое место составил 150 000 долларов и 150 очков DPC, а за второе – 60 000 долларов и 90 очков DPC.

The Perfect World Masters проходил с 19 по 26 ноября в Шанхае, Китай. Призовой фонд соревнований составлял 300 000 долларов. Чемпион получил приглашение на мейджор Dota 2 Asia Championships 2018.