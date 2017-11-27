«Сейчас играю в Battlegrounds — это последняя игрушка, которая побила все рейтинги в виртуальном мире. Думаю, геймеры уже хорошо с ней знакомы. Советую всем попробовать! Напряжения не снимает, но помогает занять время», — сказал Кокорин на конференции с читателями портала «Чемпионат».

PlayerUnknown’s Battlegrounds — многопользовательская онлайн-игра в жанре королевской битвы, разрабатываемая и издаваемая студией PUBG Corporation.

11 октября шутер установил новый рекорд по одновременному количеству игроков онлайн. В PUBG одновременно играли 2 016 498 человек.