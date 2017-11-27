Александр «s1mple» Костылев: Electronic очень крут, он знает много фишек и умеет ими пользоваться
Александр «s1mple» Костылев высказал мнение об игре Дениса «electronic» Шарипова, а также рассказал о предстоящем турнире DreamHack Winter.
«Будем откровенны, Элекроник очень крут. После его прихода у нас было две недели интенсивных тренировок, и я увидел, что он мыслит не так, как большинство других игроков. Он знает много фишек и умеет ими пользоваться. Ему очень помог B1ad3 во FlipSid3 Tactics. Хочу отдельно поблагодарить его, потому что он открыл много талантливых игроков и все они сейчас выступают в хороших командах.
Мы хорошо подготовились, но нам нужно ещё немного времени. DreamHack Winter будет репетицией перед мейджором. Конечно, мы хотим его выиграть, ведь в нем участвуют много хороших команд. У нас было две недели на подготовку. Теперь мы вернемся в Украину, останемся там на 2-3 дня и потом отправимся в Швецию. Надеюсь, что там нам удастся показать достойный результат».