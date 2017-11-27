«Будем откровенны, Элекроник очень крут. После его прихода у нас было две недели интенсивных тренировок, и я увидел, что он мыслит не так, как большинство других игроков. Он знает много фишек и умеет ими пользоваться. Ему очень помог B1ad3 во FlipSid3 Tactics. Хочу отдельно поблагодарить его, потому что он открыл много талантливых игроков и все они сейчас выступают в хороших командах.

Мы хорошо подготовились, но нам нужно ещё немного времени. DreamHack Winter будет репетицией перед мейджором. Конечно, мы хотим его выиграть, ведь в нем участвуют много хороших команд. У нас было две недели на подготовку. Теперь мы вернемся в Украину, останемся там на 2-3 дня и потом отправимся в Швецию. Надеюсь, что там нам удастся показать достойный результат».

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