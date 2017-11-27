«Хорошие чувства. Выиграли турнир — я доволен. Подустал немножко, чувства смешанные, но было очень прикольно сегодня поиграть против своих тиммейтов из Team Ukraine. Мы очень хотели друг друга обыграть. В прошлом году мы тоже пытались пройти квалификацию, но так получилось, что тогда мы только собрались и еще не играли, как команда. В этом году для нас самым важным было посоперничать внутри коллектива.

Мы не играли стратегически, а играли на личном скилле, чтобы не делиться с соперниками внутрикомандной информацией, какими-то тактиками, стратегиями. Нам с NaVi играть на мейджоре, да и в Китае, я думаю, будут не менее жесткие зарубы.

Спасибо всем, кто болеет за команду «Антихайп» и огромное спасибо всем, кто поддерживает команду Virtus.pro. Мы всегда рады стараться, играем для вас, чувствуем вашу поддержку и читаем комментарии. Спасибо».

Напомним, в финале российский коллектив обыграл греческую команду mousesports со счетом 2:0.

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