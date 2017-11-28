«Причиной такого решения стало отсутствие результатов у коллектива. Мы благодарим каждого за время, проведённое под нашим знаменем, и желаем успехов в дальнейших начинаниях! Однако, организация не собирается прощаться с Dota 2 дисциплиной. Ждите интересных анонсов и оставайтесь с EPG!» – говорится в анонсе организации.

Игроки выступали за Elements Pro Gaming с сентября 2017 года.

Бывший состав EPG:

Владимир «yol» Басов
Адмир «lizZard» Салканович
Филипп «Fey» Мусиалски
Дамир «Mitch» Шкаричич
Душко «Boranjia» Бораниясевич

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