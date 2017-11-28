Elements Pro Gaming расформировала состав по Dota 2
Организация Elements Pro Gaming объявила о роспуске состава по Dota 2.
«Причиной такого решения стало отсутствие результатов у коллектива. Мы благодарим каждого за время, проведённое под нашим знаменем, и желаем успехов в дальнейших начинаниях! Однако, организация не собирается прощаться с Dota 2 дисциплиной. Ждите интересных анонсов и оставайтесь с EPG!» – говорится в анонсе организации.
Игроки выступали за Elements Pro Gaming с сентября 2017 года.
Бывший состав EPG:
Владимир «yol» Басов
Адмир «lizZard» Салканович
Филипп «Fey» Мусиалски
Дамир «Mitch» Шкаричич
Душко «Boranjia» Бораниясевич