По соглашению сторон медиаправа и права на продажу рекламы в отношении клуба Na'Vi возвращаются Zero Gravity Group под управлением Александра Кохановского.

«Мы довольны сотрудничеством c клубом Natus Vincere, за прошедшее время нам удалось многое сделать вместе. По взаимной договоренности было принято решение не продлевать наши партнерские отношения, холдинг решил сконцентрироваться на работе над собственными проектами», – прокомментировал основатель и совладелец холдинга ESforce Антон Черепенников.

Евгений Золотарев, CEO Natus Vincere: «Мы убеждены, что самостоятельное развитие Na’Vi положительно скажется на дальнейшей идентификации клуба. В ближайший год мы сконцентрируемся на улучшении инфраструктуры для обслуживания команд, будем работать над качеством и регулярностью выхода контента и его монетизацией, а также над привлечением новых долгосрочных спонсорских контрактов как для Na’Vi, так и индивидуальных контрактов для игроков клуба».

Напомним, ESforce заключил соглашение о сотрудничестве с Natus Vincere в июле 2016 года.

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