КСК «Спартак» распустил состав по Dota 2
Киберспортивный клуб «Спартак» объявил о расформировании состава по Dota 2.
«Решение о роспуске было принято в виду необходимости перемен в составе и выстраивания новой команды. В ближайшее трансферное окно Спартак будет набирать новый состав игроков в дисциплине DOTA 2. Это отличный шанс проявить себя под красно-белыми знамёнами, как для признанных игроков, так молодёжи», – говорится в анонсе клуба.
Игроки выступали за «Спартак» с сентября 2017 года. Коллектив смог выиграть онлайн-турнир Dota 2 Champions League Season 13.
Бывший состав Spartak Esports:
Егор «Ark» Жаботинский
Станислав «633» Глушан
Максим «Yoky-» Ким
Михаил «Misha» Агатов
Евгений «Chuvash» Макаров