«Решение о роспуске было принято в виду необходимости перемен в составе и выстраивания новой команды. В ближайшее трансферное окно Спартак будет набирать новый состав игроков в дисциплине DOTA 2. Это отличный шанс проявить себя под красно-белыми знамёнами, как для признанных игроков, так молодёжи», – говорится в анонсе клуба.

Игроки выступали за «Спартак» с сентября 2017 года. Коллектив смог выиграть онлайн-турнир Dota 2 Champions League Season 13.

Бывший состав Spartak Esports‏:

Егор «Ark» Жаботинский
Станислав «633» Глушан
Максим «Yoky-» Ким
Михаил «Misha» Агатов
Евгений «Chuvash» Макаров

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