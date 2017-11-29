Обновление включает в себя 135 новых карт, новую механику «Вербовщик», легендарное оружие для всех героев, а также одиночное приключение в бесконечных катакомбах.

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