Новое дополнение для коллекционной карточной игры Hearthstone — «Кобольды и катакомбы» выйдет 8 декабря.

Погрузитесь в неизведанное подземное царство в новом дополнении Hearthstone «Кобольды и Катакомбы», с 8 декабря! https://t.co/LxJlRGkolG pic.twitter.com/OBzAOZDmVy — Hearthstone Россия (@Hearthstone_ru) 28 ноября 2017 г.

Обновление включает в себя 135 новых карт, новую механику «Вербовщик», легендарное оружие для всех героев, а также одиночное приключение в бесконечных катакомбах.