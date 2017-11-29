Открылась регистрация на первый официальный российский турнир по PlayerUnknown's Battlegroud — Game Center Challenge.

Соревнования пройдут с 9 по 17 декабря в онлайн-формате в режиме Squad TPP.

Game Center Challenge будет состоять из 3 этапов: первого (9-10 декабря) и второго (16-17 декабря) отборочного тура, а также финала (17 декабря), в котором сильнейшие составы сразятся за 150 000 рублей. Серебряный призер заработает 90 000 рублей, а бронзовый – 50 000 рублей. По итогам турнира будет выбран лучший игрок, который получит приз в 10 000 рублей.

Принять участие в чемпионате может любой игрок старше 16 лет. Доступ к турниру получат те, кто приобрел PUBG в Игровом центре Mail.Ru.