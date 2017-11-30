«Всегда по-разному, в зависимости от настроения. Я вообще человек настроения. Если я после поражения пойду почитаю подобное, то, конечно, настроение лишь ухудшится. А если я в нормальном состоянии духа, то что бы кто ни писал, это не важно. Иногда критика меня подпитывает, я такой человек, что могу мотивироваться за счет негативных вещей. Даже если в команде мне говорят: «Ты сегодня неважно сыграл», я сразу настраиваюсь: в следующий раз я сделаю лучше, я докажу всем, что умею хорошо играть. Соответственно, по отношению к аудитории то же самое: если мне пишут гадости, я просто захожу в «Доту» и доказываю все своей игрой. Даже появляется некий азарт.

Конкретных целей нет. У меня постоянно происходит постановка каких-то маленьких задач: я ставлю цель — достигаю, потом ставлю новую. Я никогда не ставлю себе конкретную планку. Я просто стараюсь самосовершенствоваться. Проснуться с утра и думать, что я стал круче, чем был вчера: я покачал пресс, подышал свежим воздухом, позанимался, почитал книгу и так далее — стал умнее, сильнее, более развитым духовно или ментально. Мне нравится такой подход, поэтому глобальных целей нет, я действую по ощущениям».