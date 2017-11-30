«LoL продолжает быть не очень выгодной для инвесторов. Действительно, это слишком дорогая дисциплина. Чтобы вы понимали, в прошлом году состав Virtus.pro стоил примерно, как в этом году будут стоить три команды.

Вы спросите меня: "А в чём мораль? Мертва ли LoL?" А она практически мертва. Команды просто не могут поддерживать ожидания игроков — денег просто нет. Их стало в три раза меньше, чем когда мы были ANOX.

LoL в СНГ для игроков с точки зрения денег откатится года на полтора назад. Мы всё-таки возвращаемся не в глубокие времена с зарплатой 15 тыс. руб., но всё-таки очень далеко. Это будет вообще у всех. Меньше всего от этого пострадают Gambit Esports, и они этого заслужили.

Знаете, что должно с нашим регионом произойти? Все хорошие игроки должны из него уехать. И это будет абсолютно правильно. Никто не уедет, потому что одни подписали контракт, другие уже решили играть вместе, у третьих нет актуальных предложений, вот и получаем. По-хорошему, наш регион должен просто сдохнуть.

Плохо, потому что денег нет. С учётом ухода крупных организаций пропала конкуренция по зарплате. Самая большая проблема — молодые игроки. У тебя просто не будет причин идти играть в LoL, вот и всё».

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